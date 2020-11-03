圈粉這樣做！讓粉絲願意掏出鈔票

網紅的門檻可能愈來愈高，尤其是「長壽」的網紅將愈來愈罕見。

「影響力經濟」時代來臨，其中以「網紅」堪稱影響力經濟的代言人，牽動諸多產業的變革。一起回想你我生活的質變，是否有以下幾幅風景？

首先，在人手一機、社群當道的時代，美圖、影音、直播不再困難。垂直分眾的時代，每個人都有機會突然變成網紅，每個小圈子都需要偶像；而網紅的發展，也一步步走向專業化、企業化、資本化，商業生態鏈已經被建立，甚至，還有網紅進軍議會，而政治人物也有網紅化的現象。

已經回不去的是，直播、短影音、美圖，讓大眾目光停留在傳統媒體愈來愈少，直接與間接地衝擊娛樂文化、經紀公司、廣告、零售、電商等，讓資本轉而投入直播內容與經營網紅，分眾而細緻。

只是樓起樓塌，網紅快速崛起，殞落速度也快，「變現」才是網紅成功的關鍵。多數明星不再高高在上、不再神祕，為了贏得粉絲互動、形成自品牌，也慢慢「網紅化」，如此才有機會將粉絲轉成購買力—只是當網紅從「免費」起家，要取得粉絲資本並不容易。我預言，網紅的門檻可能愈來愈高，尤其是「長壽」的網紅將愈來愈罕見。若無核心專業，讓粉絲成為超級用戶，恐怕只會曇花一現。

梳理出五類粉絲

面對不同粉絲，你該有不同的策略

如下列所呈現，從廣告轉換率去思考，一百人中有五人去買（超級用戶、付費用戶）就是非常好的。如何去強化？每次行銷活動，可以鎖定一個族群，譬如針對觀看者，如何創造更多參與感？

圖／三采文化提供

粉絲是「fans」的音譯，這群擁護者引領了「粉絲經濟」，而在成為爆款之後，鎖住這群粉絲也格外重要。然而，我想將「抽象的粉絲」梳理出五層：第一層，只有關注（follow）的觀看者；第二層級如親朋好友等友善者；第三層級是長期關注並形成口碑，卻還沒有消費的支持者；第四層級是消費者，也就是付費用戶；第五層級是消費兼推廣，穿透力十足的超級用戶。

一般專業工作者，大概十個粉絲有一個人願意付費，那「含金純度」很高，換言之，假設你有三百人關注，三十人願意付費、參與動員，那轉換率就十分出色。往往破千、破萬追蹤，那「純度」開始遞減，要牢記的是，經營粉絲群是貴精不貴多。

粉絲、用戶固然是衡量品牌的核心，但以知識變現來說，產品再好，沒有人消費，便毫無意義，因此，讓粉絲成為付費用戶、甚至是超級用戶，格外重要。第一步，也許可以「免費」作號召，聚攏粉絲，但必須與其他重要策略搭配，才能刺激粉絲進一步掏錢。

舉一個失敗案例： 提供線上音樂服務的軟體Napster，曾因一開始就讓會員免費取用音樂，對於當時的閱聽人而言，堪稱破天荒。但這家公司卻因侵犯音樂界的智慧財產權，官司一一上門，為了支付和解金，Napster將免費的服務轉型成訂閱制，但也因他們已經「教導」本身的用戶，不必付費就能取用音樂，導致轉型時面臨巨大挫敗，最終被他家企業收購。

因此，「免費」只能是戰術的第一步，而非可長可久的策略。 該如何留住用戶，提升為「粉絲」，甚至付費用戶的轉換率，同時創造恆久獲利？首先，必須告別流量思維，因為就算流量再豐沛，變現上，恐怕 90％以上都不見得願意買單，最終只是「一種關注」；要讓粉絲變成付費用戶，甚至是含金量高的「超級用戶」，接下來我將一步步手把手教你。

抓出超級用戶

光擁有龐大的註冊用戶，還不算是成功，願意付費的人數增長，讓營收自動流進來，才是關鍵，會員經濟模式仰賴「超級用戶」的形成，因為這是用戶基數穩固及擴充的根基。

超級用戶有幾個特性，他們特別忠誠、參與度高且會持續參與，他們投入可觀的時間，而且透過社群的力量，將你個人品牌的價值與文化傳遞出去；《引爆會員經濟》一書中，有催生超級用戶的三個步驟，值得我們參考。

