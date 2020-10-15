熊市發生前的可能徵兆？

你身為全球投資人，會犯下最大的錯誤就是賣掉所有股票，癡癡盼望熊市。

展望未來，沒有人能跟你說下一次熊市哪時候會發生，也無法說規模多大。但是有些因素通常會伴隨熊市而來，你可以注意看看。多數熊市的要件很簡單，只有兩個必要元素，但兩者相加的影響卻很大。

第一種材料：意外的負面基本事件

所有的事情都可能是意外的負面基本事件，但規模要夠大才可以。大型央行或銀行的貨幣政策錯誤、財政失誤、貿易政策失策、各式地緣政治事件、法規錯誤等市場無法預期的事件，都可能會造成熊市。通常股市會對眾所皆知的資訊打折扣，所以多數投資人只要嗅到這類事件，效果很快就會擴散。

第二種材料：陶醉情緒

如果你在1999年尾投資，就會大概知道陶醉情緒是什麼。股市在2000年大漲，大家說的都是「新經濟」。「公司應該要有盈餘」這種舊有的規則已經不適用了。在不理性的環境中，投資人沒看到任何風險，大多數資金都拿去買下能買的股票了，最貪心的投資人甚至會借錢，買下更多股票。這些材料混在一起，就可用煎煮炒炸或任何方式，料理出熊市。

但要記得，這些是典型熊市的要件，有些熊市就並不典型。舉例來說，2007年熊市發生前，情緒與陶醉還擦不上邊，但全球股票還是劇烈下跌。不要以為你一定可以預測到熊市會發生；其實要預測熊市，十分困難，就算把剛剛提到的要件謹記在心，也不容易。

不過也要小心，投資決策如果過度小心，你也會故步自封。畢竟預言家會持續預測出悲慘的命運，但實際卻很少發生。你身為全球投資人，會犯下最大的錯誤就是賣掉所有股票，癡癡盼望熊市。股票表現優於債券或現金，就算價格大幅下滑，表現依舊較佳。只要保持謹慎，持續投資，幾乎都會有報酬。

牛市、熊市、修正



「牛市」、「熊市」、「市場修正」都是不同的市場變動。牛市指的是一段時間中，價格持續上升；熊市則相反，指的是一段時間內，價格普遍下跌。20% 的漲跌幅度，通常是用來區分熊市和牛市的標準，但其實不只有漲跌幅這麼簡單。



暴跌約莫20%，但市場很快就恢復，也就不算是熊市，持續下跌後反彈20% 也不算是牛市。真正的熊市和牛市必須要有幅度和持續時間。 市場修正指的是有意義的市場變動，說的是並非熊市或牛市的持續趨勢。牛市時，價格下降15% 就是修正，熊市時價格升高15%，也是修正。

(本文摘自亞倫‧安德森著《買下全世界：獲利提升、風險驟降的聰明投資法，讓全球最頂尖的企業為你賺錢》，樂金文化提供)

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