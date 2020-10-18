即便美國的兩性平權已經喊了多年，但統計數字發現，有六成的育兒方案還是落到女人肩上，而且美國的單親家庭比例中有四分之三是女人。

許多人說，病毒是不長眼睛的，無論身分國籍宗教地位，會中就是會中，逃也逃不掉。這話乍聽有理，但若仔細的看數據，會發現其實病毒之下，人人不平等。

位於社會階層越底端的，受創總比金字塔頂端更嚴重，除此之外，在疫情之下，居然也男女有別。根據《BBC新聞》報導，美國死於新冠肺炎的男性就比女性高上一倍，而在西歐國家，六十九%的新冠肺炎（COVID-19）死亡患者是男性。

疫情更把失業人口推上新一波的高峰，截至二○二○年四月，美國的失業人口已超過兩千零五十萬，失業率高達近十五%，輕易的就把過去十年來新增的工作機會化為烏有。有報導指出，男性為大宗的就業市場以建築和製造業為主，這往往和經濟衰退成長與否息息相關；而女性占多數的就業市場包括醫療和教育，這兩個市場也相對較不受經濟影響。

看到這裡，如果你以為這代表女人是這場病毒戰役下的勝者，可就大錯特錯了。

病毒打亂生活 衝突增加 根據《富比士》雜誌報導，美國的醫療產業包括第一線工作人員在內，有八成的員工為女性，我的好友R嫂便是其中之一。R嫂在南加大凱克（Keck）醫學中心工作的RN護理師 ，她工作的病房正好就是醫院安置新冠肺炎患者的地方。 R嫂的先生R哥是律師，擁有自己的事務所，也在私立大學兼職任教。因為疫情，R哥的事務所業績和收入都大幅降低。但R哥不只一次告訴R嫂希望她辭職，覺得整天面對肺炎患者太危險。R嫂雖然也明白，但不少同事都因為染病不能上班，健康的同事都在過勞加班，她現在離職，等於把爛攤子都丟給同事扛，她實在做不到。 而且R嫂偷偷告訴我，她覺得在家裡比在醫院更累。R嫂有兩個未滿兩歲的小孩，在美國稱為two under two，一說出來都會得到其他父母無限同情和憐憫的眼光。加州的宅在家政策讓R哥在家上班，讓R嫂得不斷犧牲休息時間來顧兩個小孩。 圖／時報出版提供

T媽是我見過最像八爪章魚的媽媽，不但是心理諮商師和社區大學教授，更是社區診所心理諮商部門的負責人。新冠肺炎讓許多人處於焦慮或憂鬱情緒，自殺傾向也升高，讓T媽的工作量倍增。但T媽更多的工作則在下班後，包括照顧生病的長輩，確定全家人的午餐盒裡有食物、接送小孩等。T媽和T爸兩人都必須在家工作，平日習慣T媽準備午餐的T爸也理所當然的覺得T媽會定時餵飽全家人，遭到T媽抗議。明明兩個人都在家工作，之前能準備午餐的時間被線上諮詢的病人取代，應該由T爸負責處理午餐，夫妻倆就為了這個爭執起來。

1護理師（Registered Nurse），簡稱RN。負責護理評估、護理診斷和適當的護理計畫。

新冠肺炎成為女性主義的一場惡夢？

R嫂和T媽不是唯二的例子，根據統計，即便是職業婦女，往往也比男人做更多家事、休閒娛樂時間比男性更少，令人嘆息的是，這種文化似乎無國界，不只在美國如此，在全世界幾乎都是這樣。《大西洋》的一篇報導更直截了當的說—「新冠肺炎將會是女性主義的一場惡夢」。疫情打亂了社會既有的節奏，也讓原本工作就相對較沒保障的女性雪上加霜。即便美國的兩性平權已經喊了多年，但統計數字發現，有六成的育兒方案還是落到女人肩上，而且美國的單親家庭比例中有四分之三是女人。在疫情之下，女性失業率提高了○．九%，男性則提高○．七%，失去工作的比例也比男人高。

《大西洋》網站報導指出，美國三十個最低薪的工作中，有二十三個為女性占多數。女性薪資比男性低了十九%，甚至當女性在一種工作類型的比例變高時，這個工作類型的薪資便會隨之降低。這個狀態尤其反映在許多在上個世紀被認定為「女性應該在家提供的免費工作」，包括照顧長者、煮飯、洗衣、打掃、看小孩等。 尤其美國在醫療人力上依舊缺乏，在人口持續老齡化之下，報導預估美國政府在未來十年內，會需要一百六十萬名護理師和護理師助理，以及至少五十萬名居家看護。毫無意外的，療養院的員工、護理師及居家看護大都為女性，而這類型的工作待遇都不太優渥，甚至護理師、看護的薪資都比平均值低。

(本文摘自Dr.Phoebe著《美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽──看美國女人如何破關打怪，為不完美的自己而戰！》，時報出版提供)

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