尋找巴菲特所謂的「偉大公司」

「有的企業有高聳的護城河，裡頭還有凶猛的鱷魚、海盜與鯊魚守護著，這才是你應該投資的企業。」

財報檢視只是初步的篩選步驟，若只看財報選股，很多時候反而會承擔過高的風險。例如，手機廠宏達電（2498）、手機按鍵廠閎暉（3311）、連鎖餐飲店王品（2727）等，過去的財務數據都是美輪美奐，同時享有高股價。然而，當產業發生變革，或公司本身競爭優勢相對薄弱下，長期持有它們的股票反而容易產生永久性虧損。

宏達電曾在 2011 年創下獲利與股價歷史高點。因為不敵競爭，市占率與獲利急轉直下，在 2012 年∼ 2019 年這 8 年有 5 年虧損；股價從 1,300 元慘跌至如今不到 30 元。而全球最大手機按鍵廠閎暉，也在傳統手機轉型為智慧型手機的產業變革過程中黯然失色。長期持有這些股票，只會離財富愈來愈遠。

「偉大公司」的競爭優勢可持續25∼30年

我們要尋找的，是巴菲特（Warren Buffett）所說的偉大公司：「所謂偉大公司定義，就是其競爭優勢可以持續偉大 25 年到 30 年的公司。」因此要辨識一家公司的股票是否可以長期持有，有 2 個關鍵的思考點：

公司具備何種競爭優勢？ 這項優勢是否夠強大且持久，能讓公司的獲利長期維持在高水準之上？

只有擁有長期競爭優勢公司，才有能力創造長期穩定成長的實質盈餘，也才是股價上漲的保證。

巴菲特也以「經濟護城河」來形容長期競爭優勢：「有的企業有高聳的護城河，裡頭還有凶猛的鱷魚、海盜與鯊魚守護著，這才是你應該投資的企業。」查理．蒙格（Charlie Munger）也說，「風險是存在的，沒有什麼順理成章和輕而易舉的事，但如果你能夠找到某檔價格公道的優秀企業的股票，買進，然後坐下來等，這種方法將會非常非常有效，尤其是對散戶而言。」

我們可以理出以下重點：

在巴菲特與查理．蒙格的眼裡，所謂的偉大企業，就是那些具備長期競爭優勢的好公司。 波克夏（Berkshire Hathaway）靠買進少數幾家偉大的企業，並且長期持有，賺進可觀獲利。 只要能以合理的價格買進偉大的企業，並且做到長期持有，即使是散戶也能賺進優渥的報酬。 這種投資方法並不需要頻繁的交易，一生之中只要逮住幾次機會，就能賺進優渥的報酬。

巴菲特還說，「如果你買的公司具備經濟護城河，即使買貴了，你仍可能會獲利，只是獲利的績效偏低。」在我過去的投資經驗中，我的投資組合裡會有虧損的股票，幾乎都是因為公司的競爭優勢減弱，或是我自己誤判所造成的，所以投資人必須清楚知道如何分析一家公司的競爭優勢，才能降低犯錯的機率。



( 延伸閱讀：巴菲特為何如此節儉 卻仍能幸福滿足？)

擁有壓倒性的競爭力，使公司大者恆大

講直接點，競爭優勢就是一種「屏障」，能夠發揮2種抵禦的效果：

新競爭難以進入。 現有競爭者難以入侵。

一家具有長期競爭優勢的公司，必然擁有獨特的能力。例如創新能力特別強，新產品開發速度讓對手望塵莫及；或是製造能力特別強，能用更低的成本生產商品；有的公司則是擁有品牌魅力，更容易開發新市場或具備商品定價權。各種競爭優勢都有其獨到之處，但都不是輕而易舉，而是經過長時間淬煉、綜合各方智慧所累積的結果。

假設一家公司不具任何競爭優勢，除了得面對現有競爭對手的挑戰，還得面對新進入者的入侵。我們得知道，當市場處於高成長期，若進入門檻很低，即使最先進入的企業能享有高額利潤，但也勢必吸引更多對手蜂擁而入，瓜分市場的需求，使市場供過於求，結果通常是陷入惡性的削價競爭。當競爭劇烈導致獲利減少，最終唯有退出市場，或是被規模更大的公司購併。

競爭優勢的形成原因相當多元，而且有各種不同學派的論述。哈佛學派學者貝恩（Joe S.Bain）認為，競爭優勢的成因有 4 項：成本優勢、規模經濟、產品差異化，以及資本優勢。經營策略大師麥可．波特（Michael E. Porter）則將企業的競爭力分為五力：替代品的威脅、新進入者的威脅、客戶的議價能力、既有廠商的競爭程度、供應商的議價能力。

各家學派的論述眾多，而且博大精深，但總的來講，通常我們在論述一家公司的競爭優勢時，可分為以下 9 類：

成本優勢。 差異化優勢。 垂直整合優勢。 多角化經營優勢。 國際化優勢。 新產品優勢。 管理優勢。 專業經理人優勢。 高知名度。

可能還有更多類別的競爭優勢是我沒有寫到的，不過這不重要，因為我們鎖定的是「長期競爭優勢」，是一種屬於壓倒性的競爭力。這類公司所築起的是相當高的進入屏障，且具有長久性的特質，通常可維持幾十年的時間不會變化。

