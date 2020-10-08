理財從小開始 美國家庭流行的「零用錢三分法」

為了鼓勵和幫助孩子養成儲蓄的習慣，父母可使用雙倍儲蓄法獎勵孩子的儲蓄行為。

給孩子傳遞有關金融的知識，最好的方式是經常和孩子進行交流，尋找「機會教育」（teachable moment），選擇春風化雨、潤物無聲的方式，拒絕填鴨式的強迫教育。

面對如何使用每週零用錢的問題，就是一個家長對孩子進行理財教育的好機會。到了一定年齡，每個孩子都會需要零用錢，需要學習如何分配和使用零用錢。既然是必須面對的問題，為何不善加利用呢？

家長適當推薦和引導，然後和孩子一起分析不同方法的利弊，最後共同做出決策並實施，這就是最好的「機會教育」。

雙倍儲蓄法

為了鼓勵和幫助孩子養成儲蓄的習慣，父母可使用雙倍儲蓄法獎勵孩子的儲蓄行為。即當孩子儲蓄十元時，父母同樣幫孩子存入十元，這樣孩子一旦開始儲蓄的行為，就可以得到雙倍的金錢，這是正向的即時回饋，有利於孩子強化儲蓄的行為。父母可事先和孩子約定一些條件，比如，孩子如果在一段時間內花掉儲蓄的話，父母就要將補貼部分收回。這種方法既可以增強孩子儲蓄的動力，更可以延長孩子儲蓄的時間，最終使其形成儲蓄的習慣。

零用錢三分法

美國家庭流行的零用錢三分法，可供我們參考一二。

方法很簡單，將孩子們手中的零用錢分為三份：一份現在花（spend），一份存起來（save），還有一份用來幫助別人（give）。

這個方法適用於各個年齡層的孩子，除了能夠幫助孩子加深對於理財的理解程度，以及對於金錢的掌控能力，還有一些額外的好處。

幫助孩子樹立正確財富觀

透過對零用錢不同花法的實踐，孩子了解到金錢有著不同作用：

能滿足一時之需，但無論手中目前有多少錢，當下能花的都只是一小部分。 要應對未來之需，點滴的積累可以實現更大金額的儲蓄，應對未來更重要的開銷。 要幫助他人，金錢不應該全部用在自己身上，還應該用來幫助他人。

創造親子之間溝通的機會

財商教育還有個妙處，透過共同的參與和實踐，幫助父母創造與孩子交流溝通的機會。比如：在開銷上，先買什麼，後買什麼，如果想參加夏令營或者買一臺筆記本電腦該如何做預算，預留多少儲蓄金額等等。

單純的說教枯燥又無趣，但如果借助具體實踐，效果會完全不同。「稟賦效應」（endowment effect）告訴我們，人們對於自己擁有的物品、參與的事件，其評價往往更高，甚至是「敝帚自珍」。孩子如果自己做了預算、儲蓄，並最終得到了想要的東西，他會無比珍惜，東西對他的意義也就大為不同了。更重要的是，整個過程中的討論和實踐，極有可能觸發彼此關於價值觀、教育觀等更為深層的討論。

在儲蓄上，請避免越俎代庖，全權替孩子完成儲蓄。如果錢還不多，挑選一個存錢筒，請讓孩子做這件事：每一次的投幣，並不需要你的幫忙，請讓孩子自己完成，這本身就是一件具有儀式感的事情。儲蓄進行到一定階段，你完全可以帶著孩子去銀行開戶，剛開始選擇期限較短的儲蓄形式，到期的時候和孩子一起去銀行領錢，尤其是讓孩子看看真正的「錢生錢」，讓儲蓄的好處「看得見又摸得著」。

每年進行一次或兩次捐贈活動，專門和孩子一起討論如何分配用於幫助他人的錢，還可以一起對一些公益慈善機構進行調查了解，也可以一起參加志願活動。近兩年，我所在城市的各大小區都增設了「衣物捐贈箱」，家中衣物換季整理的時候，我會請孩子參與其中，挑選不再合適的衣物，清洗、整理、打包後投放到捐贈箱中。他一開始可能不懂，但時間長了，他就知道這些衣物是送給有困難的人的，他們需要幫助。研究表明，圍繞捐贈和慈善進行的家庭活動，除了能幫助孩子積極成長，還可以強化家庭紐帶，改善跨世代關係。

我的一位朋友在藉由零用錢進行財商教育上做得十分成功，下面我就將她的成功經驗分享給你。

以前，她帶女兒逛超市，孩子從來不看價格，只要是自己喜歡的，不管是吃的、玩的、用的，統統扔進購物車，朋友講了多次都無濟於事。

一次，朋友帶著女兒去超市，路上接了個緊急電話要回家，就給了女兒十元，讓她自己去樓下雜貨店，並說剩下的錢歸她支配。沒想到，女兒什麼都沒買就回來了。朋友和丈夫很納悶：「怎麼什麼都不買？」她十歲的女兒一本正經地答：「這個錢是我的，花了就沒了！」

朋友茅塞頓開，她立即到銀行給孩子開了一個帳戶，並給了她一張金融卡，每個月定期、定量地給女兒的帳上存零用錢。把卡交到孩子手裡的時候，她鄭重地說：「以後，你自己想買什麼都要靠卡裡面的錢來支付。如果超過了，只能自己想辦法；如果還有剩，錢就屬於你！」

這招很靈，孩子意識到了錢是自己的，花的時候就會很心痛，會捨不得，不會再像花父母的錢那樣隨心所欲了！

從那以後，她的女兒一改無節制購物的風格。每次買東西前都精打細算，有時喜歡的東西多了，一下子決定不了到底買哪些，她還會列張清單，把想買物品的名稱寫上去，逐一排除。對於價格比較貴的東西，她也能延遲滿足，忍住很長時間不花錢，等存夠了再去實現自己的願望。

令父母忍俊不禁的是，她還打過父母「公款」的「歪腦筋」！比如在逛超市時，她會故意忘了帶自己的卡，這樣父母就能代為支付了。幾次之後，朋友就意識到了，不再上當：「零用錢已經給你了，你想吃的零食、想要的玩具，需要自己付帳！」

美國著名心理學家史考特．派克（Scott Peck）博士在《心靈地圖》（The Road Less Traveled）中談道：「不逞一時之快就是重新安排生活中快樂與痛苦的順序。先面對痛苦，把問題解決，事後享受到的快樂更多，這是唯一正確的生活方式。」

當孩子看到要購買的物品價格超出自己零用錢的總額時，他們必須學會忍耐，忍受不能即時占有的痛苦，控制購買的欲望和衝動。在存零用錢的過程中學會逐步適應困境，磨練意志。最後把心愛的物品買回來時，那種得到後的滿足感與幸福感一定是極高的。人的一生中，無論是學習、工作，還是戀愛、婚姻，會遇到太多類似這樣現實與欲望的衝突、理想與夢想的差距，如果一個人從小就積蓄了「痛苦——忍耐（等待）——成功」的心理力量，他可能會更有勇氣和能力去面對未來生活中遇到的各種波瀾。

(本文摘自亭主著《我的財富自由手冊：才女到財女的人生必修課》，寶鼎出版提供)

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