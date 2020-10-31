管理和做麵包不同！吳寶春從挫敗中學習

經營公司就是「管人的事」，身為一個主管，必須要做好溝通，處理很多人際關係。

第一天上班，廠長召集麵包科所有同仁，我一看嚇得差點想逃走。以前我在麵包店裡，就算帶學徒和工讀生，頂多就是三、四個人罷了，現在卻是要帶四、五十個人的團隊，還有四個比我年紀大的組長，從來沒看過這等大陣仗， 記得那時廠長要我跟同仁自我介紹時，緊張到說起話來忍不住臉紅發抖。那一天下班回家，我心裡冒出了一個聲音：「吳寶春，你怎麼敢到這樣的公司在這樣職位上做事啊！」

儘管如此，為了逼自己成長，第二天我還是硬著頭皮進公司，把這份工作當成一個重要的轉折機會，對自己心戰喊話，如果可以在這家公司好好做下去， 闖出一番作為就會和其他麵包師傅很不一樣。

當時最大挑戰，在於工作內容發生很大變化。擔任麵包科科長，我不再需要親自去做麵包，而是要管裡部門裡的麵包師傅和生產線上的作業員，任務是確保每天能生產出門市所需要的麵包品項和數量，且品質要符合公司標準化規定。部門分工也很細，分烤箱組、攪拌組等不同組別，每一個步驟都有作業準則，如果哪一個環節發生問題，我就要立刻處理、解決，和以往在傳統麵包店廚房裡，師傅說了算的做事方式很不一樣，也是我第一次正式接觸管理職。

萬萬沒料到，找我進去的廠長竟然沒多久就離職了，原本想說至少有一個認識的人可以倚靠，結果，我就像個手無寸鐵被扔進羅馬競技場的人，所有問題只能靠單打獨鬥面對，最直接的挑戰就是安排團隊合作。光整條生產線的流程，我都還在摸索，根本無從領導管理起，而且，我算是空降的主管，很多資深師傅不但不認同我的技術，還故意動手腳，說難聽點根本是等著看我出洋相。

那個時代的人開始有早上吃麵包的習慣，因應市場需求，每天早上都必須有一批麵包出爐，才能趕得及門市販賣。因此，須有一批麵包前一晚進行前置作業，完成攪拌放入發酵箱設定好溫度，這樣第二天一早才趕得及整形烘烤。有一回，一位負責管控發酵箱的師傅，因為溫度設定過高，導致要做一千多個麵包的麵糰全部過發，我早上一到公司發現問題，只好立刻召集人手全部重頭來過，但已經來不及了，原本該出到九家門市的貨也因此開天窗，我當然也挨了上頭一頓罵。

後來有人點醒我，這位師傅其實是故意的，犯錯只是為了想把我逼走，經查證後也發現確實如此，心裡真的痛苦不已。之所以痛苦，是因為本來到這家公司，目的是想學習大公司是怎麼樣運作的，結果卻落得挨上級怒罵又被屬下作弄，真是兩面不是人，整整大半年，我每天都像無頭蒼蠅一樣不知該怎樣面對這些問題。

總之，每天都有層出不窮的問題，更不用說幾條生產線的作業員，各自之間還分有小派系，動不動就為了雞毛蒜皮的事吵架，有一次竟然打了起來，我身為主管不處理不行，但又不知道該怎麼處理才好，當時心裡只想著如何才能解脫。那時還沒有手機，是用BBCALL呼叫器通訊的年代，工廠採輪班制， 只要輪我排休，就很害怕BBCALL響，只要一響肯定是生產線又出問題， 非得要馬上回去解決不可，到最後真的有衝動想乾脆把BBCALL扔掉算了。

印象最深的一次，是公司要裁員，要求我的部門必須裁掉五個人，並要在期限內完成。這個要求對我來說非常痛苦，因為自己也是為了一份薪水打拚，設身處地想，任何一個人突然被公司開除，生活怎麼可能會沒有影響呢？更何況要被裁員的對象，都是年紀可以當我媽媽的五十幾歲阿姨，雖然這些生產線的同仁常惹出不少麻煩，但我卻一點也不想藉這個機會報仇，內心掙扎遲遲提不出名單來。

後來，上面要求的期限快到了，主管找我去談話，他給了五個人的名字， 要我負責溝通與解職。主管還特別提醒，一定要一個一個找來談，不要一次把五個人全找來，因為公司不想給遺散費，這樣做比較好，以免引發負面效應。

然而當時的我只想逃避這個任務，事情又拖了幾天，每天主管都來問我進度，甚至下最後通牒，最後我被逼急了，想說快刀斬亂麻，回到部門裡面就把那五個人找來一起談，我說公司已經決定了，請大家離職。我一心只想快一點把這塊燙手山竽丟出去，完全忘記主管的交代。只見他們一聽我說完，就全哭得稀哩嘩啦，回去組裡面又吵又鬧，還和別的部門串聯告上勞工局，最後事情愈演愈烈以致很難收拾。一直到現在都還記得那時一位主管提醒我，管理和做麵包不同，麵包只要設定好溫度、遵守作業流程就不會出差錯，但經營公司就是「管人的事」，身為一個主管，必須要做好溝通，處理很多人際關係。

這件事也讓我察覺到自己個性上的缺點，感情用事耳根子軟，總想當好人， 缺乏領導者該有的果斷和堅定態度。後來想通了，以前在小型麵包店裡，權力最大的就是師傅，師傅只需要應付一個老闆，但來到大公司得顧及部門之間的協調。要不是成為團隊主管，我又怎麼會看到那麼多以前沒遇過的問題，也不會為了想要解決問題而去學習更多做事的方法。

後來，在主管支持下，公司同意讓我與西點科的科長，一起去中國生產力中心上生產管理課程，講師都是有實務經驗的業界專家，幾個月之後，總算開啟我對管理這門學問的認識，像怎麼跟人家溝通？如何擔任一個好的管理者？ 如何建立領導風格或如何提升管理績效等等，只要是從課堂上的個案理解到的方法，現學現賣拿回工廠實際運用，果然工作效率提高不少，也不再害怕開會，上班逐漸變成一件充滿挑戰且令人期待的事。

(本文摘自吳寶春口述、尤子彥撰寫《世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告》，商業周刊提供)

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