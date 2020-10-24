爭吵的最好結局，不是某個人單方面地道歉，而是雙方都消氣了。

如果有尬聊比賽，老徐一定能進決賽。

在追求葡萄小姐的時候，他們的對話是這樣的：

老徐：「你在幹嘛？」

葡萄小姐：「看電視。」

老徐：「誰買的電視啊？」

葡萄小姐：「我爸買的。」

老徐：「什麼牌子的啊？」

葡萄小姐：「……」

然而，就是這麼不會聊天的老徐居然成功地摘到了葡萄小姐的芳心。

打動葡萄小姐的是，老徐願意聽她廢話，也樂於跟她廢話。

葡萄小姐喜歡電子產品，老徐一開始會覺得「沒什麼用」。

葡萄小姐就拿出計算機一板一眼地對老徐說：「如果你覺得這隻手機貴，你就用這個價格除以三百六十五天，如果還覺得貴，就再除以兩年，平均每天才一塊多錢，一塊錢你不能做什麼，但是可以讓我開心，多值啊！」

老徐聽完就瘋狂點頭。

葡萄小姐隔一陣子就會買一個很貴的化妝品，老徐一開始覺得她「愛慕虛榮」。

直到葡萄小姐對他說：「每天看著盛氣凌人的主管，如果我塗的眼影是三十塊人民幣一大盒的，我就會小心翼翼一整天，但如果用的是七百塊人民幣一小盒的，我就感覺自己沒必要怕她；遇到難搞的客戶，如果我擦的是十塊人民幣的粉底液，我就會莫名其妙地選擇屈從，但如果當天用的是嬌蘭，我感覺自己說話的底氣會很足。」

老徐這才知道，葡萄小姐不是愛慕虛榮，而是沒自信。

還有一次，老徐剛到約會地點，葡萄小姐就對老徐發火了：「跟你說了一百遍，袖子不要捲那麼高！」

老徐瞬間就意識到，問題不是出在袖子上，而是估計葡萄小姐遇到了什麼煩心的事情。於是他誠懇地說：「你今天似乎有點不開心，雖然不一定是我造成的，但是我願意先道個歉！」

葡萄小姐「噗哧」就笑了，然後一五一十地講了她為什麼不高興。

老徐經常「投降」，但也沒少「參戰」。

比如有一次一起做飯，老徐就嘮叨個沒完：「火小一點」、「該放鹽了」、「鹽少一點」、「焦了焦了，快翻面」︙︙葡萄小姐受不了了，就會怒吼：「我知道怎麼炒菜，你給我閉嘴！」

這時候，老徐就會狡黠一笑，然後慢悠悠地說：「你當然知道怎麼炒菜，我就是想讓你知道，我開車的時候，你絮絮叨叨個沒完是什麼感覺。」

又比如某次葡萄小姐對老徐咆哮：「你都活了二十多年了，怎麼還不如一件毛衣會放電？」

老徐也不甘示弱地回應：「你那麼喜歡發火，怎麼不去跟滅火器談戀愛？」

愛情裡最難得的是，你是他願意一擲千金去逗笑的好姑娘，他是你一籠小籠包就能哄好的少年郎。在你們眼裡，人世間的奇珍異寶實在太少，而對方是其中之一，並且還名列前茅。

他不會任憑你歇斯底里都無動於衷，而是偶爾俯首稱臣，偶爾劍拔弩張，偶爾火拚到底，讓你能夠淋漓盡致地發洩出來。

他跟你吵，也跟你好；他知道何時該收場，也知道如何去善後。

跟你吵是為了增進了解，跟你好是因為互相理解。

吵的意思是，我還想跟你走下去，但我不太清楚你為什麼會這樣想或者那樣做，因為我的想法是這樣，我的計畫是那樣，所以我拿我的真實想法跟你的真實想法拉扯一下。

而理解的意思是，我願意嘗試著走進你的世界，試著去接納全部的你；既接受我喜歡的那部分，也接受讓我不滿的那部分；既為你閃光的人性鼓掌，也不介意你人性的黑暗。

爭吵的最好結局，不是某個人單方面地道歉，而是雙方都消氣了。

所以我的建議是，吵就認認真真地吵，放開架勢去吵，把所有的不理解、不滿意、不甘心都說出來。

不要總是一副對方不理解自己的失望模樣，不要總是擺出一種對方辜負了自己的委屈心態。

人性都差不多，一自私起來就六親不認，一認真起來就不通人情，再加上每個人都擅長於原諒自己、偏袒自己，所以你才會那麼理直氣壯地怪罪他人、譴責他人。

所以在我看來，結婚時與其信誓旦旦地承諾「不論貧窮富貴、健康疾病都至死陪伴」，不如一起讀讀《進化論》和《自私的基因》，然後再坦誠地說：「我違背不了我的天性，但我還是想跟你在一起；我忤逆不了我的本能，但我還是想繼續愛你。」

怕就怕，你發脾氣也好，鬧情緒也罷，他都懶得理你。

結果是，委屈這種小怪獸被封在你心裡了，生活中的不滿、不甘和不安都成了這隻怪獸的飼料，隨著時間的推移，這隻怪獸越來越強大，直到有一天破籠而出，一口吞掉你的理性和你們的愛情。

