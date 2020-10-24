熱愛是疲憊生活中的英雄夢想

編按：人生很長，要快樂，要活出自己喜歡的模樣，停止在意別人的眼光。我們要學會跟孤獨、委屈和失望相處，學會懷有熱情並充滿耐心。以下摘自新書《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》。

一個登山愛好者會說：「我也怕掉下山崖摔死，但在撞得頭破血流還選擇堅持時，那樣的時光往往伴隨著焦灼、掙扎和恐懼，也正因如此，我平淡無奇的生命才透進了光。」

不在乎名利，一心想著要把這件事情做完、做好。任憑別人罵或者打，只要讓我做這件事，我就可以破涕為笑。」

一個電競遊戲玩家會說：「孤獨求敗的時候，聽說某個城市有個絕世高手，就想馬上請假，然後坐飛機去找那個人，然後請對方大吃一頓，然後和對方大戰到天亮。」

一位馬拉松愛好者會說：「不要問我是怎麼堅持跑完這四十多公里的，你為什麼要用『堅持』這個詞，而不是『熱愛』？」

一個插畫家會說：「不論是被家裡人圍堵攔截，還是被同齡人冷嘲熱諷，只要拿起畫筆，我就感覺像是在寫情書給初戀。」

一個吃貨會說：「生活不只是眼前的枸杞，還有廣西的芒果、江西的柳丁，以及新疆的梨。」

生而為人，一定要熱愛點什麼。

巷子口有一家花店，綠牆紅瓦，木柵欄門，門上掛著一塊黑板，常年寫著兩行大字：「今生賣花，來世漂亮。」

花店老闆已經八十幾歲了，大家都叫她李婆婆。

李婆婆的精神狀態和她養的花一樣，從來看不出一點疲態。她每天早上四五點就開工了，到晚上八九點才關門。

雖然年紀大了，但李婆婆的心態卻很年輕，她始終覺得自己「只是一個身體有點故障的年輕人」。

李婆婆講起話來，可愛得不像個老太太。

她說讓她難過的事情有三件：一是頭髮沒剩多少了，理髮師卻不幫她打折；二是每頓飯只能吃七分飽，因為要留三分去吃藥；三是不能知道具體哪天會死掉，否則她就可以把存款全都花光。

說完還頓一頓，然後再補一句：「最近又多了一件，前陣子去拍了遺照，結果我那混蛋兒子不讓我用，非說我笑過頭了。」

聽的人哈哈笑，然後問她：「您都八十幾歲了，怎麼還像個小孩子？」

她就會很認真地糾正：「我才不是八十歲，我是第四次二十歲！」

除了打理花店，李婆婆最大的愛好就是拉小提琴，不管酷暑還是嚴冬，她每天都會在花店門前的梧桐樹下認真地拉上幾首。

有路過的人拍照，她就會停下來，並調皮地提醒對方：「如果你要發到網路上，請不要修掉我的魚尾紋。」

我一直以為，這個可愛的老太太是個養尊處優的幸運兒，她養花不過就是老來無事才做的消遣，而拉琴不過是兒時常做的家庭作業而已。

直到有一天，我聽說了她的過往，就慚愧得想找來針線把自己的嘴巴縫上。

實際上，她的出身很苦。十幾歲時被父母強逼著嫁給一個愛酗酒的男人，三十幾歲時被婆家趕出家門，不得已，她只能靠賣花養活自己。

這些年來，不論是陪伴多年的貓咪慘遭車禍，還是苦心經營的花店被流氓打砸……她都體面地挺了過來。

每逢情緒瀕臨崩潰的時候，她就去花圃裡忙一個下午，或者認真地拉幾個小時的琴。

她說：「人生確實有很多無藥可救的痛苦，但好在生活也貼心地準備了很多種止痛藥。養花和拉琴就是我的止痛藥。」

是的，對這個世界絕望是輕而易舉的，對這個世界摯愛是舉步維艱的。但總有那麼極少數人具備這樣的超能力，能在這個混蛋的人間找到一個絕妙的容身之處。在這裡，沒有誰能夠否定他，沒有什麼事情能夠打擊他。

喜歡的事情可能賺不了多少錢，治不了什麼病，也趕不走壞人和霉運，但只有自己知道，它曾在無數個搖搖欲墜的人生節點上默默地拯救過自己。

喜歡的事情不能讓你避免苦難，也無法助你脫離平庸，更無法將你的人生變成坦途，但它的魔力是：當苦難發生時，它會讓你相信自己還有還手之力；當迷惘出現時，它能把你灰濛濛的生活點亮。

(本文摘自老楊的貓頭鷹著《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》，高寶出版提供)

延伸閱讀



跳脫「莫非定律」！幸與不幸 機率都一樣

從非洲「誇富宴」學到的一堂人際溝通課

鋼鐵人馬斯克媽媽 70歲當上封面女郎