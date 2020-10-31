別逼貓啃狗骨頭！給七八年級生試錯流程

編按：新書《別逼貓啃狗骨頭》指出，七、八年級生已逐漸成為職場上的主力，他們就像貓，比較自我、有想法。但喵星人的自我中心主義、抗壓性低及高離職率，困擾著許多四、五、六年級生主管。（又稱犬型主管，犬型世代會受到領導制約，上面不需要講太多話，他們就像小狗忠誠、聽話）

美琪是一家零售業的中階主管，在公司快二十年。去年公司指派她開發網路產品，讓她帶五個八、九年級生組成的團隊，負責數位轉型。

五位成員各開發一項產品，他們也全心投入，經常加班到半夜，迫切期待產品問世，接受市場檢驗。沒想到，產品上市的過程比他們預料中的崎嶇許多。產品從概念發想到執行出雛形，時間雖然不長，但麻煩的是產品雛形之後的修正過程，不僅要通過上級層層檢驗，而且只要一個上級有意見，便退回修改，甚至砍掉重練，最糟的也有胎死腹中。

偏偏，這組團隊做的產品是公司過去從未涉獵過的新產品，根本沒有歷史經驗可參考和比對，導致上級對產品的意見純粹「憑感覺」，提出的意見模稜兩可，很難提出具體、專業的修改方向，讓美琪團隊的成員修改次數比傳統產品開發多出一倍，有時上級「沒感覺」了，突然喊停的計畫也不少。

高失敗率、重複做白工、問市遙遙無期，澆熄了這群八、九年級生的火熱初心，一年內全部走光。美琪帶人十幾年以來，老早習慣職場上的人來人往，卻是頭一回遭遇整組「滅團」，沮喪不已，不知如何是好。

※李老師破框

年輕人有個慣性思考模式，他們把達成目標想得很簡單，認為找對方法，事情便能節省時間；的確，他們比犬世代擅長藉助聰明的工具或方法，協助達成目標。在這樣的前提下，他們對達到目標的想像，是一條直線的思維：用對方法à起跑à達到目標。

這種思維對犬世代來說是天方夜譚，因為他們的成長和工作的環境條件相對匱乏，特別是資訊量少又不透明，所以對於達標這件事，他們考慮層次會更多。在他們還是職員的時候，沒有方便的科技工具或路徑輔助，必須長時間自我摸索，經歷「走一步退兩步」的試錯過程，耗時費神，才能熬到達標。他們對目標的想像，是一條折返曲線的思維：採取的「方法」打從一開始就沒有所謂「對」的，必須沿路找，最後才可能達到目標。

舉例來說，犬世代心目中崇敬的企業家是像王永慶、郭台銘等早期成功的前輩，他們都是吃盡苦頭、幾經折返累積成功，才有現在的江湖地位。相照之下，貓世代心目中景仰的企業家是愛彼迎（Airbnb）、優步（Uber）之類公司的創辦人，他們多數運用所謂「破壞式創新」，洞察到市場需求、緊抓住機會，靠著網路和科技降低創業門檻，在強大的工具和資訊量的輔助下，過去犬世代企業家花幾十年才能累積的成就和財富，貓世代企業家在十年內便可達到。

換到職場上，貓世代只會看到目標，看不到目標背後真正要解決的問題或用意，傾向先想可以用怎樣的方法或工具，快速解決表面的問題，以便達標、取得該有的好處。但犬世代會希望貓世代先想清楚、釐清目標背後真正要解決的問題，再想該怎麼解決，這樣可以一次解決表面和真正的問題。也因為雙方的差距，犬世代主管會覺得貓世代：「為什麼不能踏實的想清楚，一步一步來？」

如果今天任何一家公司的人資主管面試年輕人，通常會問他們打算待幾年，與其這麼問，不如直接告訴他們「做到主管職平均需要幾年」，更有機會確保他們待在公司的時間。畢竟他們在意的是如何快速達標，而不願意多花點時間摸清所有狀況，再想成果。

偏偏，現實狀況未必如貓世代所想這麼簡單──只要找到方法，問題便可解決。就算用有再便利的工具和資訊，省時省力，仍然會有許多不如預期的變數發生，經常要要耐住性子等待和忍耐，才有開花結果的一天。許多貓世代沒有耐心經歷現實的考驗、自動放棄。在他們眼裡，與其花時間堅持到底，不如尋找更容易達到的目標，這樣比較不浪費時間。

