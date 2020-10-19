美國媽媽 更想當全職母親？

工作和家庭雖兩難全，卻也不再只能二選一，而是考驗著女性的智慧，如何將家庭擺第一，並且把工作融入其中。

雖說美國職業婦女的母親比例高達八成， 但《富比士》雜誌指出，一九六五到一九七六年間，大批Ｘ世代母親帶領女性成為職業婦女，這個潮流在千禧世代慢慢翻轉，越來越多女性選擇在家帶小孩。根據資料顯示，大約有五十六%的千禧世代母親希望能在家多於出去工作，甚至有高達三十九%的單身女性希望日後能成為家庭主婦。這些數字並不代表這些女性希望在家當個像花媽一樣的傳統母親，而是在美國對母親極為不友善的職場環境中，難以找到工作時數彈性、以平衡家庭為優先的工作。

工作和家庭雖兩難全，卻也不再只能二選一，而是考驗著女性的智慧，如何將家庭擺第一，並且把工作融入其中。根據NBC新聞報導，有四十三%的女人在有小孩後會辭去工作，但有高達六十五%的女性，就算有小孩還是想繼續工作。感謝科技的發達以及在家工作的新趨勢，讓這些媽媽們重回職場時，可以擁有在家工作的選項，有些媽媽甚至直接卯起來創業。

妃太是我和C的朋友，在密西根州金融業上班，因老公的工作搬到加州，開始在家上班，繼續替密西根州的公司賣命。隨著兩個小孩出世，妃太用她賺的錢請了保母，保母看小孩時，她可以繼續在家工作，不但能盯著保母，也不會錯過小孩的每一個成長過程。

我生下樹寶後，選擇把牙醫工作改為兼職，並趁樹寶睡覺時專心寫稿。我去看病人時則輪到C在家上班，順便帶樹寶。我們的決定也曾遭受質疑，覺得我浪費牙醫的技能和NYU貴鬆鬆的學費。但我和C都覺得，寧可目前賺的錢少一些，光環小一點，卻不想錯過親眼見證樹寶的成長過程。

大多數母親都和花媽、金媽一樣，對自己的選擇有著許多不確定，但我們更該學會對自己寬容，也對他人寬容。無論最終給孩子的成長環境是什麼，無論有沒有乾洗手、是否用紙尿布、能不能長時間陪伴孩子，不管全職媽媽或職業婦女，都沒必要為這些針鋒相對，我們更該看到那種種堅持的背後，一顆想被理解、用盡全力愛孩子的心。 那個奶粉廣告用了一句話來結尾：「或許我們的看法不同，但最終，我們都是父母。」

(本文摘自Dr.Phoebe著《美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽──看美國女人如何破關打怪，為不完美的自己而戰！》，時報出版提供)

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