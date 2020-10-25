2030年 銀髮族對金融市場的衝擊

除了醫療照護、零售、機器人外，在全球老年人口增加的同時，全球經濟中變化最快的是財政金融。簡單來說，大家在金錢方面的需求、偏好與態度會隨著年齡改變。

最近兩位舊金山聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of San Francisco）經濟學家的研究說明這種動態，他們觀察到美國股市上市股票的本益比與人口老化呈正相關。

本益比（Price-to-Earnings, PE）是每股價格除以每股盈餘，高本益比代表投資人願意付出大量金錢持有該公司產生的盈餘，意謂那支股票會上漲，因為投資人相信公司未來會有亮眼的表現。經濟學家發現在一九五○年代至二○一○年代初期，美國所有上市股票的本益比都遵循一個模式：在人口變老時，本益比就會下跌；人口變年輕時，本益比就會上升。

為什麼會有這種情形？人口老化與股價的關係為何？

會造成這種長期關係的理由有兩個。從投資的觀點而言，大家隨著年齡增長，就越趨向避險。年輕人往往將存款投入價值會成長的資產類別，也意謂著隨之而來的風險較高。證券就屬於這種資產類別。大家到了五十或六十歲，就會開始調整投資組合，買進較多債券這種風險較低的類別。最後，在接近退休時就會開始變現，或購買年金保險（每隔固定時間支付固定金額）。

年齡與消費間也有相關性，隨著年齡增長，大家消費的行為也會改變，不再會換車或替換家電用品，往往傾向不購屋，如果要購買，也會買坪數較小的。既然投資與購買行為會在一生的不同時間點改變，股市估價也會反映出人口分布。想想二○三○年很可能會發生這件事：隨著全球人口老化，股價與公司盈餘的相關性不再像過去一樣高。然而要是從現在到二○三○年間，我們見證對老化看法的轉變，如果能把握其中蘊含的機會，股市與老化之間就可能會形成良性關係。

關於銀行業務方面，人口老化造成的影響將相當廣泛。首先，抵押貸款與消費者信貸的需求會減少，但是對低投資風險產品的需求卻會增加，如此一來，他們投入的存款就較能持久。此外，年長者從自有住宅中產生收入的需求也逐漸增加，如在第七章將看到的Airbnb 就是其中一種可能。世界上許多國家的銀行現在都提供「反向抵押貸款」，也就是屋主可以先同意在過世時將房屋轉給銀行，以在反向抵押貸款開始時獲得一筆款項，或是每個月獲得定額款項，屋主就能繼續住在家中，同時透過房地產獲得一些收入。

今日傳統銀行在重獲顧客信任、整合科技、提供創新產品方面，都面臨巨大壓力。老化又帶來另一項挑戰，就是存款率降低，因為到達一定年齡後往往會從淨收入者變成淨支出者。從客戶存款獲得資金，正好是傳統銀行取得資金的最便宜方式，因此客戶借款時往往必須支付較高的利率。

從好處來看，人口老化會刺激顧問諮詢服務、資產管理、年金保險及其他產品的需求。問題在於，提供這種高利潤產品的不是只有銀行，各種金融中介與「金融科技」新創公司也想分食銀髮族市場的大餅。金融科技業必須「跳脫為十八至三十五歲族群創造科技解決方案的方式，聚焦於能滿足我們老化後需求的解方。」Unconventional Ventures 創辦人暨前樂齡會市場創新長劉曦曼表示。金融科技代表結合不同世代服務的龐大商機。「那個策略的核心，在於協助支持老年人的生態系統，也包含他們的照護者在內，」她表示。

正如《美國銀行家》（American Banker）所言，另一個金融科技能處理的棘手問題，是家中負責掌管經濟大權的配偶失能或過世時的處理方式。四千萬名喪偶的美國人在另一半無法協助理財時該怎麼辦？布萊德．科坦斯基（Brad Kotansky）在父親過世時就面臨這個問題。「我花了三年才拼湊出一切……超過八十歲的人累積許多東西……我的第一步是找母親聊聊。」母親原本讓父親負責管理家中財務。於是科坦斯基在二○一七年建立Onist，推出應用程式幫助家庭成員及其他利害關係人分享財務資料與文件，如遺囑、律師委任狀、財產所有權等，如此就能在親屬過世後釐清家裡的財務狀況。該公司將軟體販售給銀行和其他金融機構。