首先，是讓顧客「無痛加入」：去除障礙是打造超級用戶的第一步驟，為了避免潛在客戶流失，要盡可能降低用戶加入的阻礙，確保加入過程是輕鬆的，像是完善的購物機制，詳細的引導、說明等，並且要能時時更新、改善機制，保持良好的體驗。

第二，重視顧客的「第一次」使用經驗：如同 Netflix的行銷總監表示，第一次加入會員，就要讓他立刻獲得絕佳的體驗，增加持續留存的可能；以 Netflix 為例，在過去仍然是影音租借服務的時期，會員一次可以收到三支影片，當他們歸還影片時，Netflix 會以最快速度提供想要觀賞的下支影片，這樣迅速的體驗，將帶給會員備受重視的感受，因為 Netflix 懂他們的心—第一次固然重要，同樣要留意的是，收集會員的意見，這正是為了避免用戶體驗設計與實際感受產生落差，並了解用戶的真實想法。

第三，「尊榮感」是超級用戶的成長關鍵：人們在特定時間內（例如三十天內）常態性地進行特定行為，最後，這項行為變成「日常」的可能性會大幅提升，因此如果你希望初次使用的用戶最終能成為忠誠的超級用戶，讓他們養成持續使用的習慣就非常重要。希望大家購買產品勢必得先創造誘因，除了產品本身的品質、購買產品的獎勵制度，更需要進一步思考，用戶是否感受到尊榮感，覺得自己與他人不同，讓他體驗到參與後可以得到額外的收穫，而這樣的收穫不一定是金錢、物質上的，也可能是身分分級或人際連結。

了解這三個步驟之後，落實在專業人士的用戶經營，該怎麼開始？我想，鎖定清楚的目標對象後，可以先從周邊去理解。舉個例子來說，如果是一位咖啡達人，可以思考經營的型態與目標消費者，是否有地域性之分？是消費咖啡、咖啡豆、還是餐食？如果朋友能幫你推廣，那他可能同時是顧客和推廣者。

而一位超級用戶背後，忠誠度可能帶來極大的價值，譬如可口可樂，有一死忠擁戴者每天花三十元買一罐，一年三百六十五天下來，他的含金量是破萬元的。若套用在牙醫、律師這樣的專業，回購的效應更是可觀，尤其是有一種超級用戶，消費頻率不高，但他很關注、會轉介其他顧客，那力量便不容小覷。

而「超級用戶」的貢獻度，可以列成以下公式：貢獻度＝含金用戶人數×年度消費次數×客單價我認識一位主播，粉絲數上看十萬，變現力卻可能不如粉絲三萬的主播—為什麼？主播的粉絲多半是來看美照、窺探偶像的生活，一旦涉及消費，便會覺得「跨太遠」。

但是，粉絲數十萬並非毫無意義，這時候，可進一步深挖粉絲的「動員能力」—「動員能力」比「粉絲數」更重要，但動員的動機、目的，要出於專業，否則就會很「跳 tone」。以我自身來說，推薦新書便十分有號召力，那麼由己及人，我便建議這位主播，試著付費動員一次，邀請粉絲聽他分享自己的理財專業，價格不要低於一千元，設定一定的門檻，但要「鎖」，以免承受風險，承租太大的場地，卻只有小貓兩三隻。

關鍵是：粉絲是否願意掏出鈔票，變成付費用戶，買單「你的專業」。畢竟，社群人數多寡與「變現」，並沒有直接相關。因此動員絕非舉辦「粉絲見面會」，而是要與專業扣連，可以是理財，或是時尚、法律、心理諮商等等都好。 這位主播聽了我的建議，第一次鎖八十人，持續做了三次，他很興奮：「我終於感受到粉絲的臉譜，也理解粉絲為何看我的臉書，喜歡怎樣的主題！」這一小撮人，便是擴大影響力，也是超級用戶的起點。

會員制與訂閱制

會員經濟是訂閱制的合理延伸，會員制是一種態度，也是一種情感，訂閱制則更像是一種財務約定。 會員制組織的構成要素，是湊在一起的態度和會員的感受，而不是會員是否訂閱，企業若無法認清自己就是這大趨勢的一部分，將無法與會員建立關係，甚至在強化商業模式時，受到限制。

(本文摘自許景泰著《圈對粉，小生意也能賺大錢：不用百萬關注，只要鐵粉圈住，後網紅時代，IP經濟正崛起！》，三采文化提供)

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