總是被不清不楚的指令折騰得很慘 怎麼做才對？

如果對方交代工作的意圖很不明確，你應該要鼓起勇氣拒絕對方，這是很重要的。

我想告訴大家，當別人把工作交給你的時候，要怎麼處理應對才好。

如果別人交辦工作給你，有固定的形式，或是很有方法、很有程序地交辦工作給你，那當然就不用擔心。不過，綜觀大部分的情況，每個人交辦工作的方式大不相同。

其中，「那個啊，你自己看著辦就好，麻煩你了！」，有些人在交代工作時，經常交代得不清不楚，這是非常危險的做法，最後往往會衍生出不少問題。

經常把工作交代得不清不楚的人，應該有不少是連自己也不大清楚該怎麼做最好。有些人則是把不好做的工作，故意說得不清不楚，就胡亂交給你也說不定。

不清不楚、糊里糊塗接下工作後，如果出了問題，你可能會莫名其妙被要求負起責任。因此，如果對方交代工作的意圖很不明確，你應該要鼓起勇氣拒絕對方，這是很重要的。

不過，你目前面對的工作，是目的不明的高風險工作，還是會讓你有所成長的高難度工作？我想，這兩者應該是很難分辨出來的。

承接工作時，必須注意的6項要點

承接工作時，如果有不清楚的地方，或是目的很不明確，一定要把你的疑慮釐清才行，這也是為了能把對方交辦的工作做得更好。

承接工作時，請先釐清下列六點。

1.目的和達成目標為何？

2.期限是什麼時候？在最壞的情況，可以延期到什麼時候？

3.計畫為何？具體而言，是按照什麼樣的程序進行？

4.制定計畫的時候，是否有特別擔心和必須考慮的要點？

5.這項工作會接觸到哪些利害關係人或合作者？

6.許可的預算範圍或上限為何？

工作和食物一樣，會隨著接受的內容或方式的不同，影響到最後變成毒素或營養。

為了自己、也為了對方著想，你不能對別人交辦的工作一味承接下來，一定要事先確認工作的目的和意圖才好。

(本文摘自岡田充弘著《避免工作無效圖鑑：超強社長的70個工作術》，星出版提供)

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