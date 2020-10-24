如果路遠 就請你早點出發

你撐不起來的生活沒有人會幫你撐，你走不下去的路沒人會背著你走，你過不去的坎也不會有王子抱著你過。

勝男每一個社交軟體的簽名檔用的都是同一句話：「趁年輕，埋頭苦幹；免他日，仰慕求人。」

作為遠近聞名的女學霸，她的試卷給我的印象就像她穿的NIKE鞋，每道題都有一個勾。

我曾問過她：「你念書有什麼訣竅嗎？」

她說：「如果勤做題目算訣竅，那麼我的訣竅就是沒完沒了地做題目。」說著就指向立在牆角的大木櫃子說：「那個櫃子裡都是我高三做完的練習題。」

我托著快要掉到地上的下巴問：「全都是啊？你不累嗎？」

她習慣性地推了一下眼鏡，然後說：「反正我覺得開足馬力的感覺特別好，很踏實，就像在賺錢。真正讓我覺得累的反倒是閒下來。高三那年，我最累的三天是，陪媽媽逛街買衣服，和同學去看了《變形金剛》，以及因為感冒而被拖到醫院打點滴。」

得承認，沒有當過學霸的我聽到她的這番言論時非常不服氣，於是我「挑刺」式地提問：「難道就沒有想放棄、想偷懶的時候嗎？」

她說：「當然有，每當我想放棄的時候，就背一次《桃花源記》，『初極狹，才通人，復行數十步，豁然開朗』。」

見我一臉的問號，她認真地解釋道：「就是要想『豁然開朗』，就得『復行數十步』。」

直到今天，每當我堅持不下去的時候，我就會想起她指著大木櫃子的那個瞬間，以及她背誦《桃花源記》時認真的表情。

其實，考試也好，工作也罷，都是讓自己體驗全力以赴的感覺，然後弄清楚：自己到底是想要，還是一定要。

這世上，能贏的往往都是想贏的。絕大多數人嘴裡的「我做不到」，往往都是因為心裡還「不夠想要」。

因為沒有強烈的願望，所以很難看到辦法。

就像亦舒說的那樣：「如果你真的很想做一件事情，那麼就算障礙重重，你也會想盡一切辦法去辦到它。但若你不是真心想要去完成一件事情，那麼縱使前方道路平坦，你也會想盡一切理由阻止自己向前。」

那麼你呢？

有強烈的賺錢欲望，也非常渴望能夠出人頭地，能讓父母過好日子，說起來好像非常上進，但一有時間就是逛淘寶，看抖音，追網劇，學習沒動力，工作嫌沒勁，感情沒信心，每天晚上被上進心折磨得死去活來，第二天又和昨天一樣迷迷糊糊地混日子，然後日復一日、年復一年地原地踏步。

在大考之前，你不是沒有耐心，就是沒有恆心，等到要公布成績了就緊盯著星座運勢。

當重大任務來臨時，既做不到盡心盡責，也做不到力爭突破，這個地方馬馬虎虎，那個地方敷衍了事，等到失敗了就大談「水逆來了」（指運勢不佳）。

要我說，你只是找了一個體面的理由，好讓自己看起來沒那麼糟糕，但說得不好聽一點，你這是在老天爺面前「碰瓷」。

任何你想要的東西，在追求它的過程中，都應該遵循這樣的過程：深思熟慮──心意已決──竭盡所能──聽天由命。而不是:一時興起──患得患失──心存僥倖──聽天由命。

你撐不起來的生活沒有人會幫你撐，你走不下去的路沒人會背著你走，你過不去的坎也不會有王子抱著你過。

所以，如果你知道路遠，就請你早點出發；如果你清楚和別人的差距很大，就請你多投入時間；如果你意識到某個臭毛病很難改，就請你準備充足的耐心和決心。

我想提醒你的是，當生活決定對你做出懲罰的時候，是不會有耐心聽你解釋的。

(本文摘自老楊的貓頭鷹著《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》，高寶出版提供)

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