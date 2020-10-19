情緒會妨礙工作理性思考？薩提爾模式這樣看

一個人要能夠先覺察自己的情緒，才有可能管理好自己的情緒，接著才能覺察他人的情緒，最後也才能管理好人際關係。

處理情緒和治水一樣，不能圍堵，只能疏導。所謂圍堵，就是壓抑情緒。壓抑情緒只會讓情緒累積，並不會讓情緒過去，就如同圍堵洪水，只會累積更多的水，並不能讓洪水消退。甚至當情緒累積到某個程度，情緒崩潰，就會像洪水沖倒土牆一樣，釀成更大的災難。讓我們來看一些例子：

•太太開車時，先生不斷在旁說三道四、指導批評。太太因較少開車，自認技術沒有先生好，所以一直隱忍不發。但如此經過一段時間後，有一天太太突然決定，從此再也不要開車了。

•小孩從小被期待要上最好的學校，功課不好時就會受到嚴厲的指責。他也很聽話，總是默默地忍受責備，將更多的心力放在功課上，只求得到父母的歡心。也因此小學、國中一路都名列前茅，終於上了全國最好的高中，卻在高三時受不了考大學的壓力而自殺了。

第一個例子告訴我們壓抑累積情緒的結果，造成了從此只能先生開車，對兩人都不方便，而更嚴重的是，夫妻的感情從此有了裂痕。第二個例子則更慘，造成了一個生命的殞落。

這種災難的發生當然有很多原因，但與情緒的壓抑與累積脫不了關係。如果太太能早點對先生說出她的不滿，或許先生就會改變態度，用太太比較能夠接受的方法來指導她開車，事情就不會演變到雙輸的局面。同樣地，如果父母能夠教導孩子要適時表達情緒，或許孩子就不至於走上絕路。

有許多人認為表達自己的情緒就會破壞與他人的關係，同時又認為有情緒時只要忍忍，情緒就會過去了，但這種錯誤的觀念輕則讓我們不容易達成目標，重則產生災難式的後果。

傑出領導人必備好EQ

許多人承認情緒是生活中不可缺的一部分，但認為情緒在工作中就發揮不了什麼作用，甚至是妨礙理性思考、理性決策的因素。然而，丹尼爾．高曼的研究卻指出：領導人必備的條件是好的IQ（邏輯思考的能力），但這只能說是最低的門檻，要成為一個傑出的領導人還必須具備好的EQ。高曼對EQ 的定義是：

覺察自己的情緒之能力 管理自己的情緒之能力 覺察他人的情緒之能力 管理人際關係的能力

他進一步指出，這四個定義有順序關係，也就是一個人要能夠先覺察自己的情緒，才有可能管理好自己的情緒，接著才能覺察他人的情緒，最後也才能管理好人際關係。

高曼的論述與研究，和薩提爾對自我覺察的論述，其實是相互印證的。高曼指出，必須兼顧感性與理性才能成為傑出的領導人。薩提爾也認為掌握情緒（感性）和觀點（理性）等內在冰山要素，才能趨向「一致性」，也才能發揮最大的影響力。高曼指出提升EQ（情緒能力）要從覺察自己的情緒開始，薩提爾也認為面對、接受、處理、放下情緒，是轉化情緒的根本之道。

實踐情緒管理四步驟會遇到的障礙，往往在於不能接納自己的情緒。希望你讀完本章認識了以上有關情緒的正確知識後，能夠排除此障礙，進而以正確的方式處理情緒。

對情緒有錯誤的認知，將形成一些有盲點的「情緒模式」，導致展現出不一致的行為模式。如今我們具備了有關情緒的正確認知，就可以在下一章開始檢驗自己的情緒模式是否有盲點，並探討如何轉化這種有盲點的模式，進而朝「更趨向一致性」的目標前進。

(本文摘自陳茂雄著《薩提爾的自我覺察練習：學會了，就能突破內在盲點，達成人生目標》，天下雜誌提供)

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