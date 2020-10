錯失恐懼症FOMO 讓10億人深陷的焦慮陷阱

編按:「錯失恐懼」(Fear of Missing Out,簡稱FOMO)是一個新興的名詞,它描述了現今多數人的一種症狀:一旦離開社群網路,就會害怕變成邊緣人,也極易陷入與他人比較的挫敗感,這就是FOMO症候群。本文摘自新書《錯失恐懼》。

「你認為嫉妒是他們的唯一樂趣。」―美國作家埃麗卡‧容

過去幾年以來,梅西百貨、Dunkin’甜甜圈、Spotify等各式各樣的品牌公司,都曾在行銷手冊上使用過FOMO或類似的詞彙。然而,我最喜歡的行銷手法大概是麥當勞的FOMM,警告消費者要當心「錯失肋排堡恐懼症」(Fear of Missing Out on McRib)。放心,我們才不會有這個問題。與此同時,各種適合拍照上傳Instagram的「裝置藝術」和「博物館」如雨後春筍般湧現,冠上「冰淇淋博物館」、「顏色工廠」、「自拍博物館」等名號。我最喜歡的,莫過於在二〇一八年於德州奧斯丁開張的「FOMO工廠」。訪客只要花二十八美元,就能擁有「沉浸式自拍體驗」、造訪只販售思樂寶飲品(展覽贊助商之一)的吧檯,並拍攝夠多的照片,讓你的社群動態在可預見的未來中,都不必擔心沒有照片可張貼。

FOMO具有很大的爆紅潛力,因此成為社群網站名人、脫口秀主持人和貼文標籤行銷最愛用的詞。基於這個原因,人們通常認為FOMO不是什麼嚴重的事,甚至還很好玩,大多跟自拍或害怕錯過派對、假期、肋排堡有關。在專門收錄俚語的Urban Dictionary裡(FOMO被收進牛津和韋伯字典的前幾年,曾在這個線上字典引起軒然大波),FOMO的第一個定義也支持這樣的認知:

網路上曾瘋傳無數流行語或現象,都是來了又去。然而,FOMO持續了很久卻仍未退燒。現在,這個詞已被廣為接受,尤其是在千禧世代之間。《紐約》雜誌的「The Cut」專區完美點出了FOMO在流行文化中屹立不搖的原因:「……總的來說,像『FOMO』這樣的詞最終是利大於弊,因為它們幫助我們表達了某種我們根本不知道自己有感覺到的事物。」

因此,FOMO絕對不只是瘋傳一時的流行語而已。FOMO是會對社會很大一部分產生影響的一種現象,使人們的生活變得複雜又不快活。當你終於發現,不是只有你一個人在掙扎,甚至還有一個詞能夠形容你的感受,你就會覺得它說中了你的心聲。

這種感受不容輕忽。《今日心理學》報導,擁有FOMO的人心情大抵上較他人低落、自尊心下降,並會感到孤單、自卑,特別是當他們認為自己比同儕或社交圈內的其他人還要失敗的時候。此外,FOMO也跟學業表現達不到標準、難以建立面對面關係、動力不足等有關。基於這些潛在後果,全世界的心理學家都對FOMO很感興趣,迫使他們進行實地調查,以更清楚地了解其成因和結果。

已有研究者進行過以數據為基礎的分析,顯示了FOMO會直接影響你看待自己和過生活的方式。例如,有一個二〇一八年以大學生為對象的研究顯示,擁有FOMO的人會「容易疲勞、壓力大、出現睡眠問題和生理症狀。」這些發現刊登在《動機與情感》(Motivation and Emotion)期刊上,也有描述FOMO是如何根據個人的行程和日常活動產生變化。

例如,FOMO會在一天和一週稍晚的時間升高,進行工作或讀書等很有必要但不見得有趣的日常事務時,也會達到顛峰。不意外地,星期五晚上待在圖書館的時候,會比星期二下午跟朋友一起吃午餐的時候,還更有可能感覺到FOMO。同樣的研究也指出,研究對象無論是從網路上或是在現實世界中(例如透過口耳相傳)得知一個活動,他所經歷的FOMO是一模一樣的。

雖然社群網站不是「原因」,只是「可能」引起FOMO,但是這的確使FOMO更容易被激發。這是因為,社群網站讓你很容易就能找到替代選項。比起在校園各處打聽,瀏覽社群網站更容易、也更有可能讓你發掘生活周遭那些會引起FOMO的事物。因為社群網站能有效引起FOMO,人們便將壓力、嫉妒心和憂鬱全都推給這些網站,也認為時下年輕人喜歡張貼不恰當或自我炫耀的內容,進而承擔不必要的風險,同樣是社群網站造成的。此外,社群網站也有可能介入現實生活,傷害到「離線」的關係。

越來越多科學研究證實,不管你是從手機或是在現實生活中從朋友那裡得到FOMO,你的生活和生計都有可能受到真實且長久的傷害。當你的每一個決策都受到同儕、周遭環境或網路的影響,就表示你讓出了自己的控制權,無法再為自己的人生做主。有關FOMO的學術文獻雖然持續在增加,但這個概念仍然很新,想知道它對一個人的身心健康會造成什麼樣的長期影響,我們還有很多要學習、了解的。(錯失恐懼症:FOMO的普及、動態及後果)(“Fear of Missing Out: Prevalence, Dynamics, and Consequences of Experiencing FOMO”)的作者做出以下的結論:「總體而言,我們認為社會心理學這個領域一直錯過FOMO。我們鼓勵更多研究者一起來了解這個現象。」

是誰說社會心理學家缺乏幽默感?

