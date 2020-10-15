創業家要有第二曲線的執行力。

我常跟朋友說，如果你沒有與時俱進，千萬不要給孩子建議，因為你的建議會把你的孩子困在永恆的過去。小時候有長輩跟我說，應該去考高速公路的收費員，因為這個工作很穩定。還好沒有聽長輩的話，不然不曉得我現在會在哪裡？

其中的關鍵在於，你有的是「視線」，還是「視野」？

「視線」指的是眼睛看得到的地方，講求眼見為憑（Seeing is believing）。長輩們看見收費員的工作很穩定，因為高速公路會永遠存在。「視野」指的是未見之事的確據，即使在困苦的當下，仍保持著對未來的相信（Believing is seeing）。我不喜歡收費員的工作，我喜歡接觸寬廣的世界，而且相信，有草原的地方，就會有羊。

但是，你的相信，必須基於你的基本信念之上，這個信念，叫做第一性原理。所有的第二曲線，都起因於你第一性原理的改變，這個原理不需要證明，你就是相信，當你的相信到達「篤信不疑」的程度、到盲目、到誰都無法動搖、到除了你自己，誰都無法相信的程度，你就可以出來做「創業家」。因為在許多創業家的故事中可以看到，失敗的機率比成功的機率高，如果你不堅持與相信自己所相信的，到達偏執狂的程度，那你還是做一隻哈士奇比較好。

創業家要有第二曲線的執行力

為什麼要達到「篤信不疑」的程度？因為第二曲線的成功，很難一步到位。在第一曲線上的執行力，是哈士奇精神，一次就要達到老闆規劃的目標，如果沒有達到，就是失敗。

但第二曲線的執行力，是狼的精神。在於你一次失敗之後，還會繼續調整，持續想辦法增強獵捕的能力。如果沒有到篤信不疑的程度，人們很容易在一次失敗之後，放棄第二曲線的嘗試。

為什麼要到「除了你自己，誰都無法動搖」的程度？因為做大家都知道的事，是1到N的推廣；0到1的創新，則在於你看到別人看不見的祕密。所以媒體上報導的科技，最好不要做，如果是知名媒體報導的趨勢，就萬萬不能做了。

譬如，當大家都認為投資比特幣是錯的時候，如果邏輯站得住腳，投資比特幣就有很高的獲利機會。但當大家都發現投資比特幣是對的時候，媒體開始大幅報導，投資比特幣就不會賺錢了。當媒體上說奈米科技、太陽能、半導體、金融科技（FinTech）、甚至是大數據、人工智慧有多好的時候，只要媒體上報導的愈多，贊成的專家愈多，代表這些科技都是對的。但對於一個創業家而言，知道的人太多，這將沒有經濟價值、沒有商機。因為這一定會帶來更競爭的明天，當你沒有資源，你的肌肉怎麼會比別人強？

可是，你怎麼知道你所相信的未來，是正確的？

哈士奇等指令，狼主動找目標

簡單說，哈士奇是倚靠視線的動物，需要看見成功案例。他們看到飼料就很開心，看不到飼料就會難過。在企業組織中有很多隻哈士奇，當老闆講述公司願景的時候，這群哈士奇想的只是今天可不可以準時下班，下班之後要吃什麼、玩什麼？

狼可不一樣。狼如果沒有辦法捕獵到食物，他們就會餓死。哈士奇如果沒有捕獵到食物，主人還會按時給他們飼料吃。所以在狩獵的行動中，狼會聞到血的味道，不達目的絕不終止，為的是活下去。而哈士奇只是玩一場遊戲，為的只是取悅主人。

狼要生存，必須依靠視野，看到草原，就相信一定會有羊出現。有視野的狼，必須等待，等待獵物出現。

哈士奇要生存，必須依靠視線，看見主人，就知道一定會有飼料吃，有視線的哈士奇，也在等待，等待主人發號施令。

狼與哈士奇的等待，有著不同的「第一性原理」，背後都有一個信仰。哈士奇相信主人會在碗裡放飼料。狼則相信，在未來，草原上會有羊。 你的員工是一群狼，還是一群哈士奇？

(本文摘自盧希鵬、張道宜著《為什麼員工都是哈士奇，狼呢？：盧希鵬×隨經濟下的12大創新與創業家精神》，天下雜誌提供)

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