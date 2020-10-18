解放心中的大象 真正的改變來自「自我覺察」

別人的建議往往很難讓我們接受，真正能夠促成我們改變的，要靠「自我覺察」。

一隻在馬戲團裡長大的象，牠還是小象的時候，被人們用一根細細的鏈條綁住。慢慢地，小象的身軀隨著時間逐漸愈長愈大，愈長愈大，但是綁著象的鏈條，還是從小就綁著牠的那根細細的鏈條沒換，即使小象早就長成了大象、牠的身軀與力氣已經比小時候強大了幾十倍，但是牠仍然受制於那根不堪一擊的鏈條。

好心人看著不忍心，不忍象被限制了自由，開始對象喊話：「傻象啊，真是傻，那根鏈條那麼細，是根本綁不住你的！你只要試試看，就知道你可以輕易地掙開它！」

不管大家怎麼喊，大象就是不為所動。喊叫無效，有個好心人於是嘗試去推大象，想推大象往前走幾步，牠自然就可以掙開細細的鏈條，重新獲得自由。但是大象的身軀龐大，好心人一個人推不動，於是又召集了一批人來幫忙，想大家一起合力推，但即使幾十個人一起使盡了全身的力氣，還是推不動。

那個好心人終於領悟了：除非大象自己願意，否則旁人是幫不了牠的。最可惜的是，大象其實不需要上健身房練出六塊肌，牠只要用本來就有的力氣，就可以輕鬆地擺脫束縛、獲得自由。

問題出在能力還是慣性？真正的改變往往來自「自我覺察」

這則象的故事，聽起來像是個寓言故事，但其實也是我們真實人生的寫照，類似的例子在我們周遭不斷地上演，反覆出現。

別人的建議往往很難讓我們接受，真正能夠促成我們改變的，要靠「自我覺察」。我們的慣性就像數千公斤重的大象，他人很難撼動。但是，大象一旦產生自我覺察——發現牠已經不是當年的小象，牠已經長大、成為力大無比的大象，不用等旁人喊叫，牠自己就可以不費吹灰之力地改變慣性、不受限制、重獲自由。

這就是「自我覺察」的威力。

到底什麼是「自我覺察」？自我覺察與我們的生活有什麼樣的關連？有什麼影響？

所謂的「覺察」，就是發現本來就存在的東西，而不是發明新的東西。就如同大象不需要去上健身房練出六塊肌，只要「發現」牠的力氣和從前不一樣了，就足以擺脫慣性、獲得自由。

而「自我覺察」的定義是：

重新認識自己，特別是認識自己有哪些慣性，以及這些慣性對我們產生哪些好的影響與不好的影響。 了解我們的慣性是如何養成的。 知道要如何改變，才能不受慣性的束縛，讓我們的潛力與影響力發揮出來。

換句話說，我們了解自我覺察的概念、學會自我覺察的方法，就能夠看清楚自己受哪些慣性所影響，打開盲點，讓自己能夠朝心裡的目標前進。自我覺察是達成人生目標的基本能力我們每個人都希望能夠達成心裡的願望，這些願望可能很宏大，也可能很簡單，不論願望是大還是小，只要牽涉到他人，就需要靠「發揮影響力」才能夠達成。

舉例來說，大的願望如：政治家希望得到選票，政府官員希望推動政策，企業家希望功成名就，明星希望被大眾喜愛等，這些當然都需要影響別人、發揮影響力才能做到。即使相對比較小的願望如：主管希望部屬接受其領導，部屬希望得到主管的青睞，老師希望學生認真學習，大人希望小孩聽話，太太希望先生採用她教養小孩的方式，情人希望求婚成功，朋友之間希望能和樂相處等等，這些願望雖然相對簡單，但是也都牽涉到他人，需要影響另一個人才能達成。

影響別人不容易，我們經常受挫。市面上有各種書籍教大家如何發揮影響力的「方法」，然而本書的切入點不放在「如何做」才能發揮影響力，而是聚焦在「去除盲點」，就自然而然能夠發揮影響力。

例如，太太生氣時，我總是習慣性地想說服她不必為這種事生氣，以至於惹得太太更生氣。當我發現（覺察）自己總是想急著說服的盲點後，我的改變其實很簡單——許多時候只要先靜靜地聽太太說，太太抒發完了，她的氣也就慢慢消了，她氣消後感覺到我的關懷，反而就更願意靜下來聽我的意見。我做得更輕鬆，但我的影響力卻提升了。

再舉一個例子。兒子喜歡玩電腦遊戲，經常一玩就玩到深夜，我用各種高壓手段禁止兒子上網，都沒有好的效果。當我發現（覺察）兒子已經長大，已經有自己的想法，但我對待他的方法還是跟他小時候一樣、沒有跟著改變，看到自己這個盲點後，我開始給兒子更多的自由，兒子覺得被尊重，也就比較願意聽我的話。我做得更輕鬆，但我的影響力卻提升了。

在工作上可以舉的例子更多。我剛開始擔任主管時，大事小事凡事都要管，讓自己累得半死，但是團隊績效卻不如預期，與投入的心力不成正比。當我發現（覺察）我還是用我所習慣的鉅細靡遺的「工程師心態」在帶領我的團隊時，我開始該放手時讓部屬發揮，結果團隊績效反而變好。我做得更輕鬆，但我的影響力卻提升了。

這些例子，你是否有熟悉的感覺？這本書將重點放在「如何提升自我覺察的能力」，而不是提供一些「發揮影響力的技巧」，因為我相信，只要自我覺察的能力提升了，發揮影響力的效果就會跟著而來。但這並不代表我認為學習發揮影響力的方法是沒有用的，我認為「自我察覺的能力」與「發揮影響力的技巧」這兩者相輔相成。從自我覺察著手，是一種「由內而外」的改變，能夠更持久有效。

(本文摘自陳茂雄著《薩提爾的自我覺察練習：學會了，就能突破內在盲點，達成人生目標》，天下雜誌提供)

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