想對全天下的男生說的是：為了玫瑰，你得幫刺澆水。

想對全天下的女生說的是：你的嘴巴再溫柔一點，他的耳朵會更聽話一些。

桃子小姐是個工作狂，最忙的那幾年，她一年三百六十五天差不多有三百天是在出差，各大航空公司都是金卡會員。

桃子小姐跟她老公認識了二十年，結婚了十二年，直到五年前才有小孩。

剛生完孩子的時候，桃子小姐患上了輕微的抑鬱症，有一天，她心血來潮為老公做了晚飯，結果她老公說了一句「這個魚有點鹹」，桃子小姐就委屈了一整夜，第二天還在生氣，然後拚了命地拖著她老公去離婚。

排隊的時候，她突然又反悔了，對她老公說：「我憑什麼要跟你離婚啊，我都跟了你二十年了。」

她老公笑著說：「不是你要來的嗎？反正我來這裡是為了陪著你，不是來離婚的。」

有一次，桃子小姐因為一點小事跟她老公冷戰。冷戰的期間，她轉了一篇文章給她老公，標題是〈兩口子吵架，難道都是老公的錯嗎？〉。

她老公以為她良心發現了，還沒有點開文章，就特別感動地跑過來抱了她一下，結果點開文章才發現，正文只有兩個大字：「是的。」

見她老公一臉的尷尬，桃子小姐笑得都快要站不起來了。

還有一次，因為她老公和朋友吃飯回來晚了，桃子小姐大動肝火，但她老公覺得自己沒什麼錯。於是，冷戰又開始了。

但吃飯時間到了，她老公就起身去廚房幫她煮了一大碗麵；等她準備睡的時候，她老公又躡手躡腳地幫她蓋上被子，但始終沒說話。

到了很晚的時候，她老公見她一直沒睡著，這才繳械投降了，一長串的道歉訊息中，有一句格外煽情：「我連怎樣讓自己開心都不知道，但不曉得哪來的自信，我想讓你笑。」

就這一句話，桃子小姐的氣消得一乾二淨。

雖然他也有自己的脾氣，但所有的事情都不及你要緊。比起面子，他更在意的是你有沒有按時吃飯，有沒有按時睡覺，有沒有好好地照顧自己。

他知道，你表達的永遠不是你所說的內容，而是渴望被理解的心情。所以就算是被你氣得冒煙了，你也依然是他心裡想要保護的人，他見不得你受傷，更不會負氣扔下你不管。

談戀愛談不下去，往往是因為兩個人各有一個劇本，且都不允許對方加戲改詞。就像是在說：「餘生不用你指教，乖乖聽我的話就好。」

尤其是隨著相處的時間久了，當激情退去，誰都會疲憊，節日禮物沒有新花樣了，情話也講得沒創意了，每天的話題更是越來越無聊……

慢慢地，你們對彼此的不滿開始增加，爭吵開始頻繁，曾經的怦然心動變成了說不出口的看著就煩，曾經可愛的某某變成了固執的某某。

感覺就像是，愛情越來越苦，糖顯然不夠用了。

但我想提醒你的是，生活並不總是一地雞毛，你先可愛了，生活也會跟著可愛起來；愛情也不總是雞飛狗跳，它既適合吵吵鬧鬧，也適合親親抱抱。

談情說愛最快樂的事情不是有求必應或者唯命是從，不是有了公用的錢包或者可以炫耀的顏值，也不是為了打發時間或者排遣寂寞，而是生活中所有的無聊或有趣，你都可以找人分享；是這漫長的一生中遇到的磕絆和糾結，你都有人商量；是這不靜也不好的歲月中有一個特別的人，讓你覺得活得歲月靜好。

因為你不能一個人看完世界上所有好看的書，不可能一個人經歷完所有世界上美好的事情。他沒有看過《傲慢與偏見》的故事，你也不知道宇宙黑洞的祕密，但你們可以互相說給對方聽。你們得到的美好是雙倍的美好。

你可以對他說：「我午餐吃了十八個蝦仁水餃，下午打了三十七個嗝，喝了六杯水。」他可以跟你說：「我下樓散步的時候遇見了一隻紅貴賓，牠用力地對我搖尾巴，還咧著嘴巴對我笑。」

你可以問他：「晚餐是點個外賣應付一下，還是自己下廚弄個簡餐？」他可以問你：「新買的鞋子是配牛仔褲好看？還是再選一件運動服？」

你可以跟他玩個浪漫：「嘿，一起去看星星吧，我請客。」他可以調侃你：「你吹蠟燭的樣子就像一個滅火器。」

所以，不要緊盯著對方身上的缺點不放，吵架從來都沒輸過的人，這一輩子注定會無欲又無趣；也不要緊盯著對方的過去不放，以前的故事和事故就都不要再追問了，就當你們都是從今天才開始活的。

而是多說廢話，多在對方身上挖掘優點，你會發現，眼睛才是世界上最好的修圖軟體—就算他胖成球了，在你眼裡也是一顆閃閃發光的水晶球。

願你能成為一個堅定的人，既能被某個人堅定地選擇，也能堅定地選擇某個人。

(本文摘自老楊的貓頭鷹著《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》，高寶出版提供)

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