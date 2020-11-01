基金賣出時機 投資人該注意那些重點？

即使你想要成為一位「長期」投資人，你還是可以參考一些賣出基金的好理由，尤其是當基金的性質產生變化的時候。例子如下：

■ 經理人可能換人了。

表現優異的經理人經常跳槽。有些經理人會無預警地退休，也有些經理人堅守工作崗位直到離世。無論是哪一種情況，可能會導致理念改變以及績效的不連續性。如果接手的經理人是從外部引進，這會是一個特別值得關注的問題（除非你了解並欣賞這位新來的經理人）。假如接手的經理人來自組織內部，尤其是他一直都有在協助管理基金的話，那就不需要太擔心。

■ 作業準則產生變化了。

這種情況不太可能出現在同一位經理人身上，但也不是沒有可能性。也許原本作風保守的經理人突然變得很敢冒險，反之亦然。

■ 投資人的需求改變了。這種情況比前述情況更可能發生。

也許你已經投資股權基金很多年了，現在準備要退休。因此，保本是最重要的事。或許你想要改成投資債券基金或是現金基金。不過，如果投資人突然得到一大筆錢，他可能會想要多冒一些險，改成投資風險更高的基金。

■ 投資工具不再符合報酬目標的需求。

例如，在 1980 年代的大部分時期，現金的報酬率為7% 至9%（有時候是10% 至30%）。在1990 年代，報酬率跌至1% 至3%（如果你早就知道會發生這種情況，你就可以買債券來獲得巨額資本利得）。即便如此，當時改成投資債券基金或股權基金並不會太遲。

■ 經過一段很長的時間後，基金的表現比類似的投資工具還差。

幾乎沒有任何基金能夠長久表現良好。有一些基金在大多數時候表現很好，但是大部分的投資主題偶爾也會遇到不受歡迎的狀況。舉例來說，成長型基金很興旺的時候，價值型基金可能萎靡不振。如果你的基金經理人執著於他最了解的基金，那麼偶爾績效不佳是你可以預期的狀況（過去30 年，就連巴菲特的投資表現也有四、五次不如標準普爾500 指數時）。折衷的辦法是基金的管理方式必須與你的個人投資目標保持一致。

投資人要避免的情況是，基金的表現比其他有類似理念與目標的基金還遜色（例如其他價值型基金）。這種問題主要出在基金經理人身上，而不是投資風格。投資人改變投資的基金後，可以在相同甚至更少的風險條件下獲得更高的報酬。

如果有提供更高報酬的新基金工具，這些工具或許很有吸引力。也有可能你開心地投資美國基金幾年後，基金卻突然開始落後給其他國家的基金。大多數國家的基金都是時不時「炙手可熱」。考驗是：一段時間過後，這個國家及其股票是否依然表現不錯？或者，可以決定把一定比例的資金投資到歐洲基金或太平洋基金，目的是從美國市場轉向分散投資風險。許多投資人都無法管理自己的投資，但他們希望參與股市，原因是股票的長期報酬很豐厚。巴菲特也坦白說指數型基金很適合這些人：「矛盾的是，當投資人發現自己能夠拿去投資的錢很有限時，這些錢就不會變成笨錢* 了。」

接著問題就出現了：你應該使用哪一種基準呢？標準普爾指數型基金所代表的標準，能廣泛反映美國股市的狀況。但這只是其中一種資產類別：美國大盤股。其他類別的基金有其他基準，例如各種小型股指數以及國際基金的EAFE 指數（第一個E 代表歐洲，A 代表澳洲，FE 代表遠東）。 這種策略的改變是利用共同基金打進那些投資人因為缺乏相關知識或沒有合適工具而無法進入的領域。舉個例子，投資人很樂意買美國股票，但當投資人渴望購買國外股權時，投資公司會利用共同基金來取得國外的代表權。即使是跨國上市的股票，在美國上市的亞洲股票也比歐洲國家或拉丁美洲國家的股票少得多。儘管我有資金管理方面的經驗，我還是會選擇運用亞洲基金來投資亞洲。

* 不是專業投資人所投資的錢，通常缺乏精明的投資技巧

(本文摘自湯姆斯．奧著《價值投資操作金律：葛拉漢與陶德預測景氣循環、評估企業價值、選對獲利股票的不敗法則》，采實文化提供)

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