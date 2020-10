《四騎士主宰的未來》(The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google)作者蓋洛威多方分析並寫下充滿傳奇、在現代占有支配地位的四家企業(Google、Apple、Facebook、Amazon)全貌。



另一方面,由於這四家企業的商務活動的支配力實在過於強大,本書也提出警訊,指出這些新的技術支配,存在著讓社會分裂為寡頭壟斷者與無力大眾的危險性。