同時有好壞消息 該先講哪一個？

近因效應是心理學上的一個概念，即在人際交往的過程中，對他人最近、最新的認識往往占據主體地位，與首次見面時間間隔越長，近因效應就會越明顯。

想一想，你對遠去的朋友最深刻的印象是不是他揮手離開的那一刻？分手的男女朋友，記憶是不是停留在最後一次爭吵？即使好得像雙胞胎的「閨密」也會因為近一次爭吵而冷漠生疏，甚至怨恨對方？德高望重的大師是不是因為一次流言詆毀使人們議論紛紛？

這表明如果最近的表現不好，以前的努力也會被大大稀釋。一次戰敗會讓以往的功績全部灰飛煙滅；一次犯錯也會讓所有的努力付諸流水；一次爭吵可能把友誼變成仇恨。

與人交往中，如果不能夠使人留下鮮明深刻的第一印象，那麼不妨利用近因效應，跟對方多多接觸，讓對方一點一滴感受你的誠意和美好，這樣也能夠扭轉他人對你的不良印象。這種扭轉過程是非常漫長的，需要慢慢滲入，在跟對方達到一定熟悉程度之前，最好不要放棄，更不要惹惱對方，否則極可能失去一個朋友，使原本的努力也化為泡影。

心理學研究還表明，在人與人交往的初期，首因效應的作用更明顯，但彼此熟悉以後，近因效應的作用逐漸顯現。和陌生人交往，最好能夠留下良好的第一印象，起碼不要引起他人的厭惡，否則別人很可能把你拉進黑名單，更多的糾纏只能讓你顯得更討厭。

如果對方對你印象很差，不妨讓自己在對方的目光中消失一段時間，然後以嶄新的姿態出現，這樣更容易得到對方好感。如果對方不是那麼厭惡你，只是印象不太好，就可以嘗試慢慢和他往來，時間長了，就會讓他逐漸忘記不良的第一印象。對他人最新、最近的認識往往會占據主體地位，人們對你的認識也是逐漸改變的，只要有足夠的時間，你的優點和缺陷會一一呈現在對方眼中，但最好不要和他人發生衝突，否則損失的永遠是你自己，和老朋友之間更是如此。當自己情緒不定或者與他人發生矛盾時，最好不要陷入爭吵，一定要等到心平氣和時，再處理人際間的紛爭或者難處理的事情。

古往今來，很多名人都特別會利用近因效應。曾國藩鎮壓太平天國時曾經一直處於劣勢，吃了不少敗仗，然而他在向朝廷上報的奏摺中有技巧地寫道「湘軍屢敗屢戰」，生生將一個敗軍之將扭轉為英勇作戰、百折不撓的英雄，他並沒有撒謊，只是利用一點小技巧，讓可能到來的震怒變成了對他「忠心可嘉」的表彰。

生活中也是這樣，一段話的中心往往被人忘記，而最後的結尾卻更容易讓人記憶深刻。所以，如果想要批評一個人，不妨在後面加上對他所做努力的肯定，這樣就可以消除批評帶來的負面情緒，緩解兩個人的對立關係。比如，在一段嚴厲的批評後面加上一句「不要難過，錯誤只是偶爾的，你還是非常有希望的」，就可以鼓勵對方、消除隔閡。

當然，近因效應雖然決定了最清晰、最深刻的印象，但這不一定是最正確的，所以我們不必為了一次誤會或矛盾而否定對方的所有努力，一定要在心平氣和的狀態下做決定。

【心理應用】

(一)不要輕易和他人產生矛盾，否則多年的友誼也會毀於一旦。

(二) 如果留給別人不好的第一印象，不要放棄，慢慢和他熟悉起來，近因效應就會漸漸發揮作用，最終扭轉別人對你的印象。

(三) 嚴厲的批評之後一定要有安慰或者讚揚之語。

(四) 當有一個好消息和一個壞消息要同時宣布的時候，最好先宣布壞消息。

(本文摘自夏林著《大人的心理學：看完可以馬上用的心理學定律，人際溝通、職場應變全對策》，高寶出版提供)

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