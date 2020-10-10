工作做得好不如嫁得好？做好財富自由最實在

每個女孩肯定都聽過這句老話：「工作做得好不如嫁得好。」這句話讓人覺得，「嫁得好」可以解決人生中的一切問題，嫁個好男人，你就不愁沒錢花，你一生都不必擔心財務問題。可是真的如此嗎？

在我看來，這句話有兩個錯：第一，否認了女性個人奮鬥的價值；第二，把「嫁得好」等同於「嫁個有錢人」。

當你以「嫁得好」為人生目標時，你會發現「嫁得好」真的不容易。

第一，自己不夠優秀，很難接觸到優秀的男性。

第二，即使接觸到了精英階層的男性，自身不夠優秀，也無法贏得對方的尊重和愛。

如果你認同傳統觀念，覺得養女人是男人的義務，那麼你可能也要遵守其他相關的傳統觀念，比如女人要三從四德、包攬家務、伺候丈夫等等。

不可否認地，婚姻品質對於生活品質的確有非常大的影響，但是「嫁得好」的確不是萬能的。

當今離婚率逐漸提高，其中有個嚴峻的現實是，一旦夫妻離異，很多妻子的生活水準會直線下降。中國女人在婚姻中幾乎可以用「裸奔」來形容，如果不去工作、沒有收入，那麼她們的幸福要依靠的，大都是丈夫的良心。中國電視劇《我的前半生》中，羅子君十年全職太太的生活換來的是丈夫的背叛，離開婚姻的她，什麼都沒有，不得不從零開始，工作賺錢，面對生活。

公平地說，世上有許多好男人，嫁得好不一定就要嫁入豪門，高品質的婚姻可以提升女性的生活品質。但即使你有幸得到這樣一個男人，也不能保證未來一定幸福無憂。請記住，女性的平均壽命比男性長七年，女性更有可能要獨自面對人生中最後的一段時光。

當然，沒有人願意考慮這樣的事。很多有著美好願望、熱愛妻子和家庭的男人也不願面對這個不可迴避的事實。這種想法使得那些好丈夫遲遲不解決令人不快的後顧之憂問題，如投保壽險、撰寫遺囑等等。

由於不願接受這個令人不快的事實，所以當那一天來臨時，我們一般毫無準備。因此，一個失去丈夫的女人往往承受著精神上和經濟上的雙重打擊。其實，所有生活在貧困中的寡婦，其中足足高達八成在丈夫去世前過得並不窮。為什麼她們的生活會在丈夫去世後陷入低谷呢？原因是計劃不周，或者根本沒有計畫。

嫁得好看運氣，工作做得好憑自己

幾年前，在中國中央電視臺《對話》節目中，一個還未畢業的女大學生提出了這樣的問題：「現在社會上都說，學得好不如嫁得好，是這樣嗎？」當時擔任主持人的王利芬聽了，對她說：「別讓時代的悲哀，成為你人生的悲哀。」

婚姻，很多時候像是一場人生的賭局，有太多未知的因素，有太多你無法掌控的因素。那結果也就很可能千差萬別了，極大可能並非如你所願。

工作做得好則不同了，你憑的是自己，在所有未知的因素中，這是你唯一可以把控的。你無須看旁人的臉色，無須把自己命運的權杖交給他人，你只要遵從自己的內心，努力向前就好。

請記住：要先做一個成功的人，然後才有資本做一個成功的女人。

要想嫁得好，先得工作做得好

女孩大體上可以分為兩種類型。第一種追求安逸、喜歡平穩的生活，那這種女孩選擇嫁得好，幸福的概率會比較高。第二種喜歡挑戰、熱愛自由，那麼選擇工作做得好，更容易讓這種女孩幸福。

但有一點要注意，想嫁得好，你是否有這樣的資本？人人都羨慕前中國跳水運動員郭晶晶嫁給了香港大富之家的霍啟剛，可正如她所說：「你想嫁到什麼高度，先得把自己送到什麼高度。」郭晶晶很有底氣，富豪有很多，世界冠軍卻不多。

當你把實現自我價值作為人生的目標時，你就會不斷努力、不斷成長、不斷進步，當你在自己的領域內熠熠生輝時，那你的身價無形中就提高了。也許，「嫁得好」在不經意間就實現了。

而當你實現了個人價值後，即使沒有實現傳統意義上的「嫁得好」，你也為自己人生的畫布塗抹了不一樣的色彩，這是誰也無法取代、誰也無法剝奪的，屬於你自己的人生財富。

登山是為了看風景，但風景並非只在山頂能看到。登上山頂，看到的是大江大河，但爬上半山腰，也能看到雲霧繚繞、青藤欄杆。唯一可以肯定的是，自己一步一個腳印爬山的人和坐著纜車到達山頂的人，看到的風景不同，看風景後的心境更不同。

(本文摘自亭主著《我的財富自由手冊：才女到財女的人生必修課》，寶鼎出版提供)

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