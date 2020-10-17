黑幼龍：寫出人生的第二份履歷表

好好想想你是誰。思索一下你最想成為什麼樣的人。人的一生其實有兩種履歷表。

要是你走在西門町或信義商圈，人來人往，忽然有個陌生人從後面拍了你的肩膀一下，然後問：「你是誰？」你只能用三句話回答他，你會怎麼回答？特別是不能說你的名字。請你想想哪三句話最能說明你是誰？最能代表你這個人，甚至會讓他聯想到你是某某人？

想一下，多想一下！

不能說自己的姓名，怎麼幫助別人想起來我是誰呢？說身高、體重，可能只有一點點幫助；說自己在哪家公司工作，做了多少年，也不會很有多大效用；說自己的學歷？最好不要。

說明一下你最喜歡做什麼，你做什麼事的時候，不但不嫌累，而且還樂在其中常忘記時間？

再說一下什麼事情好像是你的使命？對你是最重要？最有價值？覺得自己最該做的？最想追求的？也可能是做了後對他人有深遠影響的事？

最後，說明你最擅長做什麼？通常在哪些事情上做得最好，最得心應手，最能舉一反三？哪些事情你學得比較快，做完了後有一種成就感？

看完了這三個提示，再靜下心來想一想。你的三句介紹自己的話應該有了雛形，大概就慢慢顯現了。好比說，一，我最喜歡寫作，常常樂意加班寫企劃書，向客戶做簡報，得到採納會心曠神怡。二，我覺得人需要朋友，需要社交生活，也需要做一些志工服務的工作，這樣自己才能健康，也能幫助別人更健康。三，我學習英文的速度很快，而且越來越好，再過一陣子還想學法文。這樣，是不是比較能幫助別人認識「我是誰？」

介紹自己的三句話

三十多年前，我和幾位朋友一起去紐約百老匯，看歌舞劇《歌舞線上》（A Chorus Line），那是一齣凸顯紐約社會底層年輕人苦悶的歌舞劇，相當寫實。那麼多年了，我還記得其中的一首歌。這首歌完整的曲調和歌詞我都不記得了，只記得它的第一句歌詞是：「我是誰？我就只是我的履歷表嗎？」（Who am I ? Am I just my resume ?）好淒涼！

我是誰？難道我除了履歷表上的資料之外，我什麼都沒有？什麼都不是？

怪不得有人說，大部分重要的工作職位都不是從報紙或網站的徵人啟事找來的。因為履歷表上寫的都是學歷、資歷、做過什麼工作、住址、家庭狀況，一點都看不出「我是誰？」

即使面談，最多也只有短短幾十分鐘，還是不能幫助別人認識我的特長、興趣、價值觀，因此，也無法判斷我適不適合這公司的企業文化。工作一段時間後，要是不愉快地離職了，一般歸因於待遇問題，或工作環境問題，但根本的原因多半還是因為雙方沒認識彼此是誰。

我是誰？我就只是我的履歷表嗎？

二○一五年，我們全家人到以色列旅遊兼朝聖。我們請的一位導遊是猶太裔的美國人，是在中東戰爭後回以色列的，他以前住在紐奧良，而我一九六四年在密西西比州期間，也常去紐奧良玩，所以我們有很多共同的話題可聊。有一天，我們聊到了一件事：「你怎麼會想到要從美國回以色列的？」他低頭想了一下，相當堅定地說：「我回以色列，是為了找尋真正的我，我的身分（Identity）。」 聽起來好像就是要能知道：我是誰？

要是有人問我，我怎麼回答呢？我可以嘗試用三個重點來說明。但抱歉，沒辦法只用三句話說明。

一，我是一個相信大地有一位造物主的人，我相信生命的永恆。肉身死亡之後，靈魂會提升到永恆的境界。這個信念的重要性對「我」而言高出一切，我的生命來自於這個信念，這是生命的歸屬。

二，我很喜歡真誠地分享。我非常樂意信任與被信任的傾訴，我好像有講不完的話（可能有人不喜歡我這一方面），也很喜歡傾聽。好比說我熱愛教學，到了八十歲還在「搶」著教，大概就是因為卡內基訓練本身就是分享與聆聽，很多教學內容或新的點子，就是從分享中燃亮；我的知心朋友也常常是從相互分享來的。

三，我關心他人，特別是家人、同事、朋友，他們的感受對我很重要。我做不出冷漠的樣子，擺不出架子，我對他人的喜怒哀樂常常能感同身受，我最不喜歡暴力，包括行為與語言的粗暴，因而和諧常是我在家庭、公司、社團中的最高原則。我知道有人會不同意這點，他們可能認為應該要有鐵的紀律，賞罰分明，但這正是認出誰是誰的線索之一。

人生的第二份履歷表

我比較會溝通，包括一對一的談話，主持會議，專業簡報，面對人數眾多的聽眾，以及書面的溝通，尤其是寫作。在寫信，寫文章，寫書時，我的身上好像會起一種化學作用，會昇華心靈，但願我能投入更多時間寫作。

我認為在溝通上，聽比說重要得多。我隨時記得要專注地聽，聽的時候要眼神相會，要在表情、肢體上有所回應，積極地傾聽通常會引發問題，帶來更多互動。

回想自己一生，無論是在工作或家庭生活中，天知道有多少次的挫折、低潮、挑戰都是經由溝通克服的，度過的。同樣，有多少幸運、歡愉和創新的解決辦法，也是藉著溝通獲得的。

怎麼樣，講了上面這些，現在你比較認識我是誰了吧。如果我真能隨時隨地，將我的信念、興趣、能力表現出來，言行一致，也許真的我只要說三句話，你就會知道我是：黑幼龍。

也許還是有人可能不會知道我是誰，但我自己一定要常常問自己，要求自己，認識自己是誰。

人的一生其實有兩種履歷表。一種上面寫的是姓名、通訊地址、出生年月日、學歷、經歷。另一種履歷表上寫的是我們的愛心、善良、顧家、有感恩之情、善於溝通，樂在讚賞他人、具備激勵能力、創意或責任感⋯⋯。

我們從小到大，學校和家裡教我們填寫的，多半都是第一種履歷表。

到現在我們才體認第二種履歷表其實更重要。但願我能早一點知道，並樂在其中。有的人比我還晚才懂，他們多半是在自己離開這個世界時，在自己的喪禮上，才由他人回顧的。

為什麼不早點知道呢？為什麼不早點告訴你的朋友，他的第二種履歷表上的優點呢？

你還來得及。一點都不嫌晚。好好想想你是誰。思索一下，你最想成為什麼樣的人。你的三句回答是什麼。這樣不但別人更認識你是誰，更重要的是你認識了自己是誰。在未來漫長的歲月中，你會因而做出更好的決定，選對更正磪的路，享受其中的喜悅。

加油！

【心靈小語】

想出介紹自己的三句話。

寫出自已的第二種履歷表。

不要忘記，以後每隔一段時間，可能需要做增修的工作。

(本文摘自黑幼龍著《好想與努力的你分享：黑幼龍帶你抓住自我價值、工作、關係的轉折點》，天下雜誌提供)

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