成功者銘記在心的「三個價值」

任何人都不會想浪費自己的人生時間，所以對於越成功的人，他越會願意認真看清誰值得自己投入如此寶貴的生命時光。

在我周遭有不少朋友，他們都有辦法建立具有產生綜效成果的人脈。關鍵在於他們都強烈意識到某件事，那就是珍惜夥伴（共事者）的存在，並且尊重夥伴的人生。

為了創造綜效成果，決定共同合作這件事，就意味著要將自己人生的一部分花在夥伴身上，然而我們都知道生命有限，任何人都不會想浪費自己的人生時間，所以對於越成功的人，他越會願意認真看清誰值得自己投入如此寶貴的生命時光。

基於這樣的考量，成功人士都會以嚴厲的目光，審視共事者如何看待「三個價值」，我接下來會依序說明。

1.時間價值

如同前述，時間是很寶貴的，從許多人都把「時間就是金錢」（Time is money）這句話經常掛在嘴邊便可得知。不過對我而言，時間可不只是金錢（money），我更認為「時間就是生命」（ Time is life），我經常在演講時會強調這一點。

像我一樣不斷累積財富的成功人士和優秀人才，他們都有一個共通點—非常重視時間。

優秀的人都深深體悟到，財富可以增加，但時間不可能增加，因此格外認真地渡過每一天。所以說時間的價值幾乎等同於生命，你為了誰而付出自己時間，就跟為了對方削減自身性命沒什麼差別。

有很多人不明白這個道理，會隨隨便便跟別人提出要求，卻不覺得為了某人的請託而「騰出時間」，其實是一件非常重要的事情。

成功人士毫無例外都極為清楚時間的重要性，因此他們會盡全力避免做出浪費合作夥伴時間的事情。這件事非常重要，請務必牢牢記住，千萬別去浪費任何人的時間。

2.資訊價值

資訊對於獲取成功有多麼重要的這一點，我在第二章已做過說明。當然，對一個稱得上成功人士的人，無一例外都極為清楚資訊的重要性。

如果你能認識經驗豐富的人，對方或許將能告訴你各種有價值的資訊。然而若你在得到這些資訊卻只是一臉表現出理所當然的樣子，而沒好好表達感謝之意的話，我想對方八成不會再把你當成一回事了。

資訊是左右生意和投資成敗的重要關鍵，面對提供情報的夥伴，你應該表示最大程度的謝意才對，無論這個反饋和資訊是免費或者付費而來，你都應該好好感謝對方。以及，當你強烈意識到資訊的價值，自然能從看似不值一顧的談話中，敏銳地查覺到有用的訊息。

3.人脈價值

當你剛開始著手建立自己人脈時，一般來說你需要勤跑很多地方，主動地結交想認識的人。然而隨著時間的過去，當你的名號漸漸為人所知時，經由他人介紹的情況也將逐漸增加。

即便是由他人介紹的人脈，你也絕對不可以認為理所當然地隨意應對。別人將自己寶貴的人脈介紹給你，除了要把這份心意當一回事之外，也要好好珍惜自己因此得到的人脈。 如同前述，我剛剛說明的三個價值，不論哪一個都少不得，請你要牢牢記在心裡，千萬要當一回事。

(本文摘自金川顯教著《你22歲前 就該懂 有錢人的逆思考：跟著常規走只會受困「平庸鳥籠」！ 人生幾個關鍵點，你得和別人想法不一樣》，方言文化提供)

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