也可想想其他常出現的情形：一位年紀較大的成年人失業，尚未做好提前退休的準備，要瀏覽社會安全局與健保提供的可能選擇，會是相當費力的任務，並在面臨困境的情況下要找出可行的理財計畫更是艱鉅任務；雪上加霜的是，伴隨著失業，自尊心一落千丈。菈姆雅．約瑟夫（Ramya Joseph）在父親失業時創立Pefin 公司，公司為五千名客戶使用人工智慧與大數據製作各自的模型，提供自動產生的財務計畫、建議、投資選擇。「最終，雖然金錢只是工具，但卻能幫助大家達到生活中最重要的事，接著不斷給予他們指導與建議。」執行長凱瑟琳．傅雷克斯（Catherine Flax）表示。「在金錢不斷湧入之際，我應該要存起來、償還債務，或是提撥到退休金計畫？」公司也把軟體販售給大型年金基金。

或許未來你該留意的一個重要面向是金錢濫用，這個逐漸浮現的問題影響許多銀髮族。但相當驚人的一點是，最常犯下這種罪的人往往是親戚、朋友、鄰居、看護、律師、銀行員工及宗教社群領袖。掠奪性貸款與身分竊盜也相當猖獗，美國全國成年人保護服務協會（National Adult Protective Service Association）指出，每二十位年長者中就有一位的金錢會遭濫用，但四十四個案例裡卻只有一個會報案。

全國老年聯盟（National Coalition on Aging）估計，光是在美國，每年金錢濫用與詐欺造成的損失至少有三十億美元，甚至可能高達三百六十億美元。統計數字的範圍很廣，顯示大家對這種與日俱增的「流行病」有多無知。樂齡會指出，每位受害人平均損失的金額是十二萬美元。同樣地，科技或許可以解決這個問題，使用應用程式能幫助所有年齡層的人追蹤自己的收入、消費、存款及資產，但也可能導致問題惡化。網路金融犯罪很難遏止，因此如果能找到解方，也可以獲得相當大的報酬。或許可以在機器人中植入程式，負責照顧那些需要幫助的人，卻不會偷走他們的錢。

金融科技也能讓那些不疑有他的長者免於受騙。「我母親是會計師，她並非在金錢方面不敏感的人。」EverSafe 共同創辦人暨執行長浩爾．提斯奇樂（Howard Tischler）表示。由於他的母親雙目失明，「因此請人幫忙付款，那個人每週就開支票給自己，最後母親失去畢生積蓄。在我發現她的記憶力不佳（並被診斷出阿茲海默症）前，並不知道她被別人占便宜。」EverSafe 另一位共同創辦人是麗茲．羅威（Liz Loewy），她擔任曼哈頓地檢署老人虐待部門主管。

其中一個知名的案例是，她起訴知名慈善家暨社交名人布魯克．亞絲特（Brooke Astor）的獨子安東尼．馬歇爾（Anthony D. Marshall）。他因為竊取母親數百萬美元的財產而入獄兩個月，因為他發現自己繼承的財產即將被減少到一千四百五十萬美元，只是母親上億財產的一小部分。亞絲特罹患阿茲海默症，無力為自己辯護。

EverSafe 也運用機器學習的功能，偵測財務行為的異常之處，因為這種行為很可能是第三方濫用的結果。「基本概念就是能產出個人可疑活動的報告，給客戶及他們摯愛的人，或是專業人士，這樣他們就會在危機出現前先有所警覺。」提斯奇樂表示：「我們納入羅威在老人金錢遭濫用案件中觀察到的模式，並加入機器學習的運算觀察，以及社會安全給付或老人年金等存款消失的警示，還有消費模式的改變、異常投資活動與未授權的開戶等。」

(本文摘自馬洛．吉蘭著《華頓商學院趨勢剖析：2030世界變局》，商周出版提供)

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