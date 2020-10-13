跳出「莫非定律」！幸與不幸 機率都 一樣

世事發生與否，頂多就只有那些數學上的機率。人際關係終究還是只能順其自然。

各位聽過「莫非定律」嗎？它最早是由一位名叫愛德華．莫非(Edward A. Murphy Jr.)的美國工程師，在一九四九年提出的理論。

後來經過多方穿鑿附會，發展成了一個定律。這項定律或許和各位心中的那份緊張情緒有關，謹在此稍作說明。

舉例來說，「不小心弄掉烤吐司時，塗滿奶油那一面朝下落地的機率，會和地毯的價格成正比」就是說明莫非定律的經典案例。

地上舖的地毯越貴，吐司掉到地上時，就越有可能是塗滿奶油的那一面朝下。

什麼？你覺得不符合機率原則？莫非定律想表達的，是當你舖的地毯越貴，奶油弄髒你寶貝地毯，讓你大呼「哎呀！」的機率就越高。

簡而言之，我們不希望發生的那些倒楣事，偏偏就是會找上門。這可不是在嘲諷任何人的遭遇。當我們「不希望事情發生」的執念越深，在事情實際發生時，所感到的失望就越強烈。

如果地上舖的是廉價地毯，頂多只是說句「哎唷」就算了。各位心中那份「絕不願被討厭」的執念，反而可能會成為對方的沉重負擔。

不過話說回來，本來就沒什麼好緊張的。世事發生與否，頂多就只有那些數學上的機率。人際關係終究還是只能順其自然。

各位可以再放輕鬆一點。就算吐司上塗滿了奶油，正面朝下或背面朝下落地的機率，應該差不了多少。有人總感覺倒楣衰事似乎總會成真，其實都是執念在作祟。

有一天，診所裡來了一位中年女士。她覺得自己一直不走運，已經不想再活下去了。

幸與不幸，機率一樣

在醫學診斷上，她已瀕臨憂鬱狀態。再仔細追問後，才發現她的媽媽兩年前罹癌往生，緊接著父親也因為腦中風而病故。衰運還沒到此結束。後來她女兒流產，就連先生也在今年因罹癌而離世……

面對接二連三的不幸，她說自己大受打擊。聽完她的描述，我開始說起了一個完全不相關的話題。

「如果我連續擲二十次硬幣，妳猜連續出現四次背面的機率有多少？不管是第一次到第四次，或是其它次數都行，只要在擲二十次的過程中，連續四次出現背面朝上，妳覺得機率是多少？」

聽我這麼一問，這位女士說：「醫師，不好意思，我是因為長年不幸才來求診，真的沒有心情想那種算術問題！」

她略顯慍色地瞪著我。「別心急，妳先冷靜下來聽我說。我們把銅板的背面當作不幸，正面當作幸運，來想想連續出現不幸的機率究竟有多少。」

「硬幣？別玩弄我的不幸好嗎？什麼？拜託我配合一下？我想想……擲二十次當中要有連續四次背面是嗎？我想，像我這麼不幸的人，天底下應該沒幾個吧？一％左右嗎？」

「比妳猜的多一點。」

「那五％左右嗎？」

「不不不，其實機率有五○％。」

「騙人！不可能！連續四次出現背面的機率有五○％？」

「我沒騙妳。我在書上讀到這個數據時，也覺得是騙人的，還打算自己動手計算一下。後來越算越複雜，我還打電話找數學家的朋友幫忙。朋友說這個題目計算起來有點複雜，要我給他一小時，他要用電腦跑一下。一小時後他回電話給我，說答案是四九．八％。所以我已經確認過，答案的確是接近五○％沒錯。」

她頓時聽得目瞪口呆。過了半晌，她面帶微笑地問我：「那就表示出現正面，也就是幸運接踵而至的機率，同樣是五○％，對吧？」沒錯。

幸與不幸的發生機率都一樣，況且人生充滿了各式各樣的事件，絕對不只二十次機會而已。

面對那些認為自己天生就背負著許多不幸的人，或是覺得自己一直不走運，人生已經撐不下去的人，這一帖處方非常有效。所謂的「莫非定律」，其實也不過是心理學上的一個法則。不管別人怎麼說，「機率」就是一個數學上的真理，無可撼動。

接受自己也辦不到的事

在人際關係上，有些人老是擔心「要是處理不好怎麼辦」，結果到頭來還是搞砸。這時請各位不妨看開一點，畢竟合得來的人就是合得來，合不來的也無法強求。在披頭四的名曲（你需要的就是愛）當中，也有一句歌詞說「做不到的事，你也無能為力」。

不論是找誰來做什麼努力，辦不到的事就是辦不到。

為了這種徒勞無功的事情一再努力，只會賠了夫人又折兵。與其如此，還不如遵奉約翰．藍儂的說法，去學著了解「事物究竟是如何運作的」。

所謂的「學」，就是要拉開一些距離，客觀而全面地看清事物的各個面向，並加以仔細觀察。至於要如何客觀，可以借重「日記」這項工具來輔助。或許有些讀者會覺得日記沒什麼大不了，但其實寫日記能有效地幫助我們養成客觀審視自己的習慣。長期保持寫日記的習慣，就能讓我們在人際往來上表現得更從容；在人際往來上表現從容，行走江湖就能無往不利。至於心情上的自在從容，也只是早晚的問題罷了。

找個隱匿處

前面我建議各位寫日記，好讓自己待人處事更從容。接下來我要介紹第二個方法，那就是找一個只屬於自己的逃遁之處。所謂的逃遁之處，不見得一定要是特定的場所。它包括了所有能讓各位覺得開心愉快的事，例如投入興趣，或學才藝等等。

人類基本上都很容易厭倦、煩膩，所以別只安排一個逃遁的棲身之處，數量越多越好。

(本文摘自中川晶著《不當好人，把善良留給值得的人：身心科醫師教你根除「預期焦慮」，享受微孤獨，不再怕被討厭而情緒內傷》，方言文化提供)

延伸閱讀

女暴君殺人無數 這個態度卻值得一家之主們學習

如何在一瞬間擄獲人心 卡內基這樣說

越內向越成功？釋放內向者不為人知的力量