財富的吸引力法則之一：睡前正向記事

當你尋找讓你覺得快樂的原因，吸引力法則就會帶給你類似的思維，一個又一個接踵而來。這就是我們說的，以正向的思維展開一天。

當你把注意力放在不想要的事物上，你會一直想著不想要的東西（甚至發現其他強化負面思考的證據），因為相似的思維會彼此吸引。但如果你想一口氣來個大躍進，從非常負面、完全是你不想要的東西，直接跳到正面且令人愉快的事物上，也是難以做到的事，因為這兩種思維之間的振動差異太大了。下定決心，慢慢地、穩定地朝著正面的方向前進，才是改變個人振動的最佳辦法。

經過幾個小時的熟睡（這時你所發出的振動頻率已經脫離了不想要的東西），一早起來，你正處於最積極正面的振動狀態。在開始今天的體驗以前，如果你可以先想想生命中美好的事物，就能用更積極正面的方式展開這一天，吸引力法則匯聚而來的思維，將讓你充滿歡欣，隨處都有助益。

換句話說，每天早上你都有機會建立新的振動基礎（就像一個起跑點），為你一整天的思維立下一個新方向。或許一天中發生的事情會偏離這個出發點，但隨著時間經過，你會發現你完全能夠控制自己的思維、振動，以及所發出的吸引力—也就是你的人生！

重新找回能量的契合

當你睡覺的時候，或者說當你的注意力沒有刻意放在身體上的時候，身體的吸引力就停了下來。睡眠是內在存在跟能量重新契合的時刻，同時也可以恢復身體的活力。每晚躺在床上，如果你能對自己說：今晚，我會好好休息，身體的吸引力會完全停下來，明天早上起床後，我會再度回到有形的體驗中。如此你就能充分享受睡眠能帶來的益處。

從睡夢中甦醒跟誕生進入有形的身體其實沒什麼兩樣。因此，當你醒過來的時候，睜開眼睛，告訴自己：今天，我要尋找快樂的理由。感到快樂，才是最重要的事。選擇正向的思維，吸引正向的思維，把我的振動頻率提升到和宇宙中的正面事物一起共振。

你的振動就在你睡前停下來的地方。如果睡前你躺在床上，擔心著某件事，等你醒來的時候，又會回到前一晚思維或振動停下來的地方，然後你一整天的思維就會從這個負面的出發點開始。吸引力法則會持續運作，把其他的負面思維吸引過來。假如你在睡前能稍做努力，找出生活中正面的地方，用心地發出思維，因為你記得，進入睡夢中你將要脫離一切，補充新的能量，然後當你醒過來，你會說：今天，我會找到讓我覺得開心的原因……如此你就能學會掌控思維和生活。

與其擔憂世界上的問題，或想著你今天該做的事，不如躺在床上，尋找當下的正面事物：這張床好舒服啊。床單的觸感太好了。我全身都覺得好放鬆。枕頭太舒適了。呼吸的空氣好清新。活著真好！這麼想，你就拉住了繩子積極正面的那一端。

吸引力法則就像一面巨大的放大鏡，會把所有東西都放大。因此，當你尋找讓你覺得快樂的原因（垂手可得的東西），吸引力法則就會帶給你類似的思維，一個又一個接踵而來。這就是我們說的，以正向的思維展開一天。

只要一點點努力，以及真心想要感到快樂，你就可以把思維導向讓人更為愉悅的狀態，最後你會改變慣有的思維，以及所發出的吸引力。你很快就會看到思維改善的證據。

睡前正向記事的過程

生活中的行動讓你相信，一定要努力才會有所成果，但當你學習用心引導思維，你會發現思維具有無與倫比的影響力和力量。持續把注意力朝著你的願望投射過去，不要一下子想著想要的東西，一下子又想著不想要的東西，這麼做只會削弱思維的力量。從個人的體驗中，你會明白我們在說什麼。受到行動牽引時，你常會努力過了頭。結果，大多數人只會注意到哪裡出了錯（把注意力放在需要修正的地方），而不是專心想著自己的願望。

我們要教大家一個很好的方法，在睡前練習正向記事的過程：當你躺在床上，試著回想這一天裡讓你最愉快的事情。每天一定都會發生很多事，你可能要思索一下，甚至可能會想起一些不怎麼愉快的事情，但要繼續想有什麼讓你覺得很快樂的事，專心思索。

用力燃起正向的火花，對自己說：我覺得那很不錯，因為……我最喜歡的地方是……一旦找到正面的思緒，就加以擴大，想想一整天最開心的事，然後，當你感受到正面思維的效果時，馬上想著最重要的目的：好好睡一覺，第二天起來感到神清氣爽。

對自己說，我要睡了，當我睡著的時候，因為思維都停了下來，我的振動也會停止，身體會得到最好的休息。把注意力放在周遭的事物上，比方說舒服的床鋪、柔軟的枕頭、這個時刻的圓滿。接著，慢慢地發出意念：我會睡得很好，起床後會覺得煥然一新，發出快樂且正面的吸引力。然後睡吧。

(本文摘自伊絲特‧希克斯、傑瑞‧希克斯著《財富的吸引力法則》，商周出版提供)

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