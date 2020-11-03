葛拉漢與陶德擊敗道瓊指數的方法

盲目跟從指數購買的策略，會使投資人暴露於股票投資市場的整體變化之中。

眾所周知，能打敗市場平均水準的基金經理人寥寥無幾，有兩個原因：第一，現今的投資多半由經營共同基金的專業人士主導，而不是散戶。對這些專業人士來說，打敗市場平均水準就代表要打敗同業，而不是打敗一群經驗不足的投資人。第二，一般基金經理人都操之過急。當他們必須滿足散戶的心願而追逐每一個潛在的獲利機會時，他們會大量買賣並改變手中的持股，增加傭金成本。典型的投資組合周轉率超過100%。

盲目跟從指數購買的策略，會使投資人暴露於股票投資市場的整體變化之中（通常是有利的情況）。但除了確保投資人的績效不會輸給「市場」，這個策略本身沒有風險控管的特徵。具體來說，這個策略無法確定整體的指數是否定價太高、收益太少或各個項目的財務槓桿作用過高。

反之，我的目標是把道瓊指數或其他指數當作柏忌* 般的開端，然後試著改善其中的股票。一般來說，指數中的某些股票具有投資人嚮往的理想品質。但根據葛拉漢和陶德的方法論，我會尋找其他適當規模的公司來滿足條件。更確切地說，我希望找到品質更高的高現金殖利率標的，由高品質的資產支撐且價格合理，甚至成長率令人期待。

在道瓊狗股理論中，我們可以找到折衷辦法。這種策略需要投資人在每一年的年初購買道瓊工業平均指數中報酬率最高的10支股票，並且持有這些股票12 個月，直到下一次調整投資組合。奧海金斯大力支持這個方法，他關注這10 支道瓊成份股中最便宜的5 支股票（按絕對價格計算）。

由於這個價值投資方法遵循葛拉漢與陶德的研究方法實質精神，而非字面意義，因此得出的結果（見圖表14-1）可以被視為葛拉漢與陶德的經驗指標。事實上，所謂的「5 支狗股戰勝道瓊指數」策略在整個期間的報酬為18%，這個結果和當初葛拉漢－紐曼（Graham-Newman）公司在大蕭條時期創造的20% 報酬結果相當一致。

這種策略通常能夠奏效的原因是10 支（或5 支）狗股在現金殖利率方面顯然是更優良的投資選擇。這點非同小可，因為狗股通常比指數高出大2 個百分點的報酬優勢，更重要的是狗股比那些沒有納入道瓊成份股的股票高出3 個百分點以上的報酬優勢。

關鍵的假設是狗股在其他重要方面和指數中的其他股票有相似之處─ 穩健性、收益成長、對有利經濟趨勢的敏感度等，因此無論狗股在這些方面有什麼缺點，都能夠被報酬的優勢抵消。

這就好像實力有點弱的玩家，在西洋棋或其他遊戲中得到能彌補能力的「讓步」，使他能夠至少以一般平均的水準來發揮，也讓實力較弱的人有表現的機會。

根據葛拉漢和陶德在1934 年出版的《證券分析》，他們也許認為以清償資產價值以下出售的股票投資組合，其實比同樣公司的債券投資組合更可靠。造成這種矛盾的原因有兩方面：由於有可觀的資產支撐，每支具備這些特性的個股幾乎和同一家公司發行的債券一樣可靠。

其次，即使有這種資產保障，也有可能出現打擊一家或多家公司的意外事件，進而損害證券的價值。哪一種投資組合具備更強的保障力，能夠抵擋特殊的問題呢？答案是股票投資組合。投資組合中的其他債券在到期時只能支付利息加本金，無法補償不穩定的債券，但是其他股票可以上漲到購買價格的倍數。4 當許多股票以清償價值出售時，這套策略特別有用。在這種情況下，投資人可以把一大部分資本分配到75% 以上的股票。隨著受到保障的股票數量減少，投資股票的比例也應該要減少。

* 高爾夫球運動術語，指總桿數高於標準桿數的一桿。

(本文摘自湯姆斯．奧著《價值投資操作金律：葛拉漢與陶德預測景氣循環、評估企業價值、選對獲利股票的不敗法則》，采實文化提供)

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