一個好吃的麵包，能帶給人們如此的感動和驚喜。

吳寶春發表創業10周年新著作，及新品台灣風土鹽可頌麵包。圖／中時報系資料照 準備開店的這一年，我已經四十歲了，不但早過了「三十而立」的年紀， 到了這麼大歲數才擁有自己的店，更是遙遙落後許多同行。多數麵包師傅「出師」後第一件事就是開店創業，我十五歲隻身從屏東到台北當學徒，花了十年時間從三手、二手做到師傅，二十五歲時成為一家麵包店獨當一面的主廚。很多麵包師傅之所以願意吞忍做學徒，面對師傅的不合理要求和磨練，就是希望有朝一日「出師」後可以擁有自己的店。許多當年一起做學徒的友人，到我開店的年紀時都已事業有成，住大房子開名車出入了，看在眼裡我當然很羨慕，也會著急催促自己，趕快創業賺錢改善家人的生活。 從二十五歲成為師傅，到四十歲拿下世界麵包冠軍，整整十五年，我一直都把創業這件事放在心上，也隨時都在準備，經常問自己，怎樣才算準備好？ 何時才是創業開店的最佳時機？因此，就算還在當別人的員工，但我總是把公司當作自己的公司，爭取下班後去上課進修的機會，除了把麵包做好，也思考怎樣才能把麵包賣好。 二○○五年決定踏上比賽這條路之前，一度曾經決定要開店闖一闖，那時剛回到高雄，也已在幾家規模不小的麵包店歷練過不同職位，老實說心中充滿了雄心壯志，很想證明一下自己，但兩個原因讓我後來還是打消在那時開店的念頭。

一來，那時沒有足夠的創業資本，沒有錢當然也有沒有錢的做法，可以先買進中古烤箱設備，再向原物料商賒帳，讓麵包店先有現金流進來再逐步成長， 也不是不可行。真正讓我裹足不前的原因是，我認真問自己，現在做出來的麵包好吃嗎？是能讓客人吃了有幸福感、願意一買再買的麵包嗎？ 對於這個問題， 坦白說我內心還有很多的問號。

我永遠記得，三十歲那年，和幾個麵包店師傅結伴到日本自助旅行，也是人生第一次出國，在一家叫Anderson 麵包店吃到一款牛奶吐司麵包，麵包體不但鬆軟且彈性十足，加上老麵口感，咬下去就像奶香十足的雲朵，和自己做的吐司比起來根本天差地遠，我做的是一邊吃一邊掉屑屑的菜瓜布啊！不只這家麵包店，很多日本麵包店的法國麵包，吃進口中竟然還會回甘，一方面終於明白原來這才叫麵包，一個好吃的麵包，能帶給人們如此的感動和驚喜；另一方面，則是打從心底徹底懷疑自己，做了十幾年麵包也被人家稱作師傅了，到底算不算真正會做麵包？

然後準備比賽也要一步一步來，如果要組隊去法國世界盃比賽，得先通過台灣區選拔賽並取得亞洲盃冠軍。為了爭取最佳成績，我不但暫停開店的計畫， 也決定戒掉抽了十幾年的菸癮。從當學徒我就學人家抽菸，抽得很凶，後來幾乎一天兩包菸，每次廚房休息時間就出來抽兩根，明知抽菸對身體不好還常抽到想吐，心裡不想抽卻又戒不掉，就算把香菸送給別人，經過便利商店還是忍不住掏錢買菸。直到有一天，我問自己，如果連戒菸這種自己能控制的事都做不到，憑什麼拿冠軍呢？把冠軍和戒菸畫上等號，一開始周圍朋友沒人相信我會戒菸成功，因為說要戒菸十幾次了。戒菸後兩年，那時已拿下亞洲盃冠軍正在準備世界盃大賽，有一天晚上竟然又夢到自己在抽菸，因此拿不到世界冠軍， 醒來還嚇出一身冷汗。

坦白說，決定要全心參加比賽時，也不知道拿了冠軍會怎樣，我只知道那是一個能改變未來、出人頭地的機會。過去台灣從來沒有人參加過國際性的麵包比賽，也沒有人可以給我們方向和任何的資訊，只能透過中華穀類食品工業技術研究所（以下簡稱穀研所）了解大致比賽規則，再由現任穀研所所長的施坤河老師擔任教練，訓練比賽內容。儘管所知甚少，但每參加一次比賽，我就越清楚未來的夢想。

(本文摘自吳寶春口述、尤子彥撰寫《世界冠軍，然後呢？吳寶春的創業報告》，商業周刊提供)

延伸閱讀



退休後自力更生 小型創業如何著手

日本上班族也嚮往的「大人周末創業」

想創業卻遲遲辦不到的「創業難民」