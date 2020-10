黑幼龍：寫出人生的第二份履歷表

好好想想你是誰。思索一下你最想成為什麼樣的人。人的一生其實有兩種履歷表。

要是你走在西門町或信義商圈,人來人往,忽然有個陌生人從後面拍了你的肩膀一下,然後問:「你是誰?」你只能用三句話回答他,你會怎麼回答?特別是不能說你的名字。請你想想哪三句話最能說明你是誰?最能代表你這個人,甚至會讓他聯想到你是某某人?

想一下,多想一下!

不能說自己的姓名,怎麼幫助別人想起來我是誰呢?說身高、體重,可能只有一點點幫助;說自己在哪家公司工作,做了多少年,也不會很有多大效用;說自己的學歷?最好不要。

說明一下你最喜歡做什麼,你做什麼事的時候,不但不嫌累,而且還樂在其中常忘記時間?

再說一下什麼事情好像是你的使命?對你是最重要?最有價值?覺得自己最該做的?最想追求的?也可能是做了後對他人有深遠影響的事?

最後,說明你最擅長做什麼?通常在哪些事情上做得最好,最得心應手,最能舉一反三?哪些事情你學得比較快,做完了後有一種成就感?

看完了這三個提示,再靜下心來想一想。你的三句介紹自己的話應該有了雛形,大概就慢慢顯現了。好比說,一,我最喜歡寫作,常常樂意加班寫企劃書,向客戶做簡報,得到採納會心曠神怡。二,我覺得人需要朋友,需要社交生活,也需要做一些志工服務的工作,這樣自己才能健康,也能幫助別人更健康。三,我學習英文的速度很快,而且越來越好,再過一陣子還想學法文。這樣,是不是比較能幫助別人認識「我是誰?」

介紹自己的三句話

三十多年前,我和幾位朋友一起去紐約百老匯,看歌舞劇《歌舞線上》(A Chorus Line),那是一齣凸顯紐約社會底層年輕人苦悶的歌舞劇,相當寫實。那麼多年了,我還記得其中的一首歌。這首歌完整的曲調和歌詞我都不記得了,只記得它的第一句歌詞是:「我是誰?我就只是我的履歷表嗎?」(Who am I ? Am I just my resume ?)好淒涼!

我是誰?難道我除了履歷表上的資料之外,我什麼都沒有?什麼都不是?

怪不得有人說,大部分重要的工作職位都不是從報紙或網站的徵人啟事找來的。因為履歷表上寫的都是學歷、資歷、做過什麼工作、住址、家庭狀況,一點都看不出「我是誰?」

即使面談,最多也只有短短幾十分鐘,還是不能幫助別人認識我的特長、興趣、價值觀,因此,也無法判斷我適不適合這公司的企業文化。工作一段時間後,要是不愉快地離職了,一般歸因於待遇問題,或工作環境問題,但根本的原因多半還是因為雙方沒認識彼此是誰。

我是誰?我就只是我的履歷表嗎?

二○一五年,我們全家人到以色列旅遊兼朝聖。我們請的一位導遊是猶太裔的美國人,是在中東戰爭後回以色列的,他以前住在紐奧良,而我一九六四年在密西西比州期間,也常去紐奧良玩,所以我們有很多共同的話題可聊。有一天,我們聊到了一件事:「你怎麼會想到要從美國回以色列的?」他低頭想了一下,相當堅定地說:「我回以色列,是為了找尋真正的我,我的身分(Identity)。」 聽起來好像就是要能知道:我是誰?

要是有人問我,我怎麼回答呢?我可以嘗試用三個重點來說明。但抱歉,沒辦法只用三句話說明。

一,我是一個相信大地有一位造物主的人,我相信生命的永恆。肉身死亡之後,靈魂會提升到永恆的境界。這個信念的重要性對「我」而言高出一切,我的生命來自於這個信念,這是生命的歸屬。

二,我很喜歡真誠地分享。我非常樂意信任與被信任的傾訴,我好像有講不完的話(可能有人不喜歡我這一方面),也很喜歡傾聽。好比說我熱愛教學,到了八十歲還在「搶」著教,大概就是因為卡內基訓練本身就是分享與聆聽,很多教學內容或新的點子,就是從分享中燃亮;我的知心朋友也常常是從相互分享來的。

三,我關心他人,特別是家人、同事、朋友,他們的感受對我很重要。我做不出冷漠的樣子,擺不出架子,我對他人的喜怒哀樂常常能感同身受,我最不喜歡暴力,包括行為與語言的粗暴,因而和諧常是我在家庭、公司、社團中的最高原則。我知道有人會不同意這點,他們可能認為應該要有鐵的紀律,賞罰分明,但這正是認出誰是誰的線索之一。

人生的第二份履歷表

我比較會溝通,包括一對一的談話,主持會議,專業簡報,面對人數眾多的聽眾,以及書面的溝通,尤其是寫作。在寫信,寫文章,寫書時,我的身上好像會起一種化學作用,會昇華心靈,但願我能投入更多時間寫作。

我認為在溝通上,聽比說重要得多。我隨時記得要專注地聽,聽的時候要眼神相會,要在表情、肢體上有所回應,積極地傾聽通常會引發問題,帶來更多互動。

回想自己一生,無論是在工作或家庭生活中,天知道有多少次的挫折、低潮、挑戰都是經由溝通克服的,度過的。同樣,有多少幸運、歡愉和創新的解決辦法,也是藉著溝通獲得的。

怎麼樣,講了上面這些,現在你比較認識我是誰了吧。如果我真能隨時隨地,將我的信念、興趣、能力表現出來,言行一致,也許真的我只要說三句話,你就會知道我是:黑幼龍。

也許還是有人可能不會知道我是誰,但我自己一定要常常問自己,要求自己,認識自己是誰。

人的一生其實有兩種履歷表。一種上面寫的是姓名、通訊地址、出生年月日、學歷、經歷。另一種履歷表上寫的是我們的愛心、善良、顧家、有感恩之情、善於溝通,樂在讚賞他人、具備激勵能力、創意或責任感⋯⋯。

我們從小到大,學校和家裡教我們填寫的,多半都是第一種履歷表。

到現在我們才體認第二種履歷表其實更重要。但願我能早一點知道,並樂在其中。有的人比我還晚才懂,他們多半是在自己離開這個世界時,在自己的喪禮上,才由他人回顧的。

為什麼不早點知道呢?為什麼不早點告訴你的朋友,他的第二種履歷表上的優點呢?

你還來得及。一點都不嫌晚。好好想想你是誰。思索一下,你最想成為什麼樣的人。你的三句回答是什麼。這樣不但別人更認識你是誰,更重要的是你認識了自己是誰。在未來漫長的歲月中,你會因而做出更好的決定,選對更正磪的路,享受其中的喜悅。

加油!

【心靈小語】

想出介紹自己的三句話。

寫出自已的第二種履歷表。

不要忘記,以後每隔一段時間,可能需要做增修的工作。

(本文摘自黑幼龍著《好想與努力的你分享:黑幼龍帶你抓住自我價值、工作、關係的轉折點》,天下雜誌提供)

