華頓商學院分析 2030世界變局

雖然預測不可能百分之百精準，但是我們卻能對未來十年可能發生的事，進行一系列相對安全的猜測。

「中國將在各方面獨占鰲頭。」

這是大家現在經常聽到的話；另一句話則是美國和中國將在可見的未來爭奪全球霸權。這些說法不乏幾分真實性，卻很難展現全貌。二○一四年時，印度成功在火星軌道附近放置太空探測器，是第一個初次嘗試就成功的國家。自太空時代來臨以降，美國、俄羅斯、歐洲各國成功發射的機率不到一半，相形之下，印度的成就更顯不凡。此外，印度太空研究機構寫下這項歷史的花費，只有不高的七千四百萬美元。

現在要在紅色行星的軌道上放置衛星，需要花多少錢？光是單次的太空任務可能就要燒掉四億五千萬美元，拍攝《星際效應》（Interstellar）的費用是一億六千五百萬美元，讓《絕地救援》（The Martian）呈現在你眼前的金額則是一億零八百萬美元。

誠如湯姆．沃爾夫（Tom Wolfe）曾說的，印度人證明他們也有「必備的特質」。他們展現自己是世界級的技術強國，能用有效率的方式即時完成一切，火星任務並非僥倖的成功，實際上已是印度第二次在已知的世界強權中出頭了。二○○九年，印度的第一次月球任務就取得月球上有水的證據，「顯然集中在兩極，並且可能是由太陽風造成的。」《衛報》（The Guardian）寫道。美國太空總署（National Aeronautics and Space Administration, NASA）花費十年才單獨證實印度的發現。

大多數人的成長背景，都認為探索宇宙是相當昂貴的，而且是由火箭科學家提出構想，加上擁有大量資源的強權國家挹注資金，最後由英雄般的太空人與有能力的任務專家完成工作。太空任務的複雜度和花費（以及哪些國家有能力完成任務）都被視為理所當然，但那樣的認知到現在已經變成過去式。

很久以前，全世界不僅明確地分為繁榮與落後的經濟體，當時的嬰兒數量也相當多，工作人口也超過退休人口，人們都渴望擁有房屋和車輛。公司不需要考慮歐美以外的地區，生意就能做得很好。印刷的鈔票是所有公私部門債務的法定貨幣。學校教我們該如何「玩遊戲」，我們在成長的過程中也認為這些規則不會改變，從獲得第一份工作開始、成家立業、看小孩離家，最後退休時也一樣。

我們遇到令人感到困惑的現實，由一套新規則主宰，發現熟悉的世界正在迅速消失。不知不覺中，大多數國家的祖父母人數超過兒孫輩；亞洲的整體中產階級市場比美國與歐洲加起來還多；女性擁有的財富超越男性；也會發現自己所處的世界裡，工業機器人多過製造業工人，電腦多過人腦，偵測器多過人眼，貨幣種類也多過國家數量。

二○三○年的世界將會如此。

過去幾年來，我都在進行未來十年可能的樣貌研究。身為賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院的教授，我不僅擔心未來的商業狀態，也擔心工作者與消費者可能會受到接下來雪崩式改變的影響。我已經針對書中內容對大眾進行無數次演講，對象相當廣泛，包含高階主管、立法者、中階經理人、大學與中學的學生，也透過社群媒體和線上課程觸及數十萬人。但不變的是，聽眾總是對我描述的未來感到困惑與存疑。《華頓商學院趨勢剖析：2030世界變局》本書可以充當一張地圖，引導你在前方的亂流中前進。

