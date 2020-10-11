楊定一：讓我們一起掌握意識的「轉捩點」

每一個領域的知識和學問，從社會學、醫學、科學、環保、心理學⋯⋯人對真相的渴望自然會展開，而每一個人也自然會得到自己的結論。

你可能還記得，我過去時常提到——這個時代，從我的角度來看，是人類史光明的黃金時代(Golden Age of Enlightenment)。當然，你過去聽到這種表達，可能會以為我所談的是人類的演化已經完成，而接下來一切都會順利——社會愈來愈發達，文明也不斷地進步，而生活當然會更方便;人類就要進入一種更輝煌、更理想的階段。

然而，我所指的，其實是剛剛好相反。

我指的「光明的黃金時代」，倒不是從你、我(小你、小我)的角度所認為的好或進步，而是從整體意識的層面來看。

確實，隨著科技和科學的前進，社會的制度會愈來愈合理，讓更多人有權利參與，能夠選擇在各種平台上交流、取得資訊、交換意見，而朝向人們所認為的公平去發展。但是，從另外一個層面來說，也就是因為有這些方便所帶來的成就，人心反而要承受各種幻滅的痛苦。

隨著種種訊息的揭露，確實愈來愈多人會有所覺醒。不過，這裡所談的覺醒並不是我在「全部生命系列」所談的醒覺，而是人們會意識到過去所知、所學的一切根本不正確，談不上中立，更別說公正。

舉例來說，即使一般認定很客觀、有憑有據的科學，只要你願意獨立而主動地去探索，就會發現所謂的科學其實含著很明顯的偏誤。各種議題，例如公共衛生領域和各種慢性疾病的研究、科學家對全球氣候的探討、綠色能源和傳統能源的辯論、或是全球化、自由化等等社會倡議和理念，你只要追查下去，就會發現這些討論已經被幾種觀點給主導了。

更別說你每一天從各種管道接收到的新聞，其實都帶著立場。看起來中立客觀的論述，你只要關注它的來龍去脈，也就會發現都有它自己的出發點、有各自的動機。

從這些觀察和探索，你會好像突然看清了事實，哪怕只是很短暫地看到了一眼。

既然現代資訊的流通是如此便利，你也很容易找到過去無數的資料，而自然發現就連一般人所談的歷史，最多也只是某一個角度的說法。所謂的史實非但談不上客觀，離正確可能更是遙遠。

這些觀點，我過去很少公開談，因為我知道會推翻許多朋友的價值觀，而引發相當多的情緒。而且，在物質層面挖掘真相，從我的角度來說並不值得投入。我過去最多把它當作另一個層面的錯覺。這方面的爭論，只會讓我們陷入這個人間更深，反彈得更激烈，而更是看不到終點。

但是，我認為這個趨勢是擋不住的。針對每一個領域的知識和學問，從社會學、醫學、科學、環保、心理學⋯⋯人對真相的渴望自然會展開，而每一個人也自然會得到自己的結論。只是這個親自得到的結論，很可能和現在一般所講的完全顛倒。

不只如此，未來的危機，尤其天災，很可能跟你我現在所以為的完全不一樣。氣候方面的爭議就是一個最簡單的例子，在國外，這個主題早就是一般人隨時都在談的話題，很容易轉成相當激烈的辯論，也已經成為聯合國會議的議題。

有些朋友當然也會想問我的看法。通常，我不會多說，只是用手比一比天空。他們摸不著頭緒，自然會想再追問。我就告訴他們，其實我指的是太陽。太陽本身有它的週期。這個週期可能是十幾年、上百、上千甚至上萬年。太陽週期帶來的變動跟人類的活動沒有關係，並不是人類的作為可以左右的。

現在回頭想，早在 2005 年，那時，我剛回台灣沒多久，一位相當有地位的科學家也問我對於氣候變化的看法。我很坦白告訴他，要了解全球的氣候，首先要了解太陽的運作和週期;而且只要研究下去，就會發現歷史上重大的發生、社會的變遷、各種災難都和太陽週期有直接的關係。太陽對人類和地球的影響，可以說是比任何因素都更直接。

從我的角度，這種觀點是常識。但我也非常驚訝，到了這個時代，探究氣候趨勢所採用的模型，竟然主要考慮的是人類的活動，而寧可放過更大的影響，例如太陽和其他行星與地球的關係。

