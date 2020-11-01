一頓奢侈的晚餐嚇走了外商

太豐盛的晚餐顯示的不僅是你對客人的尊敬，還有你的奢侈。這樣浪費的公司，客戶怎麼敢放心把錢投資進來？

美方客戶的考察團

當事人：總監 崔林

自從去年下半年，我們公司就開始準備與美國一家大公司的合作事宜。一切準備就緒之後，公司邀請美國公司派代表來我們公司考察。可是我們怎麼也沒想到的是，美國公司回國之後就翻臉了，發來一份傳真，表明說不與我們合作了。這真是讓人匪夷所思。

作為辦公室總監，我也參加了接待工作，好像美國公司的代表對我們的技術和設備並沒有什麼不滿意的地方啊，而且，我們的招待也很熱情周到。

那天，前來考察的美國公司代表在我們老闆的陪同下，參觀了公司的生產廠、技術中心等一些場所，對我們的設備、技術水準以及工人操作水準等，都表示了相當程度的認可，不停地直嚷「good」、「good」，當時我們聽著也都特別高興。

這怎麼就毫無徵兆地說不合作了呢？ 美國人怎麼能這樣出爾反爾呢？ 別說董事長挺鬱悶，就連我們這些普通員工也覺得一肚子委屈沒處訴。到底是為什麼呢？

董事長讓我發信函詢問。馬上，美國公司就回信說明了。唉，我們怎麼都沒想到他們的拒絕理由是這樣的。

細節˙宴客規模的判斷

為了表示我們對這次合作的重視，我們老闆決定一定要設宴好好招待美方代表。宴會選在一家十分豪華的大酒樓，有二十多位公司中階主管及市政府的官員前來坐陪。美方代表在回信中對這頓飯這樣評價：「你們吃一頓飯都如此浪費。要把大筆的資金投入進去，我們如何能放心呢？」

看完信，董事長很懊悔，我們也都很懊悔。我們中國很多事情都是在飯桌上完成的，所以，我們準備豐盛的晚宴招待貴客是理所當然的事情。錯就錯在我們沒有考慮到雙方的文化差異，理所當然地用我們的思維來辦事，不知對方的感受。

可是，現在已經沒法補救了，我們幾個月費時費力費錢的準備都白忙活了。

菁英思維 文化差異的問題

對文化差異一詞，人們並不陌生。為什麼西方的笑話，在中國笑不起來？ 為什麼在中國廣為傳頌的傳統美德「謙虛」，在西方卻不是這樣？ 包括崔林他們公司之所以與美國公司合作失敗的事情，都可以歸結為文化差異問題。

如何解決文化差異帶來的誤會呢？ 首先要求自己把對方的文化做比較全面的瞭解，不然就會出現溝通不暢。比如，美方代表認為崔林他們準備那樣一頓晚餐太浪費，如果他是中國人就不會有這樣的想法了。

應該常用換位思考的方法行事。古往今來，從孔子的「己所不欲，勿施於 人」，到《馬太福音》的「你們願意別人怎樣待你，你們也要怎樣待人」，不同地域、不同種族、不同宗教、不同文化的人們，都說著相同的哲理。

(本文摘自艾里著《為什麼菁英都是細節控：主管很想送給菜鳥的一本書》，幸福文化提供)

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