沒有人知道未來會如何，如果你知道，請告訴我，讓我們一起來賺好幾卡車的錢吧！雖然預測不可能百分之百精準，但是我們卻能對未來十年可能發生的事，進行一系列相對安全的猜測。例如，大部分會受到本書預言影響的人都已經出生了，我們或許能大概描述他們身為消費者的樣貌，這些可從他們所受教育或當下社群媒體活動的模式判斷；也能計算有多少人能活到八十或九十歲，並具有相當的精準度，甚至能提出有相當信度的預測，指出有多少比例的老年人需要別人照顧，無論照顧者是人類或機器人。說到後者，請想像一下這些機器人說著不同口音的不同語言，不帶偏見，不會休假，也不會濫用患者的金錢或虐待患者等。

時鐘正在滴答走著，二○三○年並非遠到無法預見的未來，而是即將來臨，因此必須先讓自己做好準備，迎接即將到來的機會與挑戰。簡單來說，今日熟悉的世界到了二○三○年將不復存在。

對許多人來說，這股趨勢不僅讓人感到困惑，也令人深感不安。這預示我們的覆滅嗎？或是實際上帶來的繁榮遠勝蕭條？本書提供的指引能幫助讀者掌握許多改變部分的暗示，並在處理當下焦慮感的同時，提供關於未來的樂觀訊息。《華頓商學院趨勢剖析：2030世界變局》提供的工具能在未來重大轉變中指出明路，建議讀者在這種嶄新又不熟悉的情況下該做什麼、不該做什麼。

基本的論點如下：每個結束都象徵充滿機會的全新開始，只要你敢挖掘表面下的事物，預測潮流，願意參與而非疏離，並了解如何為自己、子女、伴侶或配偶、未來的家人、朋友等做出有效的決定。每個人都必定會受到衝擊。

用水平思考剖析未來八大趨勢

你可以把重大轉變視為緩慢的過程，其中每個微小改變都讓我們更接近典範的轉移，到了某個時間點，一切就變得不同。我們往往會忘記這些小改變累加的結果，請把它想成水滴緩緩裝滿容器的過程，那種滴滴聲讓我們聯想到時間的流逝。在水突然滿出來的瞬間，我們才突然感到詫異。

想像一下，到了二○三○年，南亞和撒哈拉沙漠以南非洲競相成為世界上人口最多的地區，與二十世紀末的情形相去甚遠，當時由中國、南韓、日本等國組成的東亞才是擁有這個頭銜的地點。隨著時間流逝，肯亞、奈及利亞等地的新生兒已經減少，但是相較於世界上的其他國家，它們的新生兒依然多出許多。此外，那些地區居民的壽命也大幅增加。

你很可能會認為人口數本身的影響並不大，但是把那些人口數乘上未來幾年他們口袋裡可能有的錢，你就會發現，到了二○三○年左右，即便將日本排除在外，亞洲市場會大到讓全球消費重心向東偏移。各家公司將別無選擇，只能順應世界那個區塊的市場潮流，最新的產品與服務將會反應亞洲消費者的偏好。

請暫停片刻，想像一下那種情形。

接著請思考加入其他幾股交纏的潮流時意謂著什麼。

世界上其他地區的新生兒減少，意謂人口逐漸邁向老化。這種人口分布背後的驅力主要是女性，越來越多人繼續就學和離家追求志業（而非只是工作），因此生的小孩就變少了。不知不覺間，女性百萬富翁人數就超越男性。財富也變得越來越向都市集中：城市人口將以每週一百五十萬人的速度成長。雖然都市區域僅占全世界土地面積的一％，卻是五五％人口的居住地，消耗的能源（與碳排放量）占總人口的八○％，因而都市是對抗氣候變遷前線。

同時，不同世代的人擁有不同的渴望與願景。千禧世代是共享經濟的先鋒（同時逃避所有權），但其實他們獲得過多的關注，十年內人數最多的世代會是六十歲以上的人口，也就是今日在美國擁有八○％財富的人，他們促成「銀髮市場」崛起，可說是最大的消費者族群。無論大企業或小公司，如果想要與時俱進，都必須將部分的注意力放在銀髮族身上。

(本文摘自馬洛．吉蘭著《華頓商學院趨勢剖析：2030世界變局》，商周出版提供)

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