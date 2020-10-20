擔心受到金融危機的衝擊？

想要成功致富是人的天性，世界上有足夠的資源讓所有人成功致富。

大多數人會因別人的行事想法而受到影響，忘了調整自己去符合擴展。結果感到空虛時，他們誤以為那都是別人的行為或意見所造成的。但事實上根本不是這樣。你感覺到的情緒，不論是好是壞，都是你目前的想法跟內在的本源對同一件事的領悟之間的關係。

有些人感受到強烈的恐懼或焦慮，因為他們目前沒有工作或收入。但大多數人今日感受到的恐懼，是來自他們的負面想法，他們想像情況可能有多糟糕，未來如果出現了不好的情況，可能會對他們的生活造成多麼可怕的衝擊。

他們把注意力放在他人經驗到的金融衝擊，然後去想說情況可能有多糟糕，雖然他們不是故意要這麼做的，也絕對不想要這樣，結果卻讓原本就已經惡化的經濟情況變得更糟。憂心忡忡的想法雖然不會摧毀一個企業，或損害就業狀況和資源，但這些想法會讓人們遠離內心憧憬的穩定生活。

看到其他人經歷苦痛，便害怕自己也會有相似的經歷，你的振動頻率因此變得緊張兮兮，自然的幸福便無法流入。有很多人看到別人的困苦後，自己也跟著擔心起來，心中充滿抗拒，無法接受自己的幸福，而其他人也因為這些人而跟著惶恐不安。在很短的時間內，非常負面的抗拒模式就會橫掃整個地球。在這樣的情況下，好消息是，只要大家對經濟情況產生負面的感受，就會發出振動要求，想要變得更富足，這些願望也會被本源清楚接收，並立刻回應。無形的、振動的創造能量渦就會開始旋轉，有力地回應有力的要求，所有符合的元素都被拉入這個能量渦中，隨順自己被拉進去的人就能得到擴展，並感到痛苦解除。

雖然很多人不明白要怎麼處理國內或全世界的經濟問題，但解決方法不在於你採取的行動，而是你所發現到的振動頻率，如此你才能清楚看見該往哪裡尋求解決方法。簡單地說，既然你想要找到的解決方法已經被強大的吸引力法則匯聚在創造的振動能量渦裡，只要停止想要讓你離開能量渦的想法就行了，因為你對一個東西的想法常與自然的振動相反，阻礙你找到你想要的解決方法。

你們對富有和財務圓滿的看法是矛盾的，這個現象在社會和政府中非常普遍，想要解決問題的人和一般大眾都充滿了矛盾。也就是說，你們無法兩者得兼：企業承認他們想要大眾購買產品和服務，花錢刺激經濟；同時他們也認為，有欣欣向榮的企業，才有欣欣向榮的經濟。但矛盾的主張也因此出現了，有人說花太多錢或過得太好，展現自己的財富，會給人財大氣粗的感覺。

很多人想要更多的財富，卻批評那些已經享有財富的人：

‧「我們需要你們花錢刺激經濟／你們花錢讓我們覺得很不舒服」

‧「我想要變成有錢人／有錢人的行為都是不道德的」

‧「我想要變成有錢人／有錢人把窮人的資源都搶走了」

‧「花錢可以刺激經濟／花錢就是浪費」

‧「花錢，刺激經濟／省錢和犧牲，拯救經濟」

‧「我想要成功致富／世界資源不夠」

想要成功致富是人的天性，世界上有足夠的資源讓所有人成功致富。一直想著匱乏，或一直想要反抗擁有財富的人，你就和自己的願望有所矛盾，更重要的是，也牴觸你放到創造能量渦裡的願望。

當你認為別人從你身上奪走什麼，並因此產生負面的情緒時，這樣的負面情緒跟別人擁有什麼沒關係，重點在於你缺乏什麼。在所有情況下，負面的情緒都跟你的本質有關，出現負面情緒時，別人給你什麼你都收不到。更重要的是，如果你靠著目前的體驗，還沒有享受到富足的生活，如果你想要的生活尚未在你的能量渦中盤旋，等待你來接收，那麼當你無法獲得時，你就不會感受到負面的情緒。

如果你希望自己變得富有，看到富有的狀態時你就必須加以肯定。

如果你希望自己或其他你關心的人能更富有，你就不應該批評已經享有財富的人。當你批評、譴責或抗拒某件事物時，你所發出的振動頻率就跟你想要的東西相反。每次都一樣。沒有例外。這帶我們看到下一個錯誤前提：

錯誤前提22：

就算我批評成功的人，我還是可以達到成功。

每當你批評或抗拒任何事物時，你就脫離了你的能量渦。唯有進入自己的能量渦，才能體驗到成功。錯誤的前提讓大家無法進入富有的能量渦，也無法享受到自己應得的舒適和幸福。你不能「批評自己」成功。你不能「譴責自己」得到幸福。失望、憤怒和譴責他人時，你感受到的負面情緒就表示你內心充滿了反面的想法。你反對自己成功。你反對自己變得富有。你反對自己的振動頻率跟本源達成一致。你反對能夠滿足你所有願望的能量渦。

(本文摘自伊絲特‧希克斯、傑瑞‧希克斯著《吸引力漩渦：人際關係的吸引力法則》，商周出版提供)

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