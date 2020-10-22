萬一工作環境不盡如人意怎麼辦？吸引力法則這樣做

傑瑞：亞伯拉罕，如果有個人擁有一份他很喜歡的工作，但他的上司卻是專橫不講道理的人，你們會建議他換工作嗎？還是有更好的解決方法？



亞伯拉罕：這個問題帶我們看到另一個錯誤前提： 如果能離開不想要的環境，就能找到想要的地方。

當你把注意力放在某樣東西上，你就發出了振動頻率，注意力持續一段時間後，你的內在也會產生同樣的頻率。切記，當振動頻率在你內心活躍時，就算你採取實際的行動，離開不喜歡的地方，但它仍在你的體驗中。說得更清楚一點，就算你採取行動離開，也沒有足夠的力量來抵抗思維的吸引力。

當你用不講道理或專橫等強烈的字眼來形容共事的人，毫無疑問的，這個你不想要的情況已經持續了一段時間，你心中的思維模式也已經發出了反抗的振動頻率，你產生的吸引力也相當強大。就算你採取行動，讓自己脫離這個環境，也許是去找另一份工作，或者是請調到其他部門；但是不管你去哪裡，你都脫離不了自我。

採取離開的行動並不表示你的振動模式改變了；就算你現在看不到前上司討人厭的特質，但通常為了證明自己有正當的理由換工作，你會不斷回憶起之前的經驗，拿它當作解釋的理由，結果這個振動模式也留了下來。

在這段令人煩擾、受到壓迫的關係中，其實你得到了無法言喻的價值，即使在當下很難看得出來。經歷不愉快的時刻，你很清楚自己不想要受到那種對待、你不希望自己的工作變成那樣、你不想要別人貶低你的價值、你不希望別人不尊重你、你不要受人誤解；在這些體驗中，你發射出內心的願望：你真正想要的東西、真正想要別人對待你的方法。也就是說，這些令人不愉快的體驗變成了基礎點，讓你得以擴展，改善你的生活體驗。

每當發生什麼事情，導致你發射出願望時，無形的你（也就是你的本源或內在的自己）就會跟著願望狂奔、隨之擴展，讓你能夠享受更美好的體驗。唯一的問題是：你和擴展的關係為何？你想像更好的體驗，感謝帶來擴展的對比？你是否以樂觀的心情期待在工作環境中增進生活體驗？抑或你只是繼續談論過去經歷的不公平，讓你的振動頻率無法符合擴展後萌發出來的新關係？

當負面情緒出現時，表示你的生命出現了擴展，而你無法隨順發展。每次都是如此。沒有例外。意思是說，不管你認為負面情緒的起因是什麼（我們當然明白你為什麼要為負面的感覺找到正當的理由，因為如果幫負面的感覺加上一些正面的解釋，說不定會感覺好一點），你的負面情緒表示你無法隨順自身的擴展。就是這樣。

如果那位討厭的上司沒有激起你的願望，使你擴展進入不同的事物，你就不會因為抗拒擴展而覺得不自在。對你來說，這裡有一個更好的解決辦法：和你所面臨的境遇和平共處，承認這個討厭鬼幫你看清楚自己希望得到別人怎樣的對待，以及你想要對待其他人的方法；你要找出這段關係的益處，而不是一直去抗拒不想要的地方；這比你想的更簡單，只要冷靜下來，告訴自己上司其實不是壞人，抗拒的力量就會消失，你也能讓自己朝著新的擴展方向前進……如果生命促使你尋求改善（不論是哪一方面的改善），你也不再發出跟願望互相牴觸的振動頻率，那麼你的願望就會在眼前實現。

要得到你想要的東西，你就不能讓自己的振動頻率一直專注在你不想要的東西。這違反了吸引力法則。

(本文摘自伊絲特‧希克斯、傑瑞‧希克斯著《吸引力漩渦：人際關係的吸引力法則》，商周出版提供)

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