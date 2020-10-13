量販解密：如何聰明選購生鮮？

基於不浪費食物的原則，家裡人少，建議買小一點的包裝，或等下次挑到新鮮的再買。

想在量販店買到最新鮮的生鮮食品，就要掌握大賣場的進貨與補貨上架時間，一般來說，早上九點開始營業的賣場，正常情況下，賣場員工會要求送貨的廠商在八點半之前將貨送到收貨區。當然也有例外，尤其是負責同一區域的送貨員，手上可能有超過五家以上分店需要送貨，不可能五家分店都能在八點半前到貨。

此時，進貨量少一點的店或是動線剛好較不順的分店，就很有可能會被擠到後頭，所以各分店的狀況會略有不同。量販店的後場員工處理室，都配有冷藏冷凍設備，可將整箱或整籃的貨先放置在保鮮的暫存區，當賣場陳列區的商品快要售罄時，就能及時從暫存區域取出商品，陳列至貨價上販售。

至於量販店內生鮮區域的新鮮食品，可依據補貨流程分成下列三類：

•每日配送：蔬果課、日配課。

•前店後廠：肉品課、水產課。

•新鮮製作：熟食課、烘焙課。

量販蔬菜以臺灣生產為大宗

首先我們談談蔬菜。量販店銷售的蔬菜分為臺灣生產和國外進口，臺灣生產以當令季節性的蔬菜為主，有些常見的葉菜類（例如青江菜、小白菜、A菜、空心菜等）全年度都有種植，算是長期供應，這類蔬菜多數會天天進貨，由固定合作的供應商（例如契約農作）提供最新鮮的蔬菜。

葉菜類蔬菜除非遇到颱風或氣候異常的天災影響，正常情況下，賣場葉菜的進貨量相對穩定。此外，也有部分季節性蔬果，一年的產季只有一次，例如紅蘿蔔、馬鈴薯和洋蔥的產季在春天，農民會利用現代的冷藏保鮮技術（如填充氮氣）延長銷售；缺貨時就靠進口根莖類蔬菜來調整。

若碰上蔬果需求量較大的時期，量販店則會預先安排備貨。例如中秋節期間大家喜歡烤肉，像是玉米、絲瓜、筊白筍與青椒（我稱之為中秋蔬菜四大天王），量販採購會提前於半年前就先找到長期合作的農民，將年度需求量先估算出來，讓農民計畫性地預先生產，以便在中秋節前陸續供貨。更棒的是，這樣的進貨方式不需經過批發市場，不會受到供需規則而影響賣場價格。這是量販店可與傳統市場競爭，逆勢操作價格的主要原因。

以下分享兩個我在賣場買蔬菜的挑選方法和習慣：

1.整顆拿起來看，三百六十度挑選

以香菇為例，我會整袋（或整盒）拿起來，翻到背面和底部看一看，正常的狀況應該正面和反面都是朵朵分明乾燥硬挺，如果看起來濕濕的有點出水，可能就是放得比較久，開始要變軟不新鮮了；這時可以評估一下家裡食用的速度決定是否購買，如果當天下鍋立刻就能完食，基於不浪費食物的原則，我還是會買回家；但如果家裡人少當天吃不完，建議買小一點的包裝，或等下次挑到新鮮的再買。總之，耐著性子多看一點，就容易從不同視角累積更多挑東西的經驗。

2.瓜果類蔬菜，要挑粗糙硬皮若是瓜果類的蔬菜，要挑硬皮的。

例如：絲瓜、小黃瓜等，表皮粗糙者會比表皮光滑新鮮；表皮稍硬者會比表皮軟皺好；瓜身平均者會比頭大腳輕的好吃，口感比較好。

(本文摘自何默真著《量販解密：愛買、大潤發、家樂福，20年資歷專業達人，完全破解量販店讓人狂掃貨的暢銷祕密》，方言文化提供)

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