整天都坐在同一個位置工作 思考容易僵化！

配合工作內容，轉換到適當的工作場所。



工作的目的，就是要讓「附加價值最大化」。達成這個目的的最佳場所，本來就會隨著工作內容或時機不同而改變。

不過，絕大多數坐在辦公桌前的上班族，除了吃飯和休息之外，都不會離開自己的座位，每天從早到晚，都待在同一個位置上工作。

這種制式的工作方式，在不知不覺中，會使思考變得僵化，因而錯失獲得新構想或新靈感的機會。

隨著工作內容改變座位

正如「流水不腐」這句諺語所言，為了保持工作的新鮮度，在空間位置和思考上，都必須保持流動的狀態。

尤其是空間位置的流動性，我認為應該要配合工作內容，轉換到適當的工作場所。這樣，不僅可以提升專注力，透過接觸不同景色或不同人，也會引發新的構想，好處不少。

在我們公司，考慮到業務內容和溝通效率，我們仍然保持區域劃分比較彈性的辦公空間。但是，每個座位並未規定專屬於特定個人。

為了配合不同的工作內容，我們還設置了數個不同用途的辦公空間。

所有公司都有空間上的限制，為了讓工作產生更高的附加價值，我認為應該讓工作者了解，要如何配合工作內容，選擇最適當的地方工作。

在放鬆的場所工作，才能有效催生創意

在眾多工作中，最受環境影響的工作種類，就是創意型的工作了。

如果創意可以源源而生就好了。不過，創意和定型業務不一樣，往往無法說來就來、如預期產出。有時，還得經過長時間的醞釀，才能夠產出一個創意吧！

著名創作人士常說，創意就像「靈光一閃」，但是在許多情況中，那是因為他們平常就已經在不斷思考，只是在放鬆下來的瞬間，才突然蹦出創意的吧。

至於什麼樣的場所，可以讓人感到放鬆？我想，這是因人而異。

某份問卷調查顯示，「浴室」、「廁所」、「床上」、「圖書館」、「車子裡」等空間，是最容易讓人產生靈感的。我覺得，似乎也不難理解呢。

以我自己為例，我在離開辦公室去超商買咖啡的途中，偶爾遠眺一下六甲山的山景，往往會瞬間浮現新的構想。

為了順利催生靈感，建議大家也要找到一些可以放鬆的空間喔。

(本文摘自岡田充弘著《避免工作無效圖鑑：超強社長的70個工作術》，星出版提供)

延伸閱讀



17句不該出現在簡報場合的話

川普演說5大魅力 有特色就會被記住

我只是好好生活 工作竟然變順了？