階段性的成就感，增加貓世代繼續向前的耐性

這種面對目標的不同態度：一個追求快、狠、準，一個按部就班，反映出犬世代主管帶貓世代部屬感覺無力的現實，彼此的合作也因而阻礙重重。然而貓世代中人才濟濟，時代也需要新時代人才，要怎麼帶他們，才能既讓他們發揮才華，又能解決他們沒耐心苦熬？

第一個解法，設計適合貓世代的舞台。

如果犬世代硬要貓世代部屬完成犬世代設定的目標，他們未必做得到，但是如果一下子放手讓貓世代部屬去執行，也可能造成無可彌補的結果，犬世代主管還要為此承擔，增加心理的焦慮。因此，權衡之下的合宜做法，就是在適合貓世代部屬、同時也可控制的場域內，放手讓他們自主設定目標、嘗試新可能，說不定會有意想不到的成果。

比方說，公司的產品線劃分成兩個區塊，一塊著力在既有產品，由資深員工負責開發和維持，鞏固品牌原有的基礎。另一個區塊是新創產品，交給貓世代部屬去耕耘，開創與他們同世代的市場。好比中國海爾集團推動的「小微創業」，集團旗下的海爾大學，與其說是人才培訓中心，不如說是創新育成中心，協助有創新想法的員工在集團內創業，將新創想法與企業內部既有的需求結合，也可協助往外發展，讓公司轉型成創新創意的平台，更能跟上時代的腳步。

第二個解法，使用適合貓世代的目標設定和試錯流程。

犬世代面對工作的困難，是習慣越挫越勇，但貓世代是一挫就死。再加上他們沒耐心苦熬，對於達成目標採取直線型思維模式，犬世代主管如果又沿用傳統的目標設定和流程規畫，勢必會讓他們挫敗連連。既然如此，何不規畫一個適合他們的試錯流程？

我的建議是，先用分階段的小目標取代大目標，部屬只要達到階段性小目標，主管就在職權範圍內給予正向回饋，諸如慶功宴、休假等，讓他們可以有即時的成就感，進而更有動力繼續向前。

其次，採用現代的開發流程，好比敏捷開發（agile development，以迭代、循序漸進的方法開發產品）、最小可行性產品（minimum viable product，以相對低的成本設計出理念中的產品，並快速放到市場上檢驗是否可行），縮短內部試錯、開發的流程，同時在產品有雛形、完成度達七、八成後，便可先在可承受風險範圍內的市場進行測試，讓貓世代部屬不用等太久，就可先看到初步成績。無論是否如預期，對他們都是肯定。

第三個解法，安排熟悉企業文化、又理解貓世代的資深員工引導，協助他們適應公司既有文化。

許多貓世代在大型企業待不久的主要原因，出在大公司的企業文化規矩太多、流程繁瑣，他們難以適應，他們既要面臨達成目標的壓力，還要摸索陌生的企業文化，挫折感倍增。安排一個懂公司又能聆聽的資深員工，手把手引領他們熟悉企業文化，降低他們犯錯受挫的機率，同時成長茁壯。

假設我是資深會計師，帶個貓世代會計師一起拜訪客戶，客戶問一大堆問題，我可以刻意讓年輕人答覆，一旦回答不了，他會意識到自己不足。回到公司後我再找個機會和他一起討論，詢問其感受，並趁機灌輸公司要求基本功的文化。帶著貓世代部屬實戰，執行一遍過程，協助他們職場現實世界連結。帶著他們在遇到問題時反省沒有搞懂的觀念、問題的癥結，以及下次如何因應可以更好，並且把改善後的進展、好的成績算在貓世代頭上，嘗到甜頭後，他們會感受到工作的樂趣。

【汪星人VS.喵星人工作觀大不同】



●汪星人：

1.習慣以工作為重，可以從早上七點工作到晚上九點。

2.配合公司需求，主管一句話，隨時都能加班。

3.進入公司幾乎就不想隨便換工作，甚至希望一路做到退休。



●喵星人：

1.習慣準時下班，享受自己的空間和生活。

2.希望在公司得到自己要的，萬一沒有也可能毫不留戀。

3.與其爭取升遷或加薪，更重視個人的自由和空間。



兩個世代的工作價值觀南轅北轍，當然會發生衝突。雙方並非不想把事情做好，只是過往經驗與成長背景，造成目前兩個世代對工作的態度有認知上的差異。汪星人領導喵星人，請先在心裡埋下一個基礎觀念：「別逼貓啃狗骨頭」。

(本文摘自李河泉著《別逼貓啃狗骨頭：解破貓世代30個職場行為密碼，反骨員工也能變將才》，商業周刊提供)

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