貓世代抗壓性大不如前？

編按：新書《別逼貓啃狗骨頭》指出，七、八年級生已逐漸成為職場上的主力，他們就像貓，比較自我、有想法。但喵星人的自我中心主義、抗壓性低及高離職率，困擾著許多四、五、六年級生主管。（又稱犬型主管，犬型世代會受到領導制約，上面不需要講太多話，他們就像小狗忠誠、聽話）

「抗壓性」，有人稱它為「挫折容忍度」，意思是今天碰到一個挫折，你的容忍程度是多少，這幾年流行的說法是：「恆毅力」（resilience）。聽起來很抽象，但是你一定熟悉它們的相反詞──「玻璃心」。缺乏抗壓性，便生玻璃心。有「玻璃心」的人容易放棄、怕累，能夠忍受的煎熬、挫折的時間不長，很容易說不要。

有次面試一個年輕人，我告訴他這份工作很辛苦，會滿累的，他說：「沒關係，我能吃苦，我不怕累。」結果，過了兩個月他就要離職。我問他為什麼要離職？他說工作有點累，我反問他：「你不是說你能吃苦嗎？」他的回答超經典：「我能吃苦，但不知道這麼苦。」

能吃苦是真的能吃苦，還是你「覺得」能吃苦？貓世代多半是「覺得」能吃苦，這份工作我「覺得」能勝任，但他們不知道自己要靠什麼東西來勝任，等發現這個難度上升的時候，就退卻了。

對亞洲家庭而言，成長過程中最大的壓力來自考試，犬世代的升學率三成到一半，而且壓力自己扛。貓世代的升學率百分之百，在升學過程中碰到的老師、作業、同學競爭等壓力，他們會轉嫁給父母，讓父母找老師理論，甚至幫忙寫作業。

壓力轉嫁給父母會變成怎麼樣？有些年輕人養成只要碰到壓力、有困難，就會兩手一攤，拋諸腦後。造成貓世代進入社會對工作挑剔，認同感與投入自然不高。再加上自我意識的提升，他們會覺得人不能只有工作，必須要有自己的生活，所以生活裡只能剩下自己給自己壓力，比方說，年輕創業、當自由工作者等等，這樣的壓力出於自我要求。如果沒有環境要求、也沒有自我要求，某些貓世代還直喊「壓力好大」，其實就是擔心社會異樣眼光，怕被貼上「啃老族」的標籤。

貓世代做喜歡的事，抗壓性就很強

要培養犬世代的抗壓性很簡單，先設法讓他們碰到第一個問題、第二個問題……，然後第一個挫折、第二個挫折……，慢慢累積，他們就會長記性。換句話說，如果要提升他們的抗壓性，第一就是多找一些問題，多給他們經歷一些磨練。第二是讓他們多跌倒，有受輕傷的經驗。第三個要他們尋求解法。犬世代認為環境帶來的壓力是理所當然，覺得壓力是磨練的機會、是邁向巔峰不得不的打擊。

但是這種方法用在貓世代身上，他們會反問你：我幹麼多跌倒？跌倒會痛啊，我就是不想痛。貓世代不像犬世代一樣將壓力當磨練看待，他們的抗壓性只有在做自己喜歡的事情上才會出現。舉個例子，玩電動要破關，一次沒過、兩次沒過，他們會怎樣？會廢寢忘食一直練，因為有興趣，他們喜歡。既然如此，那到底怎麼在職場裡找出貓世代感興趣的事情，讓他們持續前進？

第一，讓工作遊戲化，是治標之道。

讓工作變得像遊戲，貓世代員工會有闖關或打怪的感覺，好比業務，全台北規畫成十個區，每個區都有一個區域所，如果在一季裡面業績達到多少，可以累積積分或點數，累積到多少分或點數，便可拿到一把寶劍，或者一把衝鋒槍，然後最後可以換個歐洲旅行等獎品。

第二，治本的方法，就是找出每位員工的行為密碼，為他們每個人寫使用手冊。

要怎麼找出員工行為密碼，寫出員工使用手冊呢？第一步先在關鍵時刻問到關鍵問題。

關鍵時間點有三個：面試、錄取後報到，以及工作三個月後。

面試時候的關鍵問題，要先問他們對這個工作的理解，以及想學習的東西。報到時的關鍵問題是，在這個職務上他們希望得到什麼；三個月後的關鍵問題，則要去問問有沒有按照他們的期待往前進。接下來配合績效考核面談。在績效考核時，談談最近的工作狀況，如果談話中發現他能夠上軌道，接下來穩定度會相對提高。

撰寫員工使用手冊的第二步是，了解員工個性，明白驅動他們的動機是什麼──物質還是精神？設計一些人生思考的問題，比如說：「為什麼想做這份工作？」、「希望在這份工作學到什麼事？」、「希望五年後的自己是什麼？」、「你覺得在這裡真的能得到自己要的？」此類問題反覆詢問，有助於釐清員工或這個世代要什麼，然後設法以此為基礎。設計工作內容，延伸他們對工作的黏著度、期待感與忠誠度。

(本文摘自李河泉著《別逼貓啃狗骨頭：解破貓世代30個職場行為密碼，反骨員工也能變將才》，商業周刊提供)

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