你看，就連談氣候，我也還是著重於整體。就像你如果要了解一個人的健康，不能只看入侵人體的病原，而還要像中醫把脈一般去掌握人的體質。從人體和外界雙方的互動著眼，我們才可能全面理解健康和疾病的變化。

有了這種整體的觀念，你只要願意再進一步探討，光是回顧過去的文獻紀錄就自然會發現:合理的推論，可能跟媒體大篇幅所談的主流觀點是完全相反。只要有能力把這些重大的影響因素考量進去，你甚至會推翻目前大家認為是正確的結果。

關於這個議題，我最多也就說到這裡。至於結論，其實是每個關心這個主題的人要自己去探討的。

我想表達的是，如果有憑有據的具體科學都有這種情況，那麼在更加各自主張的公衛、行政、經濟、社會⋯⋯領域，你可以想像所謂的主流其實完全沒有代表性。畢竟，很多大家認為理所當然的前提，本身也僅僅只是假設，是帶著個人主觀的臆測，倒不一定足夠周全。

但是，知道這些，對你到底有什麼用?

我還是要坦白講，其實什麼用都沒有。最多是透過這些探討，你明白人類已經進入一個極端的狀態，也就是古人稱的末法時代。這是一個處處都有對立、摩擦和反省的階段。沒有經過這些對立、摩擦和反省，也沒有真相、啟示或啟發可談。

一個人得到了種種的啟發，甚至明白這一生所知道、所學到的都是顛倒，才會想找另外一種解答。他會明白，這個人間是徹徹底底靠不住。依賴各種既有的知識和制度，到頭來只會讓自己充滿了失望，止不住的灰心。

對世界失望，對自己和周邊灰心，對什麼都不抱希望，也不感興趣——這種心情，任何受過創傷的人都能夠理解。人類眼前所面對的，可以說是歷史上從未有過的演化的交會點。身心各層面的創傷也會是最普遍的現象。在這樣的時點，你、我、每一個人要用怎樣的態度來看、來克服、來度過?

這個時候，意識轉變的機會就來了。

其實，「全部生命系列」的作品一直在等著你，等著每一個需要它的人。對於已經接觸到「全部生命」觀念的朋 友，如果你一路跟著讀到這裡，也認真投入練習，我相信你自然會想進入下一個階段。下一個階段，也就是一個執行的階段，而不再只是停留在理論基礎的建立或說服。

這個階段最多也只是——怎麼透過唯識、透過全部生命的觀念，讓你面對生活、面對生命，不會再讓自己陷入人間的漩渦。

當然，這樣的你，也可以說是最成熟的一群，準備好面對意識的轉變。

最後，我會用「轉捩點」這三個字，其實也想表達以下的觀念:或許你過去也注意過，在一個封閉的系統裡，例如人間，如果某一個資訊的量突然達到一個關鍵值，它會瞬間擴張開來，影響到整體。

舉例來說，本來所有人都認定地球是平的，但就好像一夕之間，所有人都可以接受地球是圓的。接下來，還可以進一步發現地球其實是繞著太陽轉，倒不是宇宙的中心。

本來對大多數人很虛無飄渺的觀念，轉眼間成為新的常態、新的典範。大家突然知道真相，或說集體的意識瞬間能接受真相——這種大規模的、突發的變化，我們也可以稱為是典範的變遷或典範的徹底轉移。

在人類各種學問和領域，未來短短幾年內，典範轉移的現象會是數也數不完的。這些轉變不只在物質的框架，也包括心靈更深的層面。在彈指之間，它成了新的常態。這一點，你可以不用質疑。

只是，這樣的轉移就像我前面提到的，它表面上不見得是讓人安心的。物質層面的轉變，會讓人類的環境和社會動盪到一個地步，讓人覺得樣樣都靠不住、沒有安全感。 然而，正是這劇烈的動盪，會讓人類徹底翻轉過來，投入意識的層面。是這樣，我才會一再地提到，這是人類光明的黃金盛世。

(本文摘自楊定一著《轉捩點》，天下生活提供)

延伸閱讀

如何找到終生的興趣與熱情？

女暴君殺人無數 這個態度卻值得一家之主們學習

凡事皆有出路！大聲說出夢想 是得到的第一步