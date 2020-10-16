腦力全開！用「FASTER」學會任何事物

我不只運用我擁有的所有腦袋，也動用我能借到的所有腦袋。

— — 伍德羅·威爾遜Woodrow Wilson, 美國第28任總統

下列提供一個快速學習任何東西的簡單方法，我稱為「更快速的方法」（FASTER Method）。FASTER是首字母縮略字，代表忘掉（Forget）、行動（Act）、狀態（State）、教導（Teach）、登錄（Enter）、溫習（Review）。

忘掉

想要高度專注，關鍵在於移除或忘掉那些導致你分心的事物。有三項東西你必須忘掉（至少暫時忘掉），第一項是你已知的東西。我們自認為對主題的了解，可能妨礙吸收新資訊的能力。有些人聲稱自己擁有二十年的經驗，其實他們只有一年的經驗，但是重複了二十次。為了學習擺脫你現在的受限感，我請你暫時擱置你已知的東西，或是你認為你對相關主題的知識，從禪宗所謂的「初心」（a beginner’s mind，初學者之心）出發。切記，你的心智就像一頂降落傘，只有開啟時才有效用。

第二項要忘掉的東西，是不迫切或不重要的東西。你的頭腦並不會多工作業，若你不充分專注於當下，你的焦點一分散，就難以學習。

第三項要忘掉的東西，就是你的限制――你先入為主的自我認知，例如：你認為你的記憶力差，或者你是個學習慢的人。請你以開放心態看待自己可以做到什麼，盡你所能保持正面的自我對話。擱置（至少暫時擱置）你認為什麼是可能的那些信念，我知道這可能聽起來不容易做到，但請你以開放心態看待自己可以做到什麼。盡你所能保持正面的自我對話，切記：若你捍衛你的限制，它們就會續存；你的能力並非固定不變，你可以學習任何東西。

行動

傳統教育把很多人訓練成把學習當作被動體驗：安靜地坐在教室裡，不和鄰座同學說話，吸收資訊。其實，學習並不是一項觀賞性活動，人腦透過創造而獲得的學習，比透過吸收而獲得的學習還要多。請你經常自問：你可以如何在學習中變得更積極？舉例來說，做筆記？做本書所有的「快速啟動」？我建議你可以用螢光筆把重點畫出來，但請別做得太過，把每一頁畫得螢光閃閃，全部都是重點，那不就等於沒有重點了？你愈是積極，就能夠學習得愈好、愈快、愈多。

狀態

所有學習都會受到狀態的影響，你的狀態指的是你的情緒的目前映照，高度受到你的思想（心理）和你的身體狀況（生理）的影響。當你對一項資訊有感覺時，就更容易記住這項資訊。你可以把你的學習體驗，從乏味轉變為興奮、好奇，甚至有趣。為了做到這點，你也許可以試試改變你在學習環境中的身體移動方式，或是在你坐下來學習之前，激發不同的情緒。改變你的姿勢或呼吸深度，採取能夠使你充滿活力、興奮看待即將到來的學習的坐姿或站姿，興奮地想想你即將學習的東西將使你如何獲益，以及你將如何使用你學到的新知。

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此時此刻，你的幹勁、活力及專注程度如何？用1到10分來評量你目前的狀態。若你現在可以做「一件事」來提高分數，那會是什麼？

教導

若你想顯著縮短你的學習曲線，那就在學習時，懷抱著把習得的資訊教予他人的意圖。當你教導別人時，你獲得了第二次的學習機會：第一次是你自己學習時，第二次是你透過教育他人，自己再學一次。

學習並不一定得是單獨行動，也可能是社會性行動。若你邀請他人和你一起看這本書，你可能獲得更大的樂趣。和他人一起學習，不僅有助於你的當責，也讓你有練習方法的對象。

登錄

最簡單有力的個人效能工具是什麼？你的行事曆。我們會在日程上記錄重要事項：工作會議、親師座談會、看牙醫、帶寵物看獸醫等等，但你知道很多人不會在行程表上登錄什麼嗎？他們的個人成長與發展。如果你沒有把這兩項放到行事曆上，很可能你沒有執行。想要「忘記」鍛鍊你的身體和頭腦，然後一天又一天過去，簡直太容易了。

溫習

降低遺忘曲線作用的最佳方法之一是，善用間隔複習，積極回想你學到的東西。用多個延伸段來溫習你學到的資訊，你將更能夠記住資訊。間隔複習材料，可以提升頭腦記住材料的能力。為了善用這項原則，在每次閱讀開始前，你可以花點時間（就算幾分鐘也行），回想你上次閱讀時學到了什麼？這麼做，你的頭腦將對你溫習的材料賦予更高價值，亦即更看重這些材料，讓你的心智為接下來的閱讀做好準備。

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每次閱讀前，花幾分鐘大概講一下或寫一下上次閱讀時你記得什麼。

明智抉擇

法國哲學家尚保羅・沙特（Jean-Paul Sartre）說：「人生是介於B和D之間的C」，B是出生（Birth），D是死亡（Death），C是選擇（Choices），意指人生是我們從出生到死亡之間作出的種種選擇。這句話簡短精闢，尤其貼切於我們現在的這趟旅程：變得無限。這是一項選擇，完全由你作出的選擇，不論你的境況如何，你可以選擇放棄這股力量，但既然你知道你的人生可以突破各種阻礙，為何要作出這樣的選擇呢？不過，你的選擇必須是主動、積極的，作出選擇的時機就是現在。

(本文摘自吉姆・快克著《腦力全開：打破局限信念，加速學習，開啟無限人生新境界》，星出版提供)

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