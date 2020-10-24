給自己一杯奶茶的時間 在家享受幸福時光

奶茶是個長久以來都在許多國家受到眾人喜愛的飲品。

在紅茶中混入牛奶的奶茶（milk tea），現在已經成為在任何地方都能經常接觸到的飲品了。奶茶的作法有很多種，其中之一是在泡好的溫熱紅茶中加入牛奶和砂糖，也有將牛奶跟紅茶一起加熱煮滾的作法。

關於奶茶的起源，雖然有各式各樣的說法，但哪個是正確的則不得而知。不過許多國家都有將茶與乳製品混合飲用的文化，形式非常多元。推測今天的奶茶便是由此演變而來。蒙古與西藏受到環境條件與營養補充需求的影響，於是有將牛、羊的乳汁加入茶和奶油飲用的飲食文化；英國等歐洲國家，為了使中國進口的茶喝起來更柔和，便加入牛奶飲用，奠定奶茶成為大眾化茶葉飲品的地位。

英國的奶茶傳到印度之後，為了減少昂貴茶葉的用量，希望只加入少許茶葉也能喝起來很濃郁，便將牛奶、茶葉和辛香料混合熬煮，如此便誕生了香料奶茶。印度的香料奶茶流傳到幾個氣候炎熱潮濕的東南亞國家之後，他們用煉乳取代容易腐敗的牛奶，為了降火解熱而加入冰塊，發展成冰奶茶。韓國隨後也引進英國的紅茶文化，人們開始愛上奶茶，隨著海外觀光客越來越多，自然在韓國也能喝到各個國家的奶茶了。

奶茶就像這樣，是個長久以來都在許多國家受到眾人喜愛的飲品。現在要向各位介紹在家也能輕鬆製作享用的各式奶茶作法，大家準備好要愛上奶茶了嗎？

基礎奶茶食譜III

風格 用熱水浸泡茶包後，加入打出奶泡的牛奶製成奶茶。

作法

1 在耐熱容器內放入茶包，注入95～100°C 的熱水，之後浸泡5 分鐘。

2 等浸泡出茶湯之後，將茶包撈出，輕輕擠一下。

3 將茶湯倒入杯子，加入砂糖或基底調味，均勻攪拌。

4 用微波爐將牛奶加熱40～50 秒，再使用電動奶泡器打出奶泡。

Tip：牛奶不要加熱到太燙，只要有熱即可。把牛奶倒入奶泡杯，將電動奶泡器放入靠底部的位置，打30 秒之後再稍微上下移動，就能打出豐盛的奶泡。

5 把打成奶泡的牛奶倒入杯中，用湯匙將剩下的奶泡放上。

6 在奶泡上撒上裝飾用食材，完成。

1.在耐熱容器內放入茶包，注入95～100°C 的熱水，之後浸泡5 分鐘。圖／商周出版提供 2.等浸泡出茶湯之後，將茶包撈出，輕輕擠一下。圖／商周出版提供 3.將茶湯倒入杯子，加入砂糖或基底調味，均勻攪拌。圖／商周出版提供

4.用微波爐將牛奶加熱40～50 秒，再使用電動奶泡器打出奶泡。圖／商周出版提供 5.把打成奶泡的牛奶倒入杯中，用湯匙將剩下的奶泡放上。圖／商周出版提供 6.在奶泡上撒上裝飾用食材，完成。圖／商周出版提供

(本文摘自李周弦著《自宅的四季奶茶時光》，商周出版提供)

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