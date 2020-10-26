會員制可行嗎？規模不是重點

最成功的組織會先詢問會員制對顧客的意義，然後才問會員制對組織的意義，會構想好意欲創造的價值，才深入挖掘功能、訂價與服務的具體細節。

公司領導者常對我說：「我們想成為這一行的Netflix。」這句話引發一場真情告白，我通常會詢問每個團隊成員，這句話對他們組織代表的意義。令人驚異的是，不同的人對「Netflix那樣」有著不同的詮釋。

對某些人來說，「像Netflix那樣」就是以月為頻率的簡單訂閱制訂價；對其他人來說，相對於取得特定影片的所有權，這句話意謂著提供影片目錄庫的取用權；還有一些人則著重於獨特的內容或跨平台的策略。

最成功的組織會先詢問會員制對顧客的意義，然後才問會員制對組織的意義，會構想好意欲創造的價值，才深入挖掘功能、訂價與服務的具體細節。

規模不是重點

我曾和一些世界上最大的組織合作，也曾與剛起步的創業家共事，同樣的原則適用於整個組織光譜。一家美甲沙龍擁有每週都光顧的長期忠誠顧客，可以輕易轉換成會員制模式，許下「完美指甲」的永久承諾，在訂價時納入修補斷裂指甲的服務；修車廠可以提供定期到府服務，確保汽車獲得良好保養，也能搶先處理車輛的問題。

比如創作出得獎播客節目《當紅企業家》（Entrepreneurs on Fire），並成立同好社團《播客錄製者天堂》（Podcasters’ Paradise）的約翰．李．杜馬斯（John Lee Dumas），便是以「如何製作播客節目，成為個體企業家」的專門知識，發展永久交易。杜馬斯做出全世界最受歡迎的每日播客節目給創業者收聽，從節目贊助、製作播客的訓練課程、指導並企劃節目內容中，賺到上千萬美元。

無論規模大小，只要你的事業是靠著銷售和行銷，來吸引並留住顧客，本書就能幫助你進入會員經濟。

原生的會員制組織也需要轉型

即便開辦時採取會員制訂價法的組織，也要經過一番努力才能完全以會員為中心。很多以訂閱制訂價許下永久承諾的機構，卻未能基於「永久」的考量而持續讓產品最佳化。草創之初便靠著訂閱服務起家的組織，也具備會員制的思維，卻還是可能會有部門只著眼於個別交易而非持續的關係，從而造成阻力。

譬如有一家串流媒體業者，提供按月計費即可取用型錄內容的服務，該公司將獲取客戶與留存客戶分成兩個團隊。獲取團隊設計訂閱服務的行銷活動，把焦點放在某個全國運動冠軍賽的獨家內容上，在冠軍賽前夕得到大量訂閱，但是有很多人等到賽事一結束就馬上退訂，造成留存團隊因為不難預見的客戶流失而遭受責難。獲取團隊與留存團隊必須明白前因後果，並且共同承擔某些衡量指標。

成長中的組織經常為了回應顧客要求而設計客製化選項，有時候這種客製化並不會帶來更好的顧客體驗。想像你去求診，對醫生說：「我頭痛，想動腦部手術，拜託。」或「我想動腦部手術，可是不需要後續回診。」個別顧客不應該指揮你如何為價值訂價或包裝，顧客可以分享痛點、問題的「徵狀」，可是診斷與處方必須由你提出。

純粹的會員制企業可能會隨著成長，而吸收到未必與公司整體方向一致的外圍顧客。比方說派樂騰（Peloton）健身車是最昂貴的健身腳踏車，因為提供內建平板和影片課程，但有些人購買這款健身車只是想用平板來看電視。如果派樂騰聽這些顧客的話，可能會做出一款和串流內容沒有區隔的山寨腳踏車，但公司反而仍把焦點放在會員身上，這些人渴望在家健身時也能得到互動性最高、最具激勵效果的社群體驗。如果你只是想在騎腳踏車時看電視，不要購買派樂騰，我確定派樂騰的業務人員也會說出一樣的話。

假使有些顧客對你正在解決的問題沒興趣，你必須願意冒險，快刀斬亂麻。

你的永久交易能否成功落實，顯然全靠正確無誤地理解內部挑戰與外部能力的本事，更重要的是，你需要極度專注於定義，並吸引對的顧客。別煩惱，我在這一點能幫忙，本書就是從這裡出發。

組織有百百款，設計永久交易的方法也有百百種，你決定組織該採取什麼模式時，魔鬼就藏在細節裡。

(本文摘自蘿比．凱爾曼．巴克斯特著《讓訂閱制更長久的超級會員經濟：扭轉一次性銷售困境，打造永久鎖住顧客的頂尖商業模式》，商周出版提供)

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