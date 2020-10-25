•茶葉開封之後，香氣會漸漸變淡，因此建議購買少量包裝的產品。茶葉也容易受光線和濕氣影響，所以要記得裝在可密封的容器裡，放在不會照到光、陰暗且乾燥的地方保存，並盡快使用完畢。

•要用來製作奶茶的茶葉，建議盡可能選擇泡起來味道較濃厚的種類。因為將茶和牛奶混在一起時，茶的香氣和味道可能會被牛奶蓋過去。因次建議各位先用熱水試泡各種茶類，嘗看看味道。

•茶葉依照葉片大小的不同，浸泡速度、味道、濃度都不一樣。在相同浸泡條件下，葉片越小的茶，越能快速泡出濃厚的滋味，因此若茶葉太大片，可以稍微切碎一點，就能泡出更濃厚的味道。但務必注意，若用了太細碎的茶葉，就會不好過濾，可能會殘留碎渣，影響奶茶的味道。

•用碎茶製成的茶包，比茶葉外形完整的原片茶葉（WholeLeaf）能更快速泡出濃郁的味道。因此如果想用茶包取代原片茶葉，茶的用量只要減少到原來的一半；相反地，如果要用原片茶葉取代茶包，茶葉的量就要增加到原本的2倍。

•若將茶葉加入牛奶或水，以熬煮的方式製作奶茶，那麼之後只需浸泡短時間。因為茶葉的滋味和香氣，在煮的過程中就會充分釋出，甚至有時候根據狀況就不需浸泡了。若需浸泡，泡得太久會讓茶葉散發出苦澀的味道，影響到奶茶的風味，務必要小心。

•熬煮製成的奶茶，需在室溫下徹底放涼後再冰進冰箱，之後就可以享用冰涼的奶茶。但牛奶的蛋白質在冷卻過程中凝固後，表面會產生一層薄膜，這層膜會導致喝起來的口感不佳，建議去除。若在奶茶溫度還沒下降時就先撈除，之後又會重新出現，所以要等完全冷卻後再去除薄膜。

•如果要在奶茶中加入冰塊飲用，要選擇尺寸較大、較堅硬的冰塊，才能一直到最後都喝得到濃郁的奶茶滋味。如果冰塊太小或才剛結凍不久，冰塊很快就會融化，導致奶茶變淡。

•製作點心的奶茶要選用味道和香氣都很濃厚的品項，如此一來跟其他食材混在一起之後，才能確實感受到奶茶的滋味。所以不要使用單純浸泡茶葉，或在牛奶中加入紅茶糖漿、紅茶粉末作成的奶茶，建議選擇直接用牛奶或水熬煮茶葉製成的濃郁奶茶。

藍莓奶茶

試著用酸酸甜甜的藍莓醬和藍莓紅茶作成奶茶，搭配塗上香草奶油的三明治餅乾，便可以享受更美味的午茶時光。

材料

藍莓紅茶茶包1 個 / 熱水50ml / 藍莓醬50ml/ 牛奶150ml

冰塊適量 / 裝飾用藍莓 / 裝飾用蘋果薄荷 作法

1 在耐熱容器內放入茶包，注入95～100°C 的熱水，之後浸泡5 分鐘。

2 適度浸泡出茶湯後，將茶包撈出，輕輕擠一下，將茶完全放涼。

3 將藍莓醬放入杯中，並加入約占杯子2 / 3 份量的冰塊。

4 不要破壞分層，在冰塊上倒入冰的牛奶，之後再倒入藍莓紅茶。

5 放上裝飾用藍莓和蘋果薄荷，完成。 NOTE

• 請參照基礎奶茶食譜III。

• 若要讓孩子或不適合攝取咖啡因的人飲用，也可以省略藍莓紅茶，只加入牛奶，作成藍莓拿鐵。 藍莓奶茶。圖／商周出版提供

洋甘菊蜂蜜拿鐵 在適合開啟新事物的春天，試著訂些新計畫，並找到一些新的興趣。一邊喝洋溢著溫暖氣息洋甘菊蜂蜜拿鐵，一邊開始你的春天吧！ 材料 洋甘菊茶包1 個 / 熱水60ml / 蜂蜜1ts / 牛奶100ml / 裝飾用乾燥洋甘菊 作法

1 在耐熱容器內放入茶包，注入95～100°C 的熱水，之後浸泡5 分鐘。

2 等適當浸泡出茶湯之後，將茶包撈出，輕輕擠一下。再加入蜂蜜均勻攪拌後，將茶湯倒入杯中。

3 用微波爐將牛奶加熱40～50 秒，再使用電動奶泡器打出奶泡。

4 把打成奶泡的牛奶倒入杯中，用湯匙將剩下的奶泡放上。

5 在奶泡上撒上裝飾用乾燥洋甘菊，完成。 NOTE

• 請參照基礎奶茶食譜III。

• 洋甘菊有安定心神的效果，在壓力很大的日子，或因為考試等需要集中注意力的時候，可以泡一杯熱熱喝，能幫助你好好放鬆，徹底休息。

• 這邊示範浸泡的是以細碎花瓣製成的洋甘菊茶包（1g）。如果用的是直接保留花朵型態乾燥的洋甘菊茶，請把茶的用量增加到2g。 圖／商周出版提供 圖／商周出版提供

(本文摘自李周弦著《自宅的四季奶茶時光》，商周出版提供)

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