這其實是一種良性循環的結果，因為當一家公司擁有壓倒性的競爭力，勢必享有高額的利潤，使得它擁有更多的資源來維持自己的優勢，以及不斷擴張市場，形成一種大者恆大的不公平賽局。

綜觀巴菲特所投資的公司，都具備長期競爭優勢。常見的短期競爭優勢包含產品差異化、最新技術、優異產品、明星執行長等，這些雖然也是優勢，但不具長久性；例如產品差異化或最新技術，確實可在短期間內創造優渥的獲利，但無法形成防止競爭對手入侵的保護屏障。一家擁有短期競爭優勢的公司，若要持續保住地位，就要符合查理．蒙格所述的「衝浪者理論」—一位優秀的衝浪者必須有能力永遠站在浪頭之上，否則就會被大浪給吞沒。

投資人應待在能力圈，並選擇容易理解的公司

大部分人會認為，判斷公司的競爭優勢是相當困難的事，只有經過專業訓練的專家才能勝任。這件事確實不容易，但也沒有那麼難，訣竅是先掌握以下重點：

重點1》待在能力圈內

蒙格曾說，「你必須弄清楚自己有什麼本領。如果要玩那些別人玩得很好、自己卻一竅不通的遊戲，那麼，你注定一敗塗地。要認清自己的優勢，只在能力圈裡競爭。」

人的能力是有限度的，我們得看清自己的能力範圍，並在當中全力做好該做的事，勝率才會大大提高；妄想知悉所有產業，或是堅持研究超出自己理解範圍的公司，無異於緣木求魚。所以評估公司的競爭優勢時，需遵守 2 個原則： 「只在自己能力圈中全力做好該進行的研究」「只投資自己能理解的公司」。

能力圈雖然有限，但不表示我們不能擴大能力圈，這透過經驗累積與不斷學習就能做到。巴菲特最厲害的長處，就是把自己當成一台學習機器，不斷透過與他人交流和閱讀來增加知識，以此擴大能力圈。我個人看來，巴菲特從過去堅決不投資科技股（因為他過去認為自己沒有足夠能力理解高科技公司），到後來購買蘋果與電商巨擘亞馬遜的股票，其實就是能力圈擴大後所做的決定。

重點2》愈容易判斷的投資，愈容易賺到錢

有時候我們在研究公司的競爭優勢時，發現自己無法透徹理解；可能是因為產業的特性、可獲得的資訊不足、公司產品較為複雜，或是影響護城河的變因過多，使得評估過程相當不易。此時不妨捨棄，轉而選擇相對容易判斷的公司。

每個人的能力圈並不相同，有的人因為自己學術背景的關係，對高科技公司有深度的理解；有的人因為曾經在建設公司任職，對於營建產業有很高的掌握度⋯⋯無論是何種能力圈，投資人都應該盡可能研究並投資自己較容易理解的公司；除了降低自己誤判的機率，也會對它未來的發展較有信心，那麼在持有股票的過程中，也必然較能承受股價起伏所造成的心理壓力。

別忘了，台股中有許多符合條件的好公司，實在不須過於執著特定幾家公司，我們必須相信永遠會有更好的選擇。

用「競爭優勢檢視模組」辨識公司是否有長期競爭優勢

為了有效做好長期競爭優勢的分辨工作，我建立了一套「競爭優勢檢視模組」，分為 3 道關卡：

關卡1》檢視自己對該公司事業與產業的理解度

檢視自己是否了解公司的產品、經營模式，以及公司所屬的產業與趨勢。

關卡2》檢視公司外部競爭能力

檢視公司擁有何種競爭優勢，足以面對市場挑戰。

關卡3》檢視公司內部經營能力

檢視公司是否有積極作為，來強化自己的競爭優勢。

環境瞬息萬變，即便是擁有長期競爭優勢的公司也得積極回應來自任何競爭對手的新創舉，例如新的產品應用、新的需求、新的營運模式等。此外，還得積極擴大市占、爭取新的客戶、加速產品開發週期、新的生產技術等積極作為，以此持續強化長期競爭優勢。

「不進則退」是大家都知道的道理。一家企業如果只會坐享其成，短視近利，忽略持續強化競爭優勢的重要性，遲早會被其他更積極的競爭者給取代。因此，我們也得了解公司的內部條件，判斷公司經營者是否有積極作為來強化自己的競爭優勢，如此我們才更有把握這家公司會好很久。

研究完公司的競爭優勢後該怎麼做呢？請務必堅持以下 3 項原則：

① 競爭優勢可以判斷》評估買進：可以完全理解某家公司的競爭優勢，並且具有我們要找的長期競爭優勢，則可進一步進行估價，評估可買進的股價。

② 競爭優勢無法判斷》捨棄：即使做好詳細的研究工作，仍無法理解該公司的競爭優勢，捨棄會是最好的做法。

③ 競爭優勢存有疑慮》捨棄：即使做好詳細的研究工作，對於該公司競爭優勢仍然感到存疑，捨棄也會是最好的做法。

(本文摘自洪鑑穩著《耕股：價值投資最重要的事》，Smart智富提供)

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