一切都從FOMO世代開始,但不會在那個世代結束

從出生到死亡,FOMO都是人類心理學的一部分。如果你曾試圖哄一個不想睡覺的小孩乖乖入睡,或曾試著結束與祖父母的通話(他們總有好多問題要問!),你一定知道我的意思。然而,現在焦點大部分都放在千禧世代上。

全球廣告公司智威湯遜(J. Walter Thompson)在二〇一一年進行了一項重要的FOMO研究,發現千禧世代有百分之七十二的成年人可以理解這個概念,且有百分之四十一有時或常常經歷FOMO。雖然進行這項研究時,FOMO這個現象大概比現在少得多(Instagram、Snapshot、Tinder等app都還沒出現呢!),但還是能清楚看出研究結果意味著什麼。我把這個族群稱作FOMO世代,他們代表了第一批真正的數位人。

大部分的千禧世代人口從未活在網路出現之前的世界,一輩子都沒有經歷過離線的生活。每一個深入集體意識的數位產品一問世,他們都最先接納,像是Yik Yak、Tumblr、Vine、TikTok等永遠讓上一輩摸不著頭緒的網站或app。舉凡尷尬的少年時期、無憂無慮的大學時期,抑或是人生中其他所有的層面,都是在網路世界度過。

如何形塑自己的數位人格才能獲得最多讚數,幾乎已是他們的本能;為了塑造完美形象,他們從不嫌麻煩。大家的注意力雖然都放在千禧世代(感嘆千禧世代又再次奪走所有目光的那些糟老頭,我說的就是你們),但是會這麼做的顯然不只有這些人。智威湯遜所做的研究發現,超過半數的X世代人口和三分之一在嬰兒潮時期出生的人也都對FOMO感同身受。

只要記得FOMO其實跟決策有關,就會發現一切並不難理解。信不信由你,人自幼就開始出現焦慮感。年幼的你漸漸認識周遭環境,開始察覺這個世界帶給你的所有可能,但是同時也會意識到加諸在你身上的種種限制,以及你缺乏主控權的這個事實。

你不能決定上床睡覺的時間,不能挑選自己想吃的東西,不能制訂任何規矩,整個童年和青少年時期都是在這種壓抑的狀態下度過。接著,甫成年的你開始嘗到自由的滋味,但是仍有界線必須遵守(除非你是個完全不管規矩的特立獨行分子)。終於,你搬出了父母的家(或繼續跟父母同住),開始過著自己選擇的人生。

獨立的感覺令人上癮,但同時也使人難以招架,因為你會開始拿自己跟遇見的每一個人比較。別人的背景經歷和你不一樣,跟你的人生一比,感覺就是比較有趣。可以做的事情那麼多,時間卻很少。你嘗試做到每一件事,卻總是失敗。「人生只有一次」的這種思維一直到大學畢業後仍持續不斷,因為出社會以後的人生很多方面都跟大學生活很像。你的身邊仍有許多同儕與同輩之人,讓你很容易就開始比較,而且也會收到許多好玩或刺激的活動邀約。你在這種時候最容易停止關照自己的需求,開始根據周遭環境引起的外部因素來做決定。

FOMO人生。圖/商周出版提供

FOMO會在成年初期到中期之間達到顛峰,接著約在成年中期到晚期消退,因為這時候的你無論是在工作或家庭方面,都比從前還要忙碌、疲累,沒有時間可以思考自己錯過了什麼。在這個階段,熬夜一整晚會在隔天造成嚴重後果。此外,引起FOMO的資訊不對等現象也不如從前那般強大。你的人生歷練十分豐富,因此當新的機會出現時,你早就能夠預期會錯過什麼。在這種狀況下,選擇最適合你的、錯過其他的,然後繼續前進,也因此變得容易許多。掙扎結束了,你終於能鬆一口氣。但是事情真是如此嗎?

你以為自己終於克服FOMO,但它卻有可能在人生晚期強勢回歸。首先,你可能出現中年危機。埋首苦幹許多年後,你終於抬起頭來,突然發現剩下的歲月比經歷的歲月還要少。購買緊身牛仔褲或俗氣跑車的那股典型衝勁,就是證據。再來,退休後,空閒時間增加了。你也清楚感受到自己的生命有限,再也沒有一輩子的時間可以去做所有那些想做的事。從這一刻開始,選擇只會不斷減少。想要來一趟永生難忘的印度之旅,或者帶孫子去迪士尼樂園,最好趁現在身體還健壯時馬上去做。雖然想那些不好玩,但你很清楚地知道,到了某個時候,你將再度依循他人訂下的規矩,就跟兒時一樣。你長大成人的孩子或某位照護者將接管一切事物安排,你不會再有控制權。所以,現在再不去做就來不及了!

「錯失恐懼症」

認為錯過一場派對或活動就等於錯過一件很棒的事的恐懼症。例句:約翰雖然很累,但是FOMO佔了上風,使他還是去了派對。#恐懼 #錯失 #派對 #夜生活

(本文摘自派屈克.麥金尼斯著《錯失恐懼:從心理、人際、投資到求職,讓10億人深陷的焦慮陷阱》,商周出版提供)

