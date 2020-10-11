老是三分鐘熱度？養成習慣「最好不要太拚」

養成習慣時，想好好控制潛意識，祕訣就在於不要使自己感覺痛苦。

要養成習慣，最好不要太拚。

世界上有很多人太拚了。他們腳踏實地，認為「要做好任何事，一定要全力拚搏」。他們會這麼想，其實也是因為潛意識中的價值觀程式使然。

不過要養成習慣，最好放鬆一點，輕鬆面對。三分鐘熱度的人，幾乎都是因為頭三天太拚，要持續下去太痛苦，結果決定放棄。

我說「最好不要太拚」是有理由的。如果你在努力的時候心情亢奮，那當然很好，但習慣是每天持續不間斷的，不可能永遠保持精力充沛。如果開啟拚搏模式來做所有的事，那麼不久後就會伴隨著痛苦的感覺。如此一來，每天要靠相當大的意志力才能完成事情。如先前所述，意志力會逐漸消耗，在努力和痛苦中過度使用意志力，結果就是無法持續。而且這種痛苦會刺激潛意識對安全感的需求，於是潛意識用其強大的力量，開始抗拒變化。

養成習慣時，想好好控制潛意識，祕訣就在於不要使自己感覺痛苦。

如果太拚會怎樣？

假設有位平常不太運動的人，為了健康和減重，決定養成每天早上跑十公里的習慣。

第一天。

第一天他興致正高，但平常不運動，跑十公里其實對身體負擔很重。無論如何還是跑完了，他意志力全開，終於達成目標。

第二天。

早上起床，他發現全身痠痛，但還是出去跑步。多次跑跑停停，補充水分，還是努力向前跑。在跑步途中，他告訴自己好幾次：「因為開始了，就一定要做到。」總算跑完了，但身心疲憊。

第三天。

早上起床心情非常沉重。昨天的痠痛今天加劇，連去穿慢跑鞋，都覺得內心在抗拒。他一邊嘆氣罵自己：「我為什麼要開始跑步？」一邊踏著沉重的步伐走出家門。

連在跑步時看到的風景，他都覺得給他帶來痛苦。感受潛意識強烈抗拒，他靠著意志力苦撐。可能因為身心俱疲，十公里彷彿是永遠到不了的距離。可是他告訴自己：「要完成任何事，非得努力不可。」同時拚命的跑。跑步時他只聽到自己的呼吸聲，不斷告訴自己要跑下去，意志力幾乎已經消耗殆盡。

他終於累得像狗一樣回到家，不確定自己接下來還有沒有力氣去上班。

最後，第四天。

鬧鐘響了，可是他還縮在被窩裡。養成跑步習慣的努力，就這樣三天畫下句點。

其實這是我自己十年前的失敗經驗。

失敗的原因，在於我設定了一個不持續努力就無法達成的目標。一個平常不怎麼運動的人，突然一天要跑十公里，太不切實際了。這是每天必須非常努力才能達到的目標。

現在回想起來，覺得這個計畫訂得太草率，原因是當時的自己堅信：「要完成任何事，非得努力不可。」對這種想法深信不疑，所以同時也覺得：「不設定一個要拚老命才能達成的目標，就沒什麼效果也沒什麼意義。」於是不是設定每天一公里，而是十公里。

我贊成在立定一些商業計畫或人生目標時，應該讓自己需要相當的努力才能達成。 但如果養成習慣的計畫也這麼做，潛意識就會抗拒，結果往往無法長期持續。而且屢次失敗後，被稱為自我效能感的「成就感」也會愈來愈低落。

(本文摘自三浦將著《黃金好習慣，一個就夠：日本心理教練的習慣養成術》，今周刊提供)

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