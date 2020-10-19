「霜降」養生 預防性補冬正當時

編按：今年的霜降是10月23日。針對此節氣，身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師提供養生觀念及實際運用。本書摘自《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》

時序進入到「霜降」，這是秋天最後一個節氣。在緯度高或海拔高的地方「氣肅而凝，露結為霜」，故名霜降。不過在幾乎不下雪的南方平地，見到霜降牛排的機會，恐怕比見到自然界的降霜來得多很多。高山上，如此轉冷的契機，倒是有利於迎來很讚的蜜蘋果，約莫霜降之後，老愛往山上跑的人，就開始預先訂房、訂水果，滿心期待著楓葉轉紅、蘋果成熟，大飽眼福與口福。

沒吃到蜜蘋果沒關係，蓬萊仙島上其他的「補物」倒也是不缺的。預防醫學是一門掌握先機的科學，想預防中暑和早衰，最好時趁年輕把肌肉力壯大起來，預防骨質疏鬆，最好趁陽光美好之際就晒好晒滿。還有補水，要在水份流失之前，運動前先喝，比出大汗後才喝，身體感覺會差很多。

補身，也是同樣道理，等到真的氣溫降下來，冷到皮皮剉的時候，那是穿再多衣服都穿不暖的。前人提醒，「一年補透透，不如補霜降」、「補冬不如補霜降」，預防的道理， 智者很早就知道，但真正去把智識化為有智慧的行動，身心靈才能真正受益。洛桑加參醫師教你「霜降養生法」，一補二刪除。



◎依體質補，過剩之人無需再補

大原則寒的人吃咖哩、熱的人吃蜂蜜、虛的人吃炒磨菇，至於實的人平常就已經活力充沛，無需大補，反而適合清。一黑一白，黑的黑木耳清血管清腸胃，白是白蘿蔔促進腸道蠕動、提高防癌能力、預防心血管疾病。白蘿蔔素有「小人參」 美譽，不但清甜美味，營養價值又高，能為體重控制者帶來飽足感，可以一路可吃到冬天去。

寒的人的特色，是夏天人家吹冷氣吹得好爽，自己卻冷得跟支冰棍似的，不只手腳冰，連身體中心也是冰的。這時候我會建議吃咖哩。咖哩原文有「混合」的意思，它不是一種東西， 而是由很多可以溫身的辛香料所組成的。每個地區配方都不一樣，比較重要的有薑黃、蒜粉、胡椒和荳蔻，看到這些，有概念的人就知道咖哩是能健全免疫力的好東西。我曾在印度住了很長一段時間，期間經常吃咖哩，受到咖哩的幫忙，很少生病，因此對咖哩特別有感情。

那熱的人吃蜂蜜是為啥？我這裡所說熱的人，是指身體裡好幾把火、常常發炎的人。蜂蜜抗氧化抗發炎的能力很強，我診所或家裡都一定會放蜂蜜，以前有朋友去紐西蘭，我還會請他們幫忙帶麥盧卡蜂蜜回來，現在臺灣也能買到。

磨菇我之所以推薦它，是因為它的營養素組成相當不錯，被稱為「蔬食者的牛排」，不是沒有道理。磨菇還有多醣體，這是補益、轉化體質的好東西。而且磨菇還很「隨和」，利於跟其他食材搭配。想要補充營養，光吃一種不夠，將磨菇跟其他蔬菜炒在一起更好。掌握「豐富」原則，即能輕鬆轉虧為盈。

因應現代人多變又複雜的體質，智慧型補法是煮一鍋「什麼都有蔬菜湯」，這樣全家都可以喝。剛剛說的黑木耳、白蘿蔔、磨菇，通通可以放進去。另外再加些紅的、綠的、黃的，能買到什麼新鮮的，就煮什麼。自己煮的時候，我也偏好這樣吃。

◎刪繁就簡，領略無心之美

秋季的尾聲，你去觀察落葉植物，就會發現大自然正演繹著「刪繁就簡」的節奏，跟上拍子，修心事半功倍。就讓心裡的雜亂，跟著葉子一起掉光吧！修心，能修到無心的境界，那你就快要成功了。無心，不是整個傻掉那樣，一天到晚犯下無心之過，然後說句「我又不是故意的」以耍白爛的方式輕巧閃過。做人這樣就太賴皮了！會給別人添麻煩的。真正上等的「無心」，是能為自己、為他人，帶來無上的寧靜與祥和。

無心，意思是無妄想心、無分別心、無執著心、無自我中心。先沒有了妄念、沒有了批評、沒有了貪取、沒有了敵我之分，從無中，就會生出有，你的清淨心、平等心、慈悲心、自在心就會顯化出來，帶領你走向天地靜好、歲月無憂之境。迎接清冷寂寥之冬，請試著以無心，將小我融入大我，成為宇宙交響曲中、一個美麗的音符。





(本文摘自洛桑加參著《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》，時報出版提供)

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