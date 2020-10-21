沒有一體適用的原則可以幫助你思考短期和長期的利弊得失；不過，你也不應該只做孩子零到三歲的財務規劃。

父母重返職場的一個考量是家庭預算。這是相當複雜的議題。你要考慮到夫妻兩人的收入，以及托育費用，而且最好將短期和長期財務規劃都納入考量。

嬰幼兒的托育費用很高，父母要以「稅後」收入來支付這筆費用。這代表你的薪資要比托育費用高很多，才能打平收支。

我們用例子來思考這代表的意義。假設有個家庭的全年總收入為100,000美元，夫妻的年薪都是50,000元，這個家的稅後所得為85,000元。如果夫妻都工作，每個月要付1,500元的托育費，這個家剩餘的可支配所得為67,000元。如果夫妻有一人留在家裡帶孩子，這個家的所得就會減少，變成46,000元（稅後），但可以省下托育費用。這個家的可支配所得，有生小孩和沒生小孩的情況差了一半左右。

當托育費更高的時候，計算會變得更複雜。若要雇用一位全職保母（如果你繳全額的稅，而且居住在物價水準較高的地區），一年可能要付40,000或50,000元的保母費。在上述例子中，這會完全抵消那個家庭的一份收入。這代表夫妻若有一人留在家裡不上班，對他們的財務狀況會比較有利。

當夫妻有一方的收入比另一方更高時，也是如此。在上述例子中，假設這個家的總收入相同，但是丈夫的所得是70,000元，妻子的所得是30,000元。妻子每年可以替家裡貢獻25,500元，再扣掉托育費，妻子工作或不工作，對這個家的可支配所得的影響只有7,500元。

這只是舉例說明，你的財務狀況可能和這些例子有很大的出入。不論如何，考慮家庭預算的第一步是正視實際狀況。家裡一個人工作和兩個人工作的收入分別是多少？實際的托育費用大概是多少？你可能需要使用線上稅務計算工具（或是報稅工具）來幫助你釐清，托育免稅額或其他因素對你的所得造成的影響。

這只是你要計算的第一部分，你至少還有兩樣東西要考慮。

第一，這個算式會隨著孩子的成長而改變。教養孩子的費用會隨著孩子長大而減少。孩子就讀中小學期間的花費會比較少，因為公立學校是免費的。如果你一直在職場工作，你的收入大概會不斷增加（因每個人的工作而異，但對大多數人是如此）。這代表重回職場後的頭幾年好像賺來的錢都花掉了，但長期來看，仍然對你的家庭有利。當然，你也可以只在孩子年幼的時候暫時不工作，過幾年再回到職場（許多人都這麼做），但重返職場的難易度會因工作而異。沒有人能保證當你回到職場時，薪水不會大幅減少。更別提退休金的減少。

沒有一體適用的原則可以幫助你思考短期和長期的利弊得失；不過，你也不應該只做孩子零到三歲的財務規劃。 第二，你還要考慮經濟學家所謂的「金錢的邊際價值」。假設你去上班可以使你家的收入變多。你可以算出那個金額的數值，但那個數值不一定能反映出你的幸福感會提高多少。比較好的做法是，從經濟學家所謂的「效用」（也就是幸福感）角度，思考那些錢可以為你的家庭創造多少價值。你的生活會因為那些錢而發生多大的變化？你要用那些錢買什麼東西？如果它無法讓你更快樂，那些錢就不具有太大的價值。

(本文摘自艾蜜莉．奧斯特著《兒童床邊的經濟學家：父母最關鍵的教養決策》，天下文化提供)

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