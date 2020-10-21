重回職場還是在家帶小孩？經濟學家這樣分析

是否重返職場是媽媽戰爭中最重量級的爭論。

我有一位好友，某天她兒子在學校被問到，「你媽媽是哪一種媽媽？我媽媽是全職媽媽。」我朋友的兒子回答說，「哦，我媽媽是職場媽媽。」

這個議題的壓力可以濃縮成一個句子：「你的媽媽是哪一種媽媽？」許多媽媽在內心深處覺得，我們決定要在白天做什麼事，將會決定我們是哪一種媽媽（或哪一種人）。

除此之外（或是因此），這個議題經常圍繞著使人緊繃和不快樂的氛圍。職場媽媽（一定有人選擇重回職場）告訴我，無法時時刻刻陪在孩子的身邊，讓她們有罪惡感。全職媽媽（一定有人選擇在家帶小孩）對我說，她們經常覺得與世隔絕並且滿腹怨氣。即使我們對自己的決定很滿意，仍然可能感受到來自兩個陣營的批評：

「你為什麼不能參加校外教學活動？哦，我知道了，你要上班。太可惜了。我們家女兒說她很久沒看到你了。」

「你在做什麼？哦，只是在家帶小孩？我就沒辦法。我們公司的人一直盼著我回去上班。」

媽媽們，不要再說這種話了。批評和自己的做法不同的人，對誰都沒有好處，而且只會產生反效果。

這個議題的前提只鎖定一種性別，實在不太公平。你們家是否要留一個人在家裡帶孩子，是你們夫妻倆要一起做的決定。為何一定是媽媽？事情不該是如此。將討論限定在全職媽媽，很容易讓人忘了「全職爸爸」也是選項之一。我們應該把這個選項納入考慮。更別說有些家庭裡有兩個媽媽或兩個爸爸，或是單親。

因此，首先要做的事，是把問題從「你是哪一種媽媽？」變成「在你家，大人工作時數的最佳配置是什麼？」這句話唸起來沒那麼順口，但或許對於你們做決定比較有幫助。

第二，這個討論忽略了一件事：有些家庭其實沒有選擇。在美國，有很多人連勉強度日都辦不到（我所謂的「勉強度日」，指的是有地方住、有東西吃），他們根本不可能有大人在家裡張羅一切。

理想上，我們最好從決策理論和明確的數據，而不是帶著罪惡感和羞愧，來展開討論。

你該如何思考重回職場的選擇？我認為這個決定包含三部分。

1.怎麼做對孩子最好？（這裡的「最好」指的是，有助於孩子在未來獲得更好的成就和幸福。）

2.你真正想做的是什麼？

3.你的決定對家庭的財務狀況會造成什麼影響？

一般人談的通常是第1點和第3點，我稍後會討論這個部分。但我想鼓勵你思考一下第2點，也就是你應該想想，你想不想要回到職場工作。很多人說，他們之所以回到職場是「因為我必須這麼做」，或是他們之所以留在家裡是「因為我必須這麼做」。有時候這是事實，但我也認為，並不是所有這麼說的人都真的別無選擇。 這是個需要解決的問題。你應該可以理直氣壯的說，你因為想要工作或是想要留在家裡，而決定這麼做。

(本文摘自艾蜜莉．奧斯特著《兒童床邊的經濟學家：父母最關鍵的教養決策》，天下文化提供)

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