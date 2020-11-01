職場菁英思維：工具人少做為妙

在辦公室裡，人與人關係是很微妙的。如果你願意做好人，奉勸你別做辦公室裡的好人，就算做也要有選擇、有重點地做。千萬不要不分物件、不分場合地有求必應。

幫主管辦私事

當事人：公司職員 周揚

就是因為背著「好人」二字，我不得不辭職了，做好人做到我這份兒上，真是有些惱火。

就如所有的新人一樣，剛進公司，我總是小心謹慎，每逢休息日值班，只要誰開口，我都答應，為此不知浪費多少個休假日，久而久之都變成值班專業戶了；平時上班，我總是早早就到了，收拾檯面，打掃辦公室，只要誰說一句：「沒吃早餐好餓呀，有沒有什麼東西填肚子？」我就趕緊拿出自己買的牛奶麥片，送到他們手上；炎炎夏日，我還經常買些冰鎮可樂帶給大家喝。

我成了大家公認的「大好人」。

工作時間一長，工作也漸漸增多，我再也沒有像以前那麼多的時間幫同事們跑腿了。同事們再喊著「來來來，幫我把這份文件送到某個部門去」，「嗨，去倉庫幫忙領一包影印紙過來，我們等著用」時，我只好以「那不是我份內的事」推託了。可想而知，同事們肯定有些抱怨。

拒絕同事的不合理要求，還能以一句「那不是我份內事」為藉口，如果是主管要你幫他辦私事，那就更難處理了。

有一次，我的主管讓我去車站幫他接一個親戚，結果剛出公司大門就被出差回來的老闆撞了個正著。老闆問我去哪兒，為了不得罪主管，我就說出去辦事。後來老闆不知從哪裡知道了事情真相，把我叫去訓了一頓，說我身為人事部職員，都不能做到誠信二字，又怎能管理他人呢！

給老闆留下一個這樣的印象，還在公司待下去只會自討沒趣，於是我遞交了辭職申請。我又背著「好人」二字摔了一跤。

前些日子打電話回原來的公司向老同事問好，同事的一句客套話就把我的好心情攪沒了，他在電話那頭訴苦：「天氣好熱呀，你走了，都沒人給我們買可樂了。」現在想想真後悔，要是當初剛進公司時，不做老好人，後來就不會有那麼多麻煩了。

菁英思維：跟同事保持適當的距離

我想許多職場新人也有類似苦衷：不分場合示人微笑，人家覺得你沒個性；對同事有求必應，必然有某次因為能力或其他原因你「應」不了，人家便覺得你不夠意思，從而疏遠你；你心無城府地多次借錢給同事，他很快心安理得、習以為常，你倒是被逼入兩難的境地，討，怕傷感情；不討，白遭損失。久而久之，你就變成了大家呼來喚去的「工具人」。所以，職場好人還是不做為妙。

每天和你在一起時間最長的人是誰？ 不是你的親人，也不是你的朋友，是你的同事。他和你在辦公室面對面、肩並肩，同工作，同吃喝，同娛樂。

而當我們有了「私人空間」的概念之後，我們同樣不能忽視合理的社交空間和公共空間，辦公室裡的距離如何把握，並不是那麼簡單的事。

當然，和同事搞好關係是應該的，但這要看你和同事之間的「好關係」是靠什麼來維持的，他們對你的「好感」是如何形成的。如果只是因為你是一個很好「使喚」的同事，能夠為他們減輕很多負擔，甚至成了他們犯錯時的「犧牲品」，顯然，這樣的「好關係」不值得慶倖。尤其作為剛踏入職場的新人，要記住，同事不等於朋友，不能公私不分。和同事保持適當的距離，會使你看起來更美。

(本文摘自艾里著《為什麼菁英都是細節控：主管很想送給菜鳥的一本書》，幸福文化提供)

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