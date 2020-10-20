關於金錢的「新舊版」故事

金錢就像我呼吸的空氣，垂手可得，我喜歡這個想法。金錢進進出出，我喜歡這個想法。想像很多錢朝著我流過來，感覺真有趣。我可以看見我對金錢的感受影響了來到我體驗中的金錢。我很高興我能了解，透過練習，我就能控制對金錢或任何事物的態度。在訴說富足的故事時，我覺得愈來愈快樂。

我很高興，我的實相，由我創造。進入我體驗中的金錢，和我的思維直接相關。我很高興，我知道藉著調整思維，就能調整流入我體驗的金錢。

現在我明白了創造的公式；現在我明白了想什麼就能得到什麼；最重要的是，現在我明白了，我可以靠著自己的感受來分辨我的注意力是放在金錢還是缺乏金錢上。我有自信，不久之後我的思維就會與富足完全契合，金錢就會進入我的體驗。

我了解周圍的人對金錢、財富、花費、存錢、慈善、給錢、收錢、賺錢等等各有不同的觀點，我不需要了解他人的意見或體驗。我知道我不需要把一切都弄明白。我唯一的工作，就是要讓自己對金錢的思維契合對金錢的願望，只要我覺得快樂，我就達到了契合。

我知道偶爾對金錢有負面的情緒也沒關係。但我想要快速引導我的思維，轉向讓我覺得更快樂的方向。想到令我覺得快樂的思維，我才能享有正面的結果。

我明白，改變思維後，金錢不可能立刻進入我的體驗中，但我期待用心去想讓我覺得更快樂的思維後，能夠看到穩定的改善。和金錢契合的第一項證據，就是感覺變得更好了，心情和態度也是，然後財務情況馬上就會出現真正的改變。我很有信心。

我察覺到我對金錢的思維和感受與人生體驗有直接的關係。我可以看到吸引力法則準確無誤地回應我的思維，我也期待看到吸引力法則回應我愈來愈好的思維。

我能感受到強大的能量，因為我更用心選擇我的思維。我相信其實我早就知道了，能夠回歸核心的信念，明白我的力量和價值，感覺真的很不錯。

我的生活非常富足，能實現人生體驗帶給我的願望，我真的很高興我能做得到。知道自己有無限可能，實在太棒了。

發現自己不需要等待金錢或其他東西真正進入生活體驗，就能感到更快樂，我覺得非常寬慰。現在我明白了，當我覺得快樂的時候，我想要的事物、體驗和金錢一定也會變成我的。