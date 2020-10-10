維生素D不只是維生素 好處多多

謊言

從飲食攝取中就可以獲得足夠的維生素D，如果你沒有罹患佝僂病（孩子有虛弱彎曲的骨骼）或骨軟化症（成人有虛弱疼痛的骨骼），就證明你已攝取充足的維生素D，不需要另外補充維生素D。



為什麼值得你關心？

維生素D不只是維生素，還是一種激素原（prohormone），也就是不活躍的荷爾蒙，必須經過一系列活化步驟，才能夠在特定細胞內活化，這牽涉到你體內無數的生物化學反應。如果維生素D真的對身體有超多好處，甚至可能防癌，你一定要確定自己每天攝取足夠的維生素D。但如果每個人需要的維生素D，只要足以預防佝僂病和骨軟化症即可，你大可繼續忽視自己體內的維生素D。

現在有幾份中小型研究證實，多攝取維生素D，對健康有很多好處，但似乎沒有很多醫生在乎。美國農業部數十年來如一日，總是建議低到不能再低的每日攝取量，最近終於稍微提高一點，專家也開始發現特定幾類人（孕婦、小孩和老人）格外需要補充維生素D，但目前建議量仍無法幫助你達到最佳健康狀態和預防疾病。

你我都應該知道的常識

維生素D對於人體很多生物化學反應至關重要，甚至重要到身體早在數千年前，就學會透過曬太陽來分泌維生素D。只可惜，過去一百年，人類把大部份活動都移到室內，也開始少吃脂肪（魚油、豬油和培根都富含維生素D），以致體內平均的維生素D逐步下滑。

維生素D對人體有很多好處，都值得另外寫一本專書了。大家都知道維生素D有助於吸收鈣質，讓我們的骨骼強壯，但有越來越多專家發現這可能只是它最不起眼的好處。維生素D似乎對免疫系統、心情、心臟健康和性功能有更大幫助，看來只攝取足以預防佝僂病和骨軟化症的維生素D，並無法讓你達到最佳健康狀態。

研究顯示

現在這個主題分成兩派想法和研究。一派專家只建議攝取每日最低攝取量，以免嚴重缺乏維生素D，但這些專家的研究主題受限， 並不研究每日攝取量超過1,000 IU的情況（IU是測量維生素D的國際單位），醫學院教學生的也是這一套，所以大多數執業醫生都知道每日最低攝取量。

最近有另一派研究者發現多攝取維生素D，可能對人體健康有各種好處，證實多攝取維生素D可降低癌症、第一型糖尿病、多發性硬化症、皮膚癌和其他疾病的風險。研究文獻也指出，服用太多維生素D不太可能傷身。我要提到其中有一份研究調查，有一位受測者不小心連續數月每日攝取超過10萬IU（因為營養品標示不良），雖然他有反胃和疼痛的症狀，但是一發現自己服用過量，隨即停止服用這麼高劑量的維生素D，馬上就恢復正常，毫無長期傷害。

原來真相是……

二○○七年我讀過一篇文章，指出現代人普遍缺乏維生素D，但我不是在知名醫學期刊看到的，而是在另類醫學網站。當時看了半信半疑，因為我沒有在官方醫學文獻看過這類言論。後來我自己做了一些研究，開始針對有骨軟化症風險的老年病人，確認他們體內的維生素D-25（而非1,25二羥維生素D），畢竟檢驗維生素D-25會準確得多， 而且本來就應該只檢驗這個。

我沒想到一百個病人就有七十二個的維生素D-25低於三十ng/ml，正常值應該介於三十ng/ml至一百 ng/ml之間。我認為最好的狀態是五十ng/ml至一百ng/ml，這表示我的老年病人有高達七十二%都嚴重缺乏這個關鍵營養素，我卻完全沒有意識到！沒有人跟我說一定要檢驗維生素D-25，以致我根本不知道病人缺乏維生素D-25，從此以後，我也為更年輕的病人檢驗維生素D-25，結果發現很多人也不夠。我覺得無地自容，馬上去查詢維生素D的資料，從此建議我的病人都要補充維生素D3（而非維生素D2）。

我跟幾個醫生朋友聊過這個發現，他們說從來不檢驗病人的維生素D，似乎也沒興趣做這種檢查。當我對維生素D越瞭解，就越相信維生素D對整體健康至關重要，但好像只有我這樣覺得。病人大多不懂為什麼要補充維生素D，因為媒體沒報導這個議題，其他醫生也不會提起，甚至一些轉診的病人回來找我時，跟我說其他醫生叫他們別補充維生素D，說什麼維生素D不用另外補充，否則有過量的危險。

然而，這些醫生根本沒檢驗病人的維生素D，就隨便給出這種建議，也沒有基於研究或批判思考來提出意見。我親自去研究維生素D服用過量，結果發現從來沒有人有嚴重過量，一個人都沒有！就算有人不小心長期服用過高劑量，也沒有人致死或重傷。如果醫生叫你不要服用超過1,000 IU，你可以確定他畢業後就沒有讀過書了。

跟我這樣做

我在前幾章說過，我在戶外時盡量不擦防曬。我吃很多草飼的高脂肪食物，例如奶油、蛋黃和豬肉，也會每天服用五千至一萬 IU的維生素D3，讓我體內的維生素D-25保持在五十以上。我每年會檢驗體內維生素D-25兩次，很確定自己的維生素D3並沒有服用過量。除非我搬到烈日炎炎的赤道附近，否則會繼續每天服用維生素D。



(本文摘自肯恩．D．貝里醫生著《診療間裡的偽醫學：5分鐘破解醫學謊言，有效避開要命的隱形危機》，柿子文化提供)

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