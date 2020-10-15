一次搞懂四大指數！指數事業比你想的還要好賺？

有一些公司的首要（或至少是主要）功能，就是製造和維護指數。一開始，這個業務看起來沒什麼商機，畢竟一般人可以免費取得多數的指數，只要上網或看報紙就好了。但指數事業比你想的還要好賺。為什麼呢？因為包括我在內的金融服務業的人士，都會想要徹底分析指數。

我們會仔細研究各個指數；我們想要歷史資料；我們想要用阿爾巴尼亞列克和尚比亞克瓦查等各種貨幣算出來的報酬；我們已經想出無數種方法，每種都能夠分析每個細節。別擔心，你不需要這樣虐待自己，也可以打造出完美好用的全球投資組合。但你一定要知道所選指標指數的一些細節。

指數挑選，首重分散程度高

之前提過，全球行業分類標準和行業分類基準使用不同的方式，好區分「已開發」和「新興」市場。除此之外，這些指數包含許多不同的股票。股票數目較多，也不代表比較好，重要的是分散程度要夠。這些指數包含的股票數目都綽綽有餘，能夠準確反映全球市場，這個才是重點。

以下列出一些指數產業內的公司，他們製造的指數中，有些很適合全球投資人使用。

①摩根士丹利資本國際公司

摩根士丹利資本國際公司（MSCI Inc.， 又稱為 MSCI Barra） 就是一個例子。MSCI 的全稱為 Morgan Stanely Capital International。第一個摩根士丹利指數是由資本國際集團（Captial International Group）開發的，這個集團在1985年被摩根士丹利買下，摩根士丹利資本國際公司就脫離摩根士丹利，自立門戶，成為公開發行公司。

摩根士丹利資本國際公司已經推出一些很常見的指數，囊括產業、國家、區域、全球。這家公司也與標準普爾一起開發全球行業分類標準，所以摩根士丹利指數就使用這個指數。摩根士丹利資本國際公司總計管理十萬多個指數（你沒看錯，就是十萬！）。其中有些對於想打造全球投資組合的美國投資人來說，特別有用。摩根歐澳遠東指數（MSCI EAFE Index，縮寫為 EAFE）追蹤已開發市場的股票，但不包含北美市場。

EAFE 分別代表歐洲、澳亞洲（融合澳洲和亞洲的好名字）、遠東，包含超過1300檔股票，涵蓋21個國家。歐澳遠東指數顯然排除加拿大公司，儘管不包含美國北邊的鄰居，還是首屈一指，適合追蹤外國股票的績效。所以如果你的投資組合裡都是美國股票，現在想要向全球擴展，使用歐澳遠東指數就是不錯的開始。

歐澳遠東指數或許能夠引領你進行全球投資，但這個指數其實並未反映全球市場。之前提到北美股市的規模冠居區域股市，所以排除北美的話，這塊全球大餅就會不見一大塊。摩根世界指數則更進一步，其實就是歐澳遠東指數再加上美國和加拿大的股市，目前追蹤超過1900檔股票，遍及23個國家。

23個國家看起來涵蓋全球許多地區，確實也沒錯，但摩根世界指數並沒有包含所有的股票，有些重要的市場並不包含在內。中國、印度、巴西、俄羅斯和一些新興市場，摩根世界指數並無法反映。為什麼呢？你下一章會讀到，新興市場占全球股票市場的一小部分。有許多新興國家在十年前都拒絕外國投資人。但全球情勢不斷改變，無庸置疑，新興市場會越來越重要，所以現在越來越需要把一些新興市場的投資部位，也放入全球投資組合中。摩根所有國家世界指數（MSCI ACWI，但嫌麻煩的話也可以說 ACWI）就能夠做到這點，這個指數就是摩根世界指數加上新興市場，大約追蹤2900檔股票，涵蓋48個國家。

②道瓊威爾夏指數

除了摩根士丹利資本國際公司以外，全球指數產業中還有其他公司。道瓊也管理許多知名的指數。道瓊工業平均指數是最悠久、最知名的指數，但除此之外，道瓊公司旗下還有13萬多個指數。2004年時，道瓊與威爾夏公司（Wilshire Associates）攜手推出全球指數系列。就跟摩根士丹利資本國際公司推出的指數一樣，這個系列分成各式各樣的指數，追蹤能夠想到的國家、區域、產業。但摩根士丹利資本國際公司和道瓊公司的指數有一些有意義的差別。

道瓊威爾夏指數使用行業分類基準，替公司分類，而不是使用全球行業分類標準。摩根士丹利資本國際公司將23個國家定位為「已開發」，道瓊則另外把南韓、台灣、以色列、賽普勒斯、冰島也放入已開發類別中，所以總共有28個已開發市場。

對於全球投資人來說， 道瓊威爾夏全球指數系列（Dow Jones Wilshire Global Indexes）中，適用的有道瓊威爾夏已開發市場指數（Dow Jones Wilshire Developed Market Index）與道瓊威爾夏全球市場指數（Dow Jones Wilshire Global Total Market Index）。與摩根世界指數相同，道瓊威爾夏已開發市場指數，排除該公司歸類為新興市場的地區。儘管如此，這個指數追蹤的股票約達11000檔，總市值幾乎達44 兆美元。

就跟摩根所有國家世界指數一樣，道瓊威爾夏全球市場指數也包括已開發與新興市場，追蹤近13000 檔股票，涵蓋58個國家，市場價值總計超過50兆美元！

③富時指數

富時指數集團（英文發音為 footsie）由《金融時報》（Financial Times）和倫敦證券交易所攜手推出，共有十萬多個指數。富時全球已開發國家指數（FTSE Developed All Cap Index）和富時全球股票指數（FTSE Global Equity Series All Cap Index），都是富時涵蓋範圍最廣的全球指數。跟道瓊相同，富時指數也使用行業分類基準系統，這也不讓人意外，畢竟這個行業分類系統就是由兩家公司一起開發的。

富時跟摩根士丹利資本國際公司、道瓊相同，把國家分成「已開發」或「新興」兩個類別。富時全球已開發國家指數，涵蓋該公司歸類成已開發的24個國家；但與摩根士丹利資本國際公司和道瓊不同的是，富時把已開發國家分成「先進新興」（advanced emerging）和「次級新興」（secondary emerging）等兩個類別，分類標準為發展程度。富時全球股票指數系列則包含前述兩個類別的股票。總體來說，富時全球股票指數系列追蹤超過800檔股票，涵蓋48個國家。

④標準普爾

最後還有標準普爾（Standard & Poor’s， 常稱為S&P）。許多人把標準普爾看成評級機構，但這家公司旗下也有許多指數。標準普爾500 在美國非常著名，所以其實有五兆多美元的資金以標準普爾指數當作指標指數。標準普爾全球指數系列包括標準普爾／花旗世界市場指數，只涵蓋已開發國家；另外還包括標準普爾／花旗全球市場指數，涵蓋已開發與新興市場，追蹤超過9000 檔股票，包含52個國家。

你該選哪個指數當作指標指數？老實說，選哪個都差不多。每個指數的特性都恰得其所，雖然說建立和管理方式都不同，但指數本身相似程度都足夠，長期看來，風險和報酬特性應該都相去不遠。我建議選擇追蹤範圍較廣的指數，分散程度會較高，投資選項也會較多。

但如果你還是比較喜歡已開發市場，選擇的指標排除發展中國家的話，結果也不會差太多。 由上而下投資策略的下一個步驟，會提供多種洞見，以供瞭解全球指數的組成。但是你到各家公司的網站上看看，也能夠得到很多資訊。要是你覺得透過其中一個方法取得資料比較容易，那麼就選那個方法吧。就是這麼簡單。要記住，指標指數只是起點，但非常重要，能夠讓你的績效優於全球股市，而工具會在下一個章節介紹。

(本文摘自亞倫‧安德森著《買下全世界：獲利提升、風險驟降的聰明投資法，讓全球最頂尖的企業為你賺錢》，樂金文化提供)

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