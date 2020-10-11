養成黃金好習慣 做平常不做的事

當很難下決定時，就挑難的那條路走 。

人的選擇會傾向讓自己安心、安全，這也是來自潛意識的要求。即使如此，還是有人在人生中不斷挑戰，擴大自己的舒適圈；也有人情願留在舒適圈裡。

說得毒一點，一直住在舒適圈這種「溫水地帶」的人，會不斷喪失人生中提高潛能的機會。

那麼該怎麼做呢？

如我之前所說，不妨按部就班、一點一點開始，慢慢離開舒適圈，養成擴大舒適圈本身的習慣。這樣就會知道，要挑戰高難度的事，也就是要離開舒適圈很遠時，「分際」會在哪裡。換句話說，你會了解挑戰和衝動行事之間的差異。

離開舒適圈是一種決心。這個心態會促使腦中的神經元強力連結，有助於提升你的潛能。這時候最好要養成下定決心的習慣。我建議大家先從小事開始練習下定決心。

做法之一，是養成習慣去做平常不做的事。

你可以不斷累積下列各種小事：「從車站回家特地換條路走」、「試著邀請平常很少交談的人吃午飯」、「常在公司坐電梯的人，改走樓梯」等，建議大家先從這種小事開始，每天做一次以上，再慢慢提高難度。

養成習慣以後，接下來把挑戰的難度提高，去挑戰更困難的事物。

挑戰會讓頭腦的神經元間產生新的、更強力的連結，各位不妨一邊想像自己的頭腦會更好，一邊挑戰。

●挑戰TOEIC 。

●把死背的知識，實際運用在工作上看看。

●嘗試接下之前有興趣但沒自信而婉拒的工作。

●提議新企畫，並且當專案負責人。

即使難度較高，如果平常就養成習慣，你的潛力也會因此加速上升。 順帶一提，我有個朋友自己訂了一個規則，就是「當很難下決定時，就挑難的那條路走」。眼看這個的朋友現在已經四十歲了，卻還是不斷在成長，應該是潛能本身仍持續提升。養成習慣的力量，真的不容小覷。

(本文摘自三浦將著《黃金好習慣，一個就夠：日本心理教練的習慣養成術》，今周刊提供)

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