你和你的夢想 只差30公分的距離— —你的腦袋

你或許無法像蜘蛛人那樣，用你的手發射出一張網，但你擁有遠遠更好的— — 你腦袋裡的神經網絡。你雙耳間的超級發電廠網絡，就是你的最大天賦和最大優勢。

大腦每天產生多達70,000個思想，它的速度媲美世上最快速的跑車。跟你的指紋一樣，你的大腦是獨一無二的，世上沒有兩顆一模一樣的頭腦。它的處理速度遠快於任何現有的電腦，而且它有近乎無限的儲存容量。縱使受損了，它仍然富有創造力，縱使你只剩下半個腦，你仍然是個可以充分運作的人類。

我們的大腦使我們有別於其他動物。人類不會飛，也不是特別強壯或快速，無法像一些動物那樣靈巧地爬行，也無法在水裡呼吸。就大多數的人體功能來看，人類只不過是普通水準的物種，但是人類大腦使我們成為地球上具有壓倒性支配地位的物種。藉由使用這股超級腦力，我們發明了像魚一般探索深海、像大象般移動重物、像鳥一般飛翔的方法。沒錯，大腦是我們人類了不起的天賦。

人類大腦具有可塑性，我們可以藉著在體驗、學習新東西及調適時，形成新的神經路徑，改變大腦的結構與組織。神經可塑性幫助解釋凡事皆有可能，研究人員指出，所有大腦都具有彈性，複雜的神經元連結網絡可以改變連結，形成新的連結網絡。有時候，這意味的是腦在彌補它失去的東西，例如：腦的一個半球學習執行兩個半球的功能。就如同中風的人能夠重建及恢復腦部功能，那些習慣拖延的人、思想過於負面的人，或是無法停止吃垃圾食物的人，或許也能改變神經元連結網絡，改變行為，進而改變生活。

若說學習是建立新的連結，那麼記憶就是維持那些連結。當我們難以記住東西，或是發生記憶缺損時，我們的神經元可能斷連。學習時，若你記不住，你可以視為無法在你已經學到、已經知道的東西，和如何在生活中使用這個東西兩者間建立連結。

舉例而言，若你當下覺得你已經學會的這個東西很寶貴，但日後不會用到，你可能記不住。同樣地，若你學到一個東西，但沒什麼理由解釋為何這個東西對你而言重要，或是它能夠如何應用在你的日常生活或工作上，那麼你的大腦就不會保留這項資訊。記憶缺失是很正常的事，我們是人，不是機器。但是，若我們把記憶缺失，視為「我記性差」或「我不夠聰明，記不住」，這種態度將會負面影響我們學習和成長的能力。換言之，我們對自己健忘的看法，傷害力遠遠大於記憶缺失本身的傷害。這種自我對話強化了我們的局限信念，認定這是我們的固有能力不足所致，無法改變，於是我們就不會承認錯誤，重新取得資訊。

這對學習又有何含義？可塑性意味的是，你能夠重塑你的大腦，滿足你的欲望。比方說，你可以訓練你的記憶力――若你懂得如何幫助你的腦袋接收、編碼、處理及鞏固資訊，你的記憶力就能夠增強。可塑性意味的是，只要作出一些簡單的改變，例如改變你的環境、飲食或運動，你就能夠顯著改變你的頭腦的運作方式。我將在第8章〈精力〉詳細分享這些訣竅。

重點是：可塑性意味著你的學習和你的生活，並非固定、不可改變的。藉由優化和重塑你的大腦，你可以成為、做到、擁有、分享任何東西。當你擁有、採納正確的心態、幹勁和方法後，就不受局限了。

開啟動力

概述你也許聽過的一個小故事：在一座發電廠，某天，所有運作戛然而止。所有機器停擺，安靜得嚇人，廠裡人員忙亂成一團，過了很多小時，沒人能夠解決問題，廠長焦頭爛額，向外求援。

專業技師到場，環視了一下，走到其中一個電箱前，打開電箱，檢視裡面的螺絲和線路。他轉了一顆螺絲，然後，奇蹟似地，所有機器再度運作起來，電廠恢復作業。

廠長大大鬆了一口氣，向技師道謝，問他需要支付多少錢？技師說：「10,000美元。」廠長嚇了一跳：「什麼意思？10,000美元？你只花了幾分鐘而已。轉一顆螺絲，誰都做得到。麻煩你，我需要列出帳單名目。」

技師從口袋中掏出筆記本，在上頭寫了幾行，把帳單交給廠長。廠長看了看帳單，立刻付錢。帳單上寫著：「旋轉螺絲：1美元；知道該轉哪顆螺絲：9,999美元。」

這個故事的啟示是什麼？不是你有一顆螺絲鬆了，這個故事闡明了兩點。

第一，一顆無限頭腦能為你和他人增添多少價值。我們已經邁入腦力勝過蠻力的專家經濟，兩耳之間的那顆腦袋，是創造財富的最大資產――有人知道這點，有人不知道。應用知識不僅是力量，也能營利，思考、解決問題、作出正確決策、創造、創新及想像的能力，就是我們創造價值的方式，你學得愈快，就賺得愈快。

第二個啟示：一顆小螺絲也能造就大不同。我指導過一些很棒的腦袋，不是英才也能看出英才留下的提示，型態之一是：優異的心智表現者過濾並聚焦於造就大不同、開啟其他一切的少數「螺絲」。本書將提供我發現的許多行為、工具及策略，幫助你的努力獲致最大成果與回報。

(本文摘自吉姆・快克著《腦力全開：打破局限信念，加速學習，開啟無限人生新境界》，星出版提供)

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