獨家書摘》Netflix CEO：優秀同事就是最好福利

編按： Netflix創辦人暨執行長海斯汀首次公開他的經營心法，並邀請INSEAD歐洲工商管理學院教授梅爾進入內部研究、訪談超過兩百位員工，兩人一起以對話形式解析Netflix看似沒有流程管控的「自由與責任」文化。本文摘自新書《零規則》 。

我們發現，人才格外密集的公司，也是人人都想效力的公司。高績效表現的員工在整體人才密度高的環境尤其如魚得水。員工從彼此身上能學到更多，團隊的績效也會更高。這又提升了個人的動力與滿足感，進而帶領公司整體實現更多成就。讓周圍環繞菁英，能讓原本已經不錯的成果彈射到全新境界。最重要的是，與真正有才能的同事一起工作令人興奮、帶來鼓舞，而且充滿樂趣。

我發現，團隊如果有一兩個人能力僅勉強勝任的話，會拉低團隊所有人的表現。如果你的團隊有五名優秀員工，但有兩人只能勉強勝任，這兩個員工會： 1. 耗盡主管心力，主管照顧優秀員工的時間減少。 2. 降低團體討論品質，拉低團隊的總體智商。 3. 迫使其他人必須養成另一套方法與他們共事，損害效率。 4. 劣幣驅逐良幣，迫使追求卓越的人離職。 5. 形同告訴團隊你能接受庸才，使問題更加複雜。

對優秀菁英來說，好的工作環境不在於辦公室裝潢鋪張、有健身房，或午餐有壽司吃到飽。身旁環繞有能力又懂得合作的人才，能幫助你變得更好，這種喜悅才是重點。當每個成員都很優秀，工作表現就會出現正向循環，員工能彼此學習、激發彼此的動力。

劣幣的影響力比想像中大

澳洲新南威爾斯大學教授菲普斯（Will Felps）做過一項研究，結果突顯了職場環境中行為的傳染力。他將大學生每四人一組，分成多組，請每組在四十五分鐘內完成一項經營管理任務。成效最好的組可獲得一百美元獎金。

學生不知道，有些組內其實混入了演員，分別扮演：「懶鬼」不參與討論，會把腳翹到桌上，傳簡訊和人聊天；「討厭鬼」會嘲諷挖苦，說「你太扯了吧？」和「看來你根本沒上過商學課」之類的話；還有「憂鬱消極鬼」，臉上一副他家貓咪剛死掉的表情，抱怨任務做不到，質疑團隊不可能成功，有時還會乾脆趴在桌上。

菲普斯發現，即使小組中其他組員聰明又有能力，一個人的不良行為仍會拉低全組的效率。他進行了數十次試驗，組內有不良成員的組別，表現比其他組整整差了三成到四成。

這些發現顛覆了幾十年的研究，過去研究多認為，團體內的個人會屈從團體的價值觀和行為準則。但事實卻是，某一個人的行為會快速感染團體其他成員，即使團隊才相處四十五分鐘。假冒者是懶鬼時，其他人也會對企劃失去興趣，最後總會有人任務其實也沒那麼重要。演員是討厭鬼時，其他人也會開始互相羞辱。演員如果是憂鬱消極鬼，影響最明顯。菲普斯還記得其中一組影片：一開始所有組員都坐得直挺挺，等不及想挑戰任務。但後來每個人姿勢都垮了，頭都趴在桌上。

少數負面表現的影響如此之大，我們決定往後的首要目標，就是要盡一切所能維持人才密度。今後我們會雇用最優秀的員工，支付業界最高薪。我開始嚴格檢視，從接待櫃檯到最高執行團隊，確保Netflix的員工都是業界表現最佳、合作能力最強的人才。

(本文摘自里德海斯汀、艾琳梅爾著《零規則：高人才密度x完全透明x最低管控，首度完整直擊Netflix圈粉全球的關鍵祕密》，天下雜